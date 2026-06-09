Saltar al contenido principal
Volver a Splashtop
Foxpass
AccederPrueba gratuita
ContáctenosAccederPrueba gratuita
Foxpass Logo

Foxpass Team

El equipo de Foxpass está formado por ingenieros experimentados, expertos en ciberseguridad y líderes de opinión en el ámbito de la gestión de identidades y accesos. Con años de experiencia práctica en el desarrollo y perfeccionamiento de las soluciones de vanguardia de Foxpass, este organismo colectivo cuenta con una comprensión amplia y cercana de los desafíos y requisitos de la seguridad de red moderna. Cada artículo escrito por el equipo de Foxpass es un testimonio del conocimiento y la experiencia colectivos que impulsan nuestro compromiso de garantizar una seguridad férrea y escalable para nuestros clientes.

Artículos de Foxpass Team

Splashtop New Features
Noticias de Foxpass

Nuevas funciones - invierno de 2016

Conozca más
A photograph of Aren smiling at the camera
Noticias de Foxpass

Foco en el equipo de Foxpass - Aren Sandersen

Conozca más
A dark blue shield with a lighter blue border displays the text SOC 2 in white, set against a light blue background.
Preparación para el cumplimiento y las auditorías

Foxpass y cumplimiento de SOC 2

Conozca más
Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.
Noticias de Foxpass

Acceso RADIUS mediante direcciones MAC

Conozca más
A split background shows the Splashtop logo and text on a dark side, and the Foxpass logo with a keyhole symbol and text on an orange side.
Noticias de Foxpass

Artículo de blog sobre adquisiciones

Conozca más
Splashtop New Features
Noticias de Foxpass

Nuevas funciones de Foxpass - principios de 2017

Conozca más
Splashtop New Features
Noticias de Foxpass

Nueva función - Explorador de API

Conozca más
Splashtop New Features
Noticias de Foxpass

Presentamos la función de inicio de sesión único de Foxpass

Conozca más
Splashtop New Features
Noticias de Foxpass

Nuevas funciones - primavera de 2017

Conozca más
Splashtop New Features
Noticias de Foxpass

Nuevas funciones - mayo de 2016

Conozca más
Illustration of cloud computing security: a cloud with a shield and check mark, a locked server, and connected devices (phones, laptop, tablets) with check marks, symbolizing secure data and network protection.
RADIUS en la nube y autenticación de red

Extendiendo Zero Trust a Wi‑Fi y VPN con control de acceso basado en la postura del dispositivo

Conozca más
A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.
RADIUS en la nube y autenticación de red

¿Qué es la autenticación Wi‑Fi® IEEE 802.1X?

Conozca más
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos los derechos reservados. Todos los precios en dólares son USD, salvo que se especifique lo contrario.