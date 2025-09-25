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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

Control de acceso Zero Trust para equipos tecnológicos ágiles

Foxpass ayuda a las empresas de SaaS, software y tecnología a proteger su infraestructura, automatizar la gestión de accesos y prepararse para auditorías, sin ralentizar a tus ingenieros.

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El Desafío

Las empresas de software en crecimiento se enfrentan a un conjunto único de riesgos de IAM e infraestructura:

  • Claves SSH compartidas y control de acceso ad hoc

  • Contraseñas almacenadas en bóvedas o hojas de cálculo

  • Sin registro de auditoría para el acceso a la infraestructura

  • Sistemas de directorio heredados que no escalan con stacks nativos de la nube

  • Acceso por VPN y Wi‑Fi que no está vinculado a la identidad

Cuando la seguridad pasa a un segundo plano frente a la velocidad, la deuda técnica se convierte en deuda de seguridad.

La solución Foxpass

Foxpass ofrece a las organizaciones SaaS y enfocadas en la ingeniería una capa de gestión de identidades y accesos (IAM) pensada para desarrolladores y diseñada para:

  • Aplicación de acceso de confianza cero (RADIUS + LDAP)

  • Rotación de claves SSH y control de acceso sudo

  • Autenticación de VPN y Wi‑Fi vinculada a tu IdP

  • Registros listos para auditorías de SOC 2, HIPAA y para la confianza de tus clientes

  • Automatización API-first y sincronización de directorios


Casos de uso clave para equipos de SaaS y tecnología

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    Centraliza la clave SSH y el control de acceso a Linux/macOS

    Sustituye la gestión de claves dispersa por un control centralizado vinculado a LDAP y tu IdP.

    Conozca más

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    Acceso seguro a VPN y Wi‑Fi para equipos híbridos

    Aplica la autenticación RADIUS mediante identidad o certificados. Sin credenciales compartidas.

    Conozca más

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    Vincula el acceso a roles y grupos de ingeniería

    Usa la sincronización de directorios (Okta, Google, Entra ID) para asignar usuarios y equipos a sistemas, aplicaciones y políticas.

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    Registros listos para auditorías para SOC 2 y revisiones de seguridad

    Obtén visibilidad total de quién accedió a qué y cuándo. Exporta fácilmente los registros para auditorías de cumplimiento o investigaciones de incidentes.

    Conozca más

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    Automatiza IAM con API y flujos de trabajo DevOps

    Crea, revoca y rota el acceso usando la API de Foxpass. Intégrate con herramientas de CI/CD e ingeniería de plataformas.

    Conozca más

Diseñado para la seguridad y la escalabilidad de SaaS

Requisito

Compatible con Foxpass

Soporte para auditorías SOC 2 / HIPAA

Rotación de claves SSH y aplicación de sudo

Acceso a VPN y Wi-Fi basado en la identidad

Aprovisionamiento impulsado por API

Sincronización de directorios (Okta, Google, Entra ID)

Registro de auditoría y retención de registros

Soporte para Linux/macOS/UNIX

Incorporación y desvinculación rápidas


Con la confianza de empresas SaaS en crecimiento, startups respaldadas por capital riesgo y equipos centrados en el desarrollo que necesitan avanzar rápido sin comprometer la seguridad.

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

"Llevar LDAP fuera de las instalaciones ha aliviado significativamente nuestros sistemas de TI internos."

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Todd P.

Gerente de TI

Con la confianza de empresas SaaS en crecimiento, startups respaldadas por capital riesgo y equipos centrados en el desarrollo que necesitan avanzar rápido sin comprometer la seguridad.

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP como servicio

"Foxpass es rápido y fácil de configurar dentro de tu organización, fácilmente configurable para sincronizar con tiendas de usuarios existentes. Hemos sido clientes prácticamente desde que lanzaron y no podemos contar la cantidad de veces que han fallado. Se encarga de todos los dolores de cabeza de gestionar la replicación de ldap, integración, etc. y lo gestiona de manera segura para ti."

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Michael C.

Jefe de Devops y Seguridad de Plataforma

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