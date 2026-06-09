Foxpass Team
El equipo de Foxpass está formado por ingenieros experimentados, expertos en ciberseguridad y líderes de opinión en el ámbito de la gestión de identidades y accesos. Con años de experiencia práctica en el desarrollo y perfeccionamiento de las soluciones de vanguardia de Foxpass, este organismo colectivo cuenta con una comprensión amplia y cercana de los desafíos y requisitos de la seguridad de red moderna. Cada artículo escrito por el equipo de Foxpass es un testimonio del conocimiento y la experiencia colectivos que impulsan nuestro compromiso de garantizar una seguridad férrea y escalable para nuestros clientes.
Artículos de Foxpass Team
Noticias de Foxpass
Nuevas funciones - invierno de 2016
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Foco en el equipo de Foxpass - Aren Sandersen
Preparación para el cumplimiento y las auditorías
Foxpass y cumplimiento de SOC 2
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Acceso RADIUS mediante direcciones MAC
Noticias de Foxpass
Artículo de blog sobre adquisiciones
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Nuevas funciones de Foxpass - principios de 2017
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Nueva función - Explorador de API
Noticias de Foxpass
Presentamos la función de inicio de sesión único de Foxpass
Noticias de Foxpass
Nuevas funciones - primavera de 2017
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Nuevas funciones - mayo de 2016
RADIUS en la nube y autenticación de red
Extendiendo Zero Trust a Wi‑Fi y VPN con control de acceso basado en la postura del dispositivo
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