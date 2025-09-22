Asóciate con Foxpass para ofrecer acceso OpenRoaming seguro y sin interrupciones
Foxpass permite a los proveedores de telecomunicaciones, MSPs y federaciones de Wi‑Fi participar en implementaciones de OpenRoaming y ampliarlas, mediante RADIUS en la nube seguro, federación de identidad y experiencia en PKI.
¿Qué es OpenRoaming?
OpenRoaming™, liderada por la Wireless Broadband Alliance (WBA), es una federación global de roaming que permite a los usuarios conectarse automáticamente a redes Wi‑Fi de confianza sin autenticación manual, de forma segura y sin interrupciones, mediante acceso basado en identidad y en certificados.
Conecta redes celulares y Wi‑Fi y requiere:
Un modelo de identidad federada
Compatibilidad con la autenticación EAP-TLS
Infraestructura RADIUS escalable con gestión de PKI
Cumplimiento del marco técnico OpenRoaming de WBA
Passpoint (Hotspot 2.0): la base del roaming sin interrupciones
Passpoint®, también conocido como Hotspot 2.0, es el estándar de Wi-Fi Alliance que permite a los dispositivos descubrir y conectarse automáticamente de forma segura a redes Wi‑Fi de confianza, sin la fricción de los portales cautivos ni los inicios de sesión repetidos. Ofrece una experiencia similar a la de la red móvil a través de Wi-Fi, lo que garantiza conexiones fluidas, seguras y escalables.
OpenRoaming se basa en Passpoint al añadir identidad federada, PKI y políticas globales de federación de roaming. Juntos, proporcionan la base técnica para la descarga de tráfico de suscriptores, los servicios empresariales y el Wi‑Fi de ciudades inteligentes.
Foxpass ayuda a los proveedores de telecomunicaciones y a los operadores de Wi-Fi a adoptar Passpoint al proporcionar las capacidades de cloud RADIUS, gestión del ciclo de vida de certificados y federación de identidades necesarias para implementaciones de nivel operador. Con soporte integrado para EAP-TLS, RadSec y el aprovisionamiento automatizado de certificados, Foxpass hace que las implementaciones de Passpoint y OpenRoaming sean seguras y sin fricciones.
La oportunidad para los proveedores de telecomunicaciones y conectividad
A medida que el Wi‑Fi se vuelve clave para descargar tráfico móvil, mejorar la cobertura en interiores y ampliar los servicios empresariales, OpenRoaming (impulsado por Passpoint) se está convirtiendo en un factor diferenciador estratégico para:
Operadores de nivel 1 y nivel 2
Operadores de fibra y acceso inalámbrico fijo
Proveedores de Wi‑Fi gestionado
Implementadores de infraestructura para ciudades inteligentes
Federaciones tipo Eduroam para sectores verticales (p. ej., gobierno, retail, estadios)
Foxpass ayuda a los partners a desplegar infraestructura de identidad y acceso cloud-native de nivel operador para la habilitación de OpenRoaming.
Cómo Foxpass admite implementaciones de OpenRoaming
Cloud RADIUS a escalaConozca más
Compatibilidad integrada con EAP-TLS, EAP-TTLS y RadSec
No necesitas hardware on-prem ni configuración heredada de RADIUS
>99,9 % de tiempo de actividad con redundancia global y conmutación por error
Federación de identidad y autenticación
Foxpass actúa como un servidor AAA seguro para proveedores de identidad
Se integra con Entra ID, Google Workspace, Okta e IdP personalizados
Permite la incorporación de BYOD (tráete tu dispositivo) con emisión de certificados
PKI y gestión del ciclo de vida de los certificados
Compatibilidad total con X.509 para EAP-TLS
Inscripción de dispositivos mediante instalador BYOD (tráete tu dispositivo) o MDM (Jamf, Kandji, Intune)
Gestión de rotación, expiración y revocación de certificados
Interoperabilidad con WBA y requisitos de federación
Alineado con los estándares de las directrices WBA OpenRoaming
Opciones de integración flexibles para operadores de federación
Compatibilidad con las relaciones de confianza de la CA raíz y del servidor AAA
Asóciate con Foxpass para impulsar OpenRoaming & Passpoint
Tanto si estás lanzando una nueva federación, ampliando el Wi‑Fi de una smart city o habilitando la descarga de tráfico para redes 5G, Foxpass puede proporcionar la infraestructura de identidad y RADIUS para acelerar tu implementación de OpenRoaming o Passpoint.
Trabajemos juntos para:
Únete a la federación OpenRoaming
Adopta Passpoint para una incorporación a la Wi‑Fi sin complicaciones
Autentica a los usuarios de forma segura en entornos de roaming global
Simplifica la incorporación y la complejidad de la PKI
Ofrece una experiencia Wi‑Fi fluida a suscriptores e invitados
¿Listo para explorar una colaboración?
Foxpass puede ofrecer alojamiento RADIUS de marca blanca, soporte de configuración de federación OpenRoaming y asesoramiento de integración para proveedores de telecomunicaciones e infraestructura.