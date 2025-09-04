Integración fluida con tu proveedor de identidad y directorio
Conecta Foxpass Cloud RADIUS y LDAP con tu proveedor de identidad actual, tanto si usas Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin o incluso Active Directory heredado.
Por qué importa la integración de identidad
Los equipos modernos de TI y seguridad están dejando atrás la gestión manual y fragmentada de identidades. Tanto si proteges el acceso a Wi‑Fi, las conexiones VPN o los permisos de inicio de sesión del sistema, tu proveedor de identidad debe ser la única fuente fiable para el control de acceso.
Foxpass te lo pone fácil para:
Sincroniza usuarios y grupos desde tu IdP en la nube
Aplica control de acceso basado en identidad a los servicios RADIUS y LDAP
Elimina el aprovisionamiento/desaprovisionamiento manual y el cansancio por las contraseñas
Mantén la visibilidad y el control en toda tu infraestructura
Proveedores de identidad y servicios de directorio compatibles
Foxpass admite la sincronización de directorios y la autenticación delegada con los proveedores de identidad en los que más confían los equipos de TI:
Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory)
Google Workspace (Cloud Identity)
Okta
ONELOGIN
Active Directory heredado (mediante LDAP seguro)
Directorios LDAP personalizados
Puedes integrarte con múltiples fuentes simultáneamente, ideal para entornos híbridos o migraciones por fases.
Por qué los equipos están yendo más allá del AD heredado
Muchas organizaciones están reemplazando o complementando Active Directory local debido a sus limitaciones:
Requiere entornos Windows unidos a un dominio
Compatibilidad deficiente con la autenticación en Linux y macOS
No es compatible con los flujos de trabajo modernos de BYOD (tráete tu dispositivo) o MDM
Configuración compleja de VPN y distribución de certificados
No hay integración nativa con IdP en la nube como Okta o Google Workspace
Foxpass resuelve estos retos al actuar como un puente RADIUS y LDAP en la nube entre tu directorio y tu infraestructura. Obtienes el control de AD, sin la complejidad.
Ventajas de la integración de LDAP y RADIUS basada en la nube
Autenticación de confianza cero: aplica el acceso según la identidad del usuario verificada y la confianza del dispositivo
Arquitectura nativa en la nube: no se requiere hardware ni configuración local
Seguridad sin contraseñas: aprovecha la autenticación basada en certificados (EAP-TLS) para eliminar los riesgos de las contraseñas
Sincronización de directorios: mantén automáticamente sincronizados los usuarios, grupos y roles desde tu IdP
Implementación rápida: empieza a funcionar en menos de 30 minutos, con guías de configuración pensadas para ingenieros
Aspectos destacados de la integración
Microsoft Entra ID + Foxpass
Sincroniza usuarios y grupos de Entra ID con Foxpass automáticamente. Usa SAML o LDAP seguro para la autenticación. Ideal para entornos híbridos que buscan ampliar las políticas de acceso de Entra a Wi‑Fi y VPN.
Google Workspace + Foxpass
Delega la autenticación y la sincronización de directorios directamente desde Google Workspace. Perfecto para escuelas y empresas que usan Google Cloud Identity y flotas de ChromeOS.
Okta + Foxpass
Aprovecha Okta como tu proveedor de identidad para los controles de acceso RADIUS y LDAP. Asigna fácilmente las pertenencias a grupos de Okta a las políticas de acceso de Foxpass e integra MFA.
OneLogin + Foxpass
Refuerza la autenticación segura de Wi‑Fi y VPN sincronizando tus usuarios de OneLogin. Foxpass actúa como una extensión ligera de tu directorio de OneLogin.
Active Directory + Foxpass
Conecta tu entorno AD existente a la nube mediante LDAP seguro. Añade autenticación Wi‑Fi basada en certificados, control de acceso y registro de auditoría sin añadir nueva infraestructura local.
Casos de Uso
- Acceso Wi-Fi seguro con RADIUS basado en identidad
- Delega la autenticación de VPN en tu IdP
- Proporciona inicio de sesión del sistema Linux/macOS mediante LDAP
- Gestiona el acceso a la red para dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) y dispositivos inscritos en MDM
- Cumple los requisitos de conformidad con registros listos para auditorías
La confianza viene integrada
- Compatible con SOC 2 Type II
- Listo para HIPAA
- SLA de tiempo de actividad del 99,9%
- Creado por y para ingenieros
- Elegible para E-Rate (para redes de K–12)
¿Listo para simplificar la integración de identidades?
Descubre lo fácil que es conectar Foxpass con tu proveedor de identidad y eliminar de una vez por todas la gestión manual de accesos.