Saltar al contenido principal
Volver a Splashtop
Foxpass
AccederPrueba gratuita
ContáctenosAccederPrueba gratuita
Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

Integración fluida con tu proveedor de identidad y directorio

Conecta Foxpass Cloud RADIUS y LDAP con tu proveedor de identidad actual, tanto si usas Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin o incluso Active Directory heredado.

Prueba gratuitaPrograme una Demostración
A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Por qué importa la integración de identidad

Los equipos modernos de TI y seguridad están dejando atrás la gestión manual y fragmentada de identidades. Tanto si proteges el acceso a Wi‑Fi, las conexiones VPN o los permisos de inicio de sesión del sistema, tu proveedor de identidad debe ser la única fuente fiable para el control de acceso.

Foxpass te lo pone fácil para:

  • Sincroniza usuarios y grupos desde tu IdP en la nube

  • Aplica control de acceso basado en identidad a los servicios RADIUS y LDAP

  • Elimina el aprovisionamiento/desaprovisionamiento manual y el cansancio por las contraseñas

  • Mantén la visibilidad y el control en toda tu infraestructura


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

Proveedores de identidad y servicios de directorio compatibles

Foxpass admite la sincronización de directorios y la autenticación delegada con los proveedores de identidad en los que más confían los equipos de TI:

  • Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory)

  • Google Workspace (Cloud Identity)

  • Okta

  • ONELOGIN

  • Active Directory heredado (mediante LDAP seguro)

  • Directorios LDAP personalizados

Puedes integrarte con múltiples fuentes simultáneamente, ideal para entornos híbridos o migraciones por fases.

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

Por qué los equipos están yendo más allá del AD heredado

Muchas organizaciones están reemplazando o complementando Active Directory local debido a sus limitaciones:

  • Requiere entornos Windows unidos a un dominio

  • Compatibilidad deficiente con la autenticación en Linux y macOS

  • No es compatible con los flujos de trabajo modernos de BYOD (tráete tu dispositivo) o MDM

  • Configuración compleja de VPN y distribución de certificados

  • No hay integración nativa con IdP en la nube como Okta o Google Workspace

Foxpass resuelve estos retos al actuar como un puente RADIUS y LDAP en la nube entre tu directorio y tu infraestructura. Obtienes el control de AD, sin la complejidad.

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

Ventajas de la integración de LDAP y RADIUS basada en la nube

  • Autenticación de confianza cero: aplica el acceso según la identidad del usuario verificada y la confianza del dispositivo

  • Arquitectura nativa en la nube: no se requiere hardware ni configuración local

  • Seguridad sin contraseñas: aprovecha la autenticación basada en certificados (EAP-TLS) para eliminar los riesgos de las contraseñas

  • Sincronización de directorios: mantén automáticamente sincronizados los usuarios, grupos y roles desde tu IdP

  • Implementación rápida: empieza a funcionar en menos de 30 minutos, con guías de configuración pensadas para ingenieros


Aspectos destacados de la integración

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    Sincroniza usuarios y grupos de Entra ID con Foxpass automáticamente. Usa SAML o LDAP seguro para la autenticación. Ideal para entornos híbridos que buscan ampliar las políticas de acceso de Entra a Wi‑Fi y VPN.

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    Delega la autenticación y la sincronización de directorios directamente desde Google Workspace. Perfecto para escuelas y empresas que usan Google Cloud Identity y flotas de ChromeOS.

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    Aprovecha Okta como tu proveedor de identidad para los controles de acceso RADIUS y LDAP. Asigna fácilmente las pertenencias a grupos de Okta a las políticas de acceso de Foxpass e integra MFA.

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    Refuerza la autenticación segura de Wi‑Fi y VPN sincronizando tus usuarios de OneLogin. Foxpass actúa como una extensión ligera de tu directorio de OneLogin.

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    Conecta tu entorno AD existente a la nube mediante LDAP seguro. Añade autenticación Wi‑Fi basada en certificados, control de acceso y registro de auditoría sin añadir nueva infraestructura local.

Casos de Uso

  • Acceso Wi-Fi seguro con RADIUS basado en identidad
  • Delega la autenticación de VPN en tu IdP
  • Proporciona inicio de sesión del sistema Linux/macOS mediante LDAP
  • Gestiona el acceso a la red para dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) y dispositivos inscritos en MDM
  • Cumple los requisitos de conformidad con registros listos para auditorías

La confianza viene integrada

  • Compatible con SOC 2 Type II
  • Listo para HIPAA
  • SLA de tiempo de actividad del 99,9%
  • Creado por y para ingenieros
  • Elegible para E-Rate (para redes de K–12)

¿Listo para simplificar la integración de identidades?

Descubre lo fácil que es conectar Foxpass con tu proveedor de identidad y eliminar de una vez por todas la gestión manual de accesos.

Prueba gratuitaPrograme una Demostración
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos los derechos reservados. Todos los precios en dólares son USD, salvo que se especifique lo contrario.