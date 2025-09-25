"Foxpass es rápido y fácil de configurar dentro de tu organización, fácilmente configurable para sincronizar con tiendas de usuarios existentes. Hemos sido clientes prácticamente desde que lanzaron y no podemos contar la cantidad de veces que han fallado. Se encarga de todos los dolores de cabeza de gestionar la replicación de ldap, integración, etc. y lo gestiona de manera segura para ti."