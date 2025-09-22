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Foxpass
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A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Asóciate con Foxpass para ofrecer acceso OpenRoaming seguro y sin interrupciones

Foxpass permite a los proveedores de telecomunicaciones, MSPs y federaciones de Wi‑Fi participar en implementaciones de OpenRoaming y ampliarlas, mediante RADIUS en la nube seguro, federación de identidad y experiencia en PKI.

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OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

¿Qué es OpenRoaming?

OpenRoaming, liderada por la Wireless Broadband Alliance (WBA), es una federación global de roaming que permite a los usuarios conectarse automáticamente a redes Wi‑Fi de confianza sin autenticación manual, de forma segura y sin interrupciones, mediante acceso basado en identidad y en certificados.

  • Conecta redes celulares y Wi‑Fi y requiere:

  • Un modelo de identidad federada

  • Compatibilidad con la autenticación EAP-TLS

  • Infraestructura RADIUS escalable con gestión de PKI

  • Cumplimiento del marco técnico OpenRoaming de WBA


Passpoint (Hotspot 2.0): la base del roaming sin interrupciones

Passpoint®, también conocido como Hotspot 2.0, es el estándar de Wi-Fi Alliance que permite a los dispositivos descubrir y conectarse automáticamente de forma segura a redes Wi‑Fi de confianza, sin la fricción de los portales cautivos ni los inicios de sesión repetidos. Ofrece una experiencia similar a la de la red móvil a través de Wi-Fi, lo que garantiza conexiones fluidas, seguras y escalables.

OpenRoaming se basa en Passpoint al añadir identidad federada, PKI y políticas globales de federación de roaming. Juntos, proporcionan la base técnica para la descarga de tráfico de suscriptores, los servicios empresariales y el Wi‑Fi de ciudades inteligentes.

Foxpass ayuda a los proveedores de telecomunicaciones y a los operadores de Wi-Fi a adoptar Passpoint al proporcionar las capacidades de cloud RADIUS, gestión del ciclo de vida de certificados y federación de identidades necesarias para implementaciones de nivel operador. Con soporte integrado para EAP-TLS, RadSec y el aprovisionamiento automatizado de certificados, Foxpass hace que las implementaciones de Passpoint y OpenRoaming sean seguras y sin fricciones.

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

La oportunidad para los proveedores de telecomunicaciones y conectividad

A medida que el Wi‑Fi se vuelve clave para descargar tráfico móvil, mejorar la cobertura en interiores y ampliar los servicios empresariales, OpenRoaming (impulsado por Passpoint) se está convirtiendo en un factor diferenciador estratégico para:

  • Operadores de nivel 1 y nivel 2

  • Operadores de fibra y acceso inalámbrico fijo

  • Proveedores de Wi‑Fi gestionado

  • Implementadores de infraestructura para ciudades inteligentes

  • Federaciones tipo Eduroam para sectores verticales (p. ej., gobierno, retail, estadios)

Foxpass ayuda a los partners a desplegar infraestructura de identidad y acceso cloud-native de nivel operador para la habilitación de OpenRoaming.

Cómo Foxpass admite implementaciones de OpenRoaming

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    Cloud RADIUS a escala

    • Compatibilidad integrada con EAP-TLS, EAP-TTLS y RadSec

    • No necesitas hardware on-prem ni configuración heredada de RADIUS

    • >99,9 % de tiempo de actividad con redundancia global y conmutación por error


    Conozca más
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    Federación de identidad y autenticación

    • Foxpass actúa como un servidor AAA seguro para proveedores de identidad

    • Se integra con Entra ID, Google Workspace, Okta e IdP personalizados

    • Permite la incorporación de BYOD (tráete tu dispositivo) con emisión de certificados


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKI y gestión del ciclo de vida de los certificados

    • Compatibilidad total con X.509 para EAP-TLS

    • Inscripción de dispositivos mediante instalador BYOD (tráete tu dispositivo) o MDM (Jamf, Kandji, Intune)

    • Gestión de rotación, expiración y revocación de certificados


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    Interoperabilidad con WBA y requisitos de federación

    • Alineado con los estándares de las directrices WBA OpenRoaming

    • Opciones de integración flexibles para operadores de federación

    • Compatibilidad con las relaciones de confianza de la CA raíz y del servidor AAA


Asóciate con Foxpass para impulsar OpenRoaming & Passpoint

Tanto si estás lanzando una nueva federación, ampliando el Wi‑Fi de una smart city o habilitando la descarga de tráfico para redes 5G, Foxpass puede proporcionar la infraestructura de identidad y RADIUS para acelerar tu implementación de OpenRoaming o Passpoint.

Trabajemos juntos para:

  • Únete a la federación OpenRoaming

  • Adopta Passpoint para una incorporación a la Wi‑Fi sin complicaciones

  • Autentica a los usuarios de forma segura en entornos de roaming global

  • Simplifica la incorporación y la complejidad de la PKI

  • Ofrece una experiencia Wi‑Fi fluida a suscriptores e invitados


¿Listo para explorar una colaboración?

Foxpass puede ofrecer alojamiento RADIUS de marca blanca, soporte de configuración de federación OpenRoaming y asesoramiento de integración para proveedores de telecomunicaciones e infraestructura.

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