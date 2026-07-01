Siempre estamos trabajando en nuevas y potentes funciones para que tu experiencia con Foxpass sea aún mejor. Por eso, nos entusiasma anunciar oficialmente algunas de las nuevas funciones que hemos lanzado en las últimas semanas, así como algunas próximas funciones que están en Beta.
Microsoft Office 365
¡El soporte de Microsoft Office 365 está aquí! Si tu organización usa Office 365, solo tienes que registrarte o iniciar sesión en Foxpass.com. También puedes configurar Foxpass para que se sincronice con tu Azure AD desde la página de Config.
Foxpass VPN
Por si te lo perdiste a principios de este mes: ¡lanzamos una AMI de VPN en AWS Marketplace! Lee el anuncio aquí y descubre por qué necesitas uno aquí.
Corrección de errores de OpenVPN
Hay un error conocido en la extensión LDAP de OpenVPN que provoca fallos cuando encuentra problemas de conexión y tiempos de espera. Hemos creado un paquete actualizado para Ubuntu 14.04 que lo soluciona. Puedes descargar el paquete de launchpad aquí.
Sincronización de usuarios y grupos de Bitium
Hemos añadido la capacidad de configurar una sincronización continua de Bitium a Foxpass. Si activas la sincronización de Bitium, todos tus usuarios y grupos se sincronizarán automáticamente. Ve a la página de Directory Sync para empezar.
Exenciones de autenticación delegada
Ahora puedes eximir a usuarios específicos de usar la autenticación delegada. Esto es especialmente útil para cuentas remotas o de máquinas que no están almacenadas en tu directorio.
Además, también puedes revisar los registros para ver si hay algún error de delegated auth error reporting.
Ordenación de la tabla de usuarios
Ahora puedes ordenar tu tabla de usuarios por encabezado de columna. Solo haz clic en el encabezado para ordenar o invertir el orden de esa columna.
Usuarios sin dominio
Si tienes un usuario que no tiene una cuenta de correo electrónico en tu dominio, ahora puedes añadirlo a tu organización. Sin embargo, un administrador debe gestionarlos manualmente. Los administradores pueden establecer manualmente las contraseñas de usuario y las claves SSH desde la página User en el menú desplegable “Actions”.
Si tienes activada la autenticación delegada, puedes eximir a estos usuarios con nuestra nueva función de exención delegada en la página de configuración.
Mejora tu seguridad
¿Quieres mejorar la seguridad de tu red y, al mismo tiempo, facilitar la conexión a los usuarios autorizados? Haz clic aquí para descubrir cómo Foxpass puede ayudarte a evitar costosos errores de seguridad: