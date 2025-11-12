Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network
Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey ��— from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.
Niveles de licencia de Foxpass
Planes de control de acceso
Licencia estándar
Autenticación EAP-TTLS (nombre de usuario/contraseña) + Cloud LDAP
La forma más sencilla de proteger el acceso a Wi‑Fi y VPN con credenciales basadas en la identidad.
Ideal para:
Organizaciones que buscan autenticación Wi-Fi/VPN basada en contraseñas e integración con directorios en la nube.
Incluye:
Foxpass Cloud RADIUS (control de acceso a Wi‑Fi y VPN)
Autenticación de red EAP-TTLS
RADIUS sobre TLS (RadSec)
Foxpass Cloud LDAP (directorio de usuarios/grupos para VPN, aplicaciones heredadas, reemplazo de autenticación de Active Directory heredado)
Control de acceso basado en grupos
Sincronización de directorios y delegación de contraseñas (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)
Controles administrativos basados en roles (RBAC)
Consola de administración basada en la web y API
Registro y supervisión estándar: conservación del registro de auditoría durante 24 h (RADIUS & LDAP)
Alta disponibilidad con redundancia global
Infraestructura preparada para SOC 2 Type II y HIPAA
Soporte por correo electrónico
Asistencia guiada para la configuración de incorporación, sin coste adicional ni costes ocultos
Licencia Advanced
EAP-TLS (autenticación basada en certificados) + Cloud PKI
Implementa acceso de confianza cero basado en certificados en todos los dispositivos, con una PKI totalmente gestionada incluida.
Ideal para:
Equipos que adoptan autenticación Wi-Fi/VPN basada en certificados, identidad de dispositivos o inscripción de certificados gestionada por MDM.
Incluye todo lo de Standard, además de:
Autenticación EAP-TLS y basada en certificados
Foxpass Cloud PKI (integrado)
Gestión automatizada del ciclo de vida de los certificados
Integraciones de SCEP y MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)
Instalador de certificados BYOD (tráete tu dispositivo)
Compatibilidad con PKI de terceros
Identidad de dispositivo basada en certificados para acceso condicional
Control de acceso basado en la postura del dispositivo (decisiones de acceso a la red basadas en el cumplimiento de Intune)
Registro de auditoría de certificados en tiempo real
Invalidación automática de certificados vinculada a tu proveedor de identidad
Aplicación de políticas de confianza de dispositivos y de confianza cero
Gestión independiente de certificados
Foxpass Cloud PKI (independiente)
PKI en la nube totalmente gestionada
Emite, renueva y revoca certificados X.509 en todos los dispositivos, plataformas y MDM, aunque no uses Foxpass RADIUS.
Ideal para:
Organizaciones con servidores RADIUS existentes
Equipos que habilitan Microsoft Entra CBA
Inscripción de certificados de Intune/Jamf/Iru/Addigy
VPN o VDI que requieren autenticación mediante certificado
Sustitución de Active Directory Certificate Services (ADCS) local
Arquitecturas de red híbridas o que no usan Foxpass
Capacidades clave:
CA privada totalmente gestionada y automatización del ciclo de vida de los certificados
Múltiples métodos de inscripción: SCEP (compatible con cualquier MDM compatible con SCEP), instalador de BYOD (tráete tu dispositivo), carga de CSR y creación manual de certificados a través de la consola de Foxpass
Funciona con cualquier dispositivo RADIUS/VPN/firewall
Identidad de dispositivo de confianza cero y aplicación del cumplimiento normativo
Alta disponibilidad con redundancia global
Arquitectura PKI alineada con el cumplimiento, diseñada para cumplir con SOC 2 Type II, ISO 27001 y otros controles de marcos del sector
Comparación de planes básicos
Características
Estándar
Avanzado
PKI en la nube (independiente)
cloud RADIUS
EAP-TTLS (autenticación de credenciales)
EAP-TLS (autenticación basada en certificados)
Control de acceso basado en la postura del dispositivo
RADIUS sobre TLS (RadSec)
Foxpass cloud PKI
Inscripción de certificados SCEP/MDM
Instalador de certificados de BYOD (tráete tu dispositivo)
cloud LDAP
Sincronización de directorios (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)
Actualizaciones en tiempo real del directorio y del acceso
Consola de administración y acceso a la API
Retención de registros
24 horas (ampliable hasta 90 días)
24 horas (ampliable hasta 90 días)
24 horas (ampliable hasta 90 días)
Cumplimiento de seguridad
SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA
SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA
SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA
Nivel de soporte
Soporte estándar
Soporte estándar
Soporte estándar
Precios personalizados
$0.50/usuario/mes
Complementos disponibles
Complemento de licencia para ingeniería
Diseñado para equipos de DevOps, SRE e ingeniería de TI que gestionan flujos de trabajo de Linux, macOS y SSH.
Incluye:
Compatibilidad con atributos POSIX (UID, GID, shell, directorio de inicio)
Carga, rotación y aplicación de claves SSH
Aplicación de políticas de acceso sudo
Integración de línea de comandos y API
Ideal para: control de acceso SSH, inicio de sesión en Linux/macOS, gestión de sudo, integración LDAP nativa de la nube
Complemento de registro ampliado
Obtén registros de acceso consultables de 90 días para la actividad de RADIUS y LDAP. Cumple con los requisitos de cumplimiento, simplifica las auditorías e investiga eventos de acceso durante un periodo de tiempo más largo.
Incluye:
Retención de registros de 90 días
Registros exportables para auditorías
Trazabilidad de incidentes mejorada
Acceso seguro a los registros basado en roles
Descuentos por volumen para educación y organizaciones sin ánimo de lucro
Foxpass ofrece precios con descuento para:
Instituciones educativas (K–12, educación superior, redes chárter)
Organizaciones sin ánimo de lucro
Implementaciones por volumen (multicampus, multisitio, gran número de usuarios)
Solo dinos quién eres. Nos adaptamos a tu presupuesto.
Opciones de alojamiento privado y autohospedado
¿Necesitas una instancia totalmente privada o una implementación aislada?
Foxpass admite opciones de implementación personalizadas:
Instancia cloud dedicada
Implementaciones autohospedadas (solo para empresas)
Configuración personalizada de cumplimiento normativo y firewall
Creamos un plan a medida para tus necesidades
Los precios de Foxpass se adaptan al tamaño de tu equipo, al volumen de autenticación y a tus requisitos de seguridad. Déjanos crear un presupuesto personalizado que se adapte a tu infraestructura y presupuesto.