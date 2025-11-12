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Foxpass
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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network

Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey — from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.

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Niveles de licencia de Foxpass

Planes de control de acceso

Licencia estándar

Autenticación EAP-TTLS (nombre de usuario/contraseña) + Cloud LDAP
La forma más sencilla de proteger el acceso a Wi‑Fi y VPN con credenciales basadas en la identidad.

Ideal para:
Organizaciones que buscan autenticación Wi-Fi/VPN basada en contraseñas e integración con directorios en la nube.

Incluye:

  • Foxpass Cloud RADIUS (control de acceso a Wi‑Fi y VPN)

  • Autenticación de red EAP-TTLS

  • RADIUS sobre TLS (RadSec)

  • Foxpass Cloud LDAP (directorio de usuarios/grupos para VPN, aplicaciones heredadas, reemplazo de autenticación de Active Directory heredado)

  • Control de acceso basado en grupos

  • Sincronización de directorios y delegación de contraseñas (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)

  • Controles administrativos basados en roles (RBAC)

  • Consola de administración basada en la web y API

  • Registro y supervisión estándar: conservación del registro de auditoría durante 24 h (RADIUS & LDAP)

  • Alta disponibilidad con redundancia global

  • Infraestructura preparada para SOC 2 Type II y HIPAA

  • Soporte por correo electrónico

  • Asistencia guiada para la configuración de incorporación, sin coste adicional ni costes ocultos

Licencia Advanced

EAP-TLS (autenticación basada en certificados) + Cloud PKI
Implementa acceso de confianza cero basado en certificados en todos los dispositivos, con una PKI totalmente gestionada incluida.

Ideal para:
Equipos que adoptan autenticación Wi-Fi/VPN basada en certificados, identidad de dispositivos o inscripción de certificados gestionada por MDM.

Incluye todo lo de Standard, además de:

  • Autenticación EAP-TLS y basada en certificados

  • Foxpass Cloud PKI (integrado)

  • Gestión automatizada del ciclo de vida de los certificados

  • Integraciones de SCEP y MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)

  • Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo)

  • Compatibilidad con PKI de terceros

  • Identidad de dispositivo basada en certificados para acceso condicional

  • Control de acceso basado en la postura del dispositivo (decisiones de acceso a la red basadas en el cumplimiento de Intune)

  • Registro de auditoría de certificados en tiempo real

  • Invalidación automática de certificados vinculada a tu proveedor de identidad

  • Aplicación de políticas de confianza de dispositivos y de confianza cero

Gestión independiente de certificados

Foxpass Cloud PKI (independiente)

PKI en la nube totalmente gestionada
Emite, renueva y revoca certificados X.509 en todos los dispositivos, plataformas y MDM, aunque no uses Foxpass RADIUS.

Ideal para:

  • Organizaciones con servidores RADIUS existentes

  • Equipos que habilitan Microsoft Entra CBA

  • Inscripción de certificados de Intune/Jamf/Iru/Addigy

  • VPN o VDI que requieren autenticación mediante certificado

  • Sustitución de Active Directory Certificate Services (ADCS) local

  • Arquitecturas de red híbridas o que no usan Foxpass

Capacidades clave:

  • CA privada totalmente gestionada y automatización del ciclo de vida de los certificados

  • Múltiples métodos de inscripción: SCEP (compatible con cualquier MDM compatible con SCEP), instalador de BYOD (tráete tu dispositivo), carga de CSR y creación manual de certificados a través de la consola de Foxpass

  • Funciona con cualquier dispositivo RADIUS/VPN/firewall

  • Identidad de dispositivo de confianza cero y aplicación del cumplimiento normativo

  • Alta disponibilidad con redundancia global

  • Arquitectura PKI alineada con el cumplimiento, diseñada para cumplir con SOC 2 Type II, ISO 27001 y otros controles de marcos del sector

Comparación de planes básicos

Características

Estándar

Avanzado

PKI en la nube (independiente)

cloud RADIUS

EAP-TTLS (autenticación de credenciales)

EAP-TLS (autenticación basada en certificados)

Control de acceso basado en la postura del dispositivo

RADIUS sobre TLS (RadSec)

Foxpass cloud PKI

Inscripción de certificados SCEP/MDM

Instalador de certificados de BYOD (tráete tu dispositivo)

cloud LDAP

Sincronización de directorios (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)

Actualizaciones en tiempo real del directorio y del acceso

Consola de administración y acceso a la API

Retención de registros

24 horas (ampliable hasta 90 días)

24 horas (ampliable hasta 90 días)

24 horas (ampliable hasta 90 días)

Cumplimiento de seguridad

SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA

SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA

SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA

Nivel de soporte

Soporte estándar

Soporte estándar

Soporte estándar

Precios personalizados

Contáctenos

Contáctenos

$0.50/usuario/mes
Facturado anualmente
Descuentos por volumen a partir de 1000 usuarios
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Complementos disponibles

Complemento de licencia para ingeniería

Diseñado para equipos de DevOps, SRE e ingeniería de TI que gestionan flujos de trabajo de Linux, macOS y SSH.

Incluye:

  • Compatibilidad con atributos POSIX (UID, GID, shell, directorio de inicio)

  • Carga, rotación y aplicación de claves SSH

  • Aplicación de políticas de acceso sudo

  • Integración de línea de comandos y API

Ideal para: control de acceso SSH, inicio de sesión en Linux/macOS, gestión de sudo, integración LDAP nativa de la nube

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Complemento de registro ampliado

Obtén registros de acceso consultables de 90 días para la actividad de RADIUS y LDAP. Cumple con los requisitos de cumplimiento, simplifica las auditorías e investiga eventos de acceso durante un periodo de tiempo más largo.

Incluye:

  • Retención de registros de 90 días

  • Registros exportables para auditorías

  • Trazabilidad de incidentes mejorada

  • Acceso seguro a los registros basado en roles

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Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

Descuentos por volumen para educación y organizaciones sin ánimo de lucro

Foxpass ofrece precios con descuento para:

  • Instituciones educativas (K–12, educación superior, redes chárter)

  • Organizaciones sin ánimo de lucro

  • Implementaciones por volumen (multicampus, multisitio, gran número de usuarios)

Solo dinos quién eres. Nos adaptamos a tu presupuesto.

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

Opciones de alojamiento privado y autohospedado

¿Necesitas una instancia totalmente privada o una implementación aislada?

Foxpass admite opciones de implementación personalizadas:

  • Instancia cloud dedicada

  • Implementaciones autohospedadas (solo para empresas)

  • Configuración personalizada de cumplimiento normativo y firewall


Creamos un plan a medida para tus necesidades

Los precios de Foxpass se adaptan al tamaño de tu equipo, al volumen de autenticación y a tus requisitos de seguridad. Déjanos crear un presupuesto personalizado que se adapte a tu infraestructura y presupuesto.


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