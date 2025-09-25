Control de acceso Zero Trust para equipos tecnológicos ágiles
Foxpass ayuda a las empresas de SaaS, software y tecnología a proteger su infraestructura, automatizar la gestión de accesos y prepararse para auditorías, sin ralentizar a tus ingenieros.
El Desafío
Las empresas de software en crecimiento se enfrentan a un conjunto único de riesgos de IAM e infraestructura:
Claves SSH compartidas y control de acceso ad hoc
Contraseñas almacenadas en bóvedas o hojas de cálculo
Sin registro de auditoría para el acceso a la infraestructura
Sistemas de directorio heredados que no escalan con stacks nativos de la nube
Acceso por VPN y Wi‑Fi que no está vinculado a la identidad
Cuando la seguridad pasa a un segundo plano frente a la velocidad, la deuda técnica se convierte en deuda de seguridad.
La solución Foxpass
Foxpass ofrece a las organizaciones SaaS y enfocadas en la ingeniería una capa de gestión de identidades y accesos (IAM) pensada para desarrolladores y diseñada para:
Aplicación de acceso de confianza cero (RADIUS + LDAP)
Rotación de claves SSH y control de acceso sudo
Autenticación de VPN y Wi‑Fi vinculada a tu IdP
Registros listos para auditorías de SOC 2, HIPAA y para la confianza de tus clientes
Automatización API-first y sincronización de directorios
Casos de uso clave para equipos de SaaS y tecnología
Centraliza la clave SSH y el control de acceso a Linux/macOS
Sustituye la gestión de claves dispersa por un control centralizado vinculado a LDAP y tu IdP.
Acceso seguro a VPN y Wi‑Fi para equipos híbridos
Aplica la autenticación RADIUS mediante identidad o certificados. Sin credenciales compartidas.
Vincula el acceso a roles y grupos de ingeniería
Usa la sincronización de directorios (Okta, Google, Entra ID) para asignar usuarios y equipos a sistemas, aplicaciones y políticas.
Registros listos para auditorías para SOC 2 y revisiones de seguridad
Obtén visibilidad total de quién accedió a qué y cuándo. Exporta fácilmente los registros para auditorías de cumplimiento o investigaciones de incidentes.
Automatiza IAM con API y flujos de trabajo DevOps
Crea, revoca y rota el acceso usando la API de Foxpass. Intégrate con herramientas de CI/CD e ingeniería de plataformas.
Diseñado para la seguridad y la escalabilidad de SaaS
Requisito
Compatible con Foxpass
Soporte para auditorías SOC 2 / HIPAA
Rotación de claves SSH y aplicación de sudo
Acceso a VPN y Wi-Fi basado en la identidad
Aprovisionamiento impulsado por API
Sincronización de directorios (Okta, Google, Entra ID)
Registro de auditoría y retención de registros
Soporte para Linux/macOS/UNIX
Incorporación y desvinculación rápidas
Con la confianza de empresas SaaS en crecimiento, startups respaldadas por capital riesgo y equipos centrados en el desarrollo que necesitan avanzar rápido sin comprometer la seguridad.
"Llevar LDAP fuera de las instalaciones ha aliviado significativamente nuestros sistemas de TI internos."
Todd P.
Gerente de TI
Con la confianza de empresas SaaS en crecimiento, startups respaldadas por capital riesgo y equipos centrados en el desarrollo que necesitan avanzar rápido sin comprometer la seguridad.
LDAP como servicio
"Foxpass es rápido y fácil de configurar dentro de tu organización, fácilmente configurable para sincronizar con tiendas de usuarios existentes. Hemos sido clientes prácticamente desde que lanzaron y no podemos contar la cantidad de veces que han fallado. Se encarga de todos los dolores de cabeza de gestionar la replicación de ldap, integración, etc. y lo gestiona de manera segura para ti."
Michael C.
Jefe de Devops y Seguridad de Plataforma