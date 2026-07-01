En Splashtop y Foxpass, nunca dejamos de buscar formas nuevas e innovadoras de trabajar de forma segura y eficiente. Por eso, nos entusiasma anunciar oficialmente algunas de las nuevas funciones que hemos lanzado en las últimas semanas, así como algunas próximas funciones que están en Beta.
Tiempo de espera de reautorización
Los administradores ahora pueden establecer un tiempo de espera para la reautorización de sus clientes Radius que admiten la respuesta RADIUS "Session-Timeout". Esto requiere que los endpoints vuelvan a autorizarse con el cliente RADIUS después de un tiempo determinado (medido en segundos). Los tiempos de espera de reautorización se pueden configurar en la página RADIUS Clients.
Compatibilidad con Radius MFA
Otra nueva función para los clientes RADIUS es la compatibilidad con la autenticación multifactor (MFA). La MFA se puede habilitar por cliente.
Actualmente, Duo es el único proveedor de MFA compatible. Siempre que un usuario intente iniciar sesión en el cliente Radius, su aplicación Duo le pedirá autorización. Las empresas pueden habilitar MFA desde la página de Configuración, tras lo cual MFA se puede habilitar para clientes individuales desde la p�ágina de Clientes RADIUS.
Gestión de claves SSH
Ahora los administradores pueden añadir, habilitar y deshabilitar manualmente claves SSH para los usuarios. También pueden desactivar en masa todas las claves SSH de un usuario en caso de que una máquina o una cuenta se vean comprometidas. Puedes encontrar la función Manage SSH Keys en el menú desplegable de Actions en la página de Users.
Caducidad de la contraseña
Las empresas ya pueden habilitar la caducidad automática de contraseñas de Foxpass. Con esta función, los usuarios recibirán un correo electrónico para recordarles que configuren una nueva contraseña en la semana previa a que caduque la actual. Si la contraseña de un usuario caduca, puede establecer una nueva en la página Password o pedirle a un administrador que lo haga desde el menú desplegable Actions en la página Users. La caducidad de la contraseña se puede gestionar en la página de Configuración de autenticación.
Funciones beta
También tenemos algunas funciones que están actualmente en beta y avanzan en el proceso.
Registro LDAP
La primera es el registro de solicitudes LDAP, que ofrece visibilidad sobre posibles problemas de seguridad al rastrear y supervisar las solicitudes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) enviadas al servidor y recibidas de él. Estos registros son especialmente útiles para las empresas que se someten a auditorías de seguridad, ya que proporcionan registros claros de quién solicita acceso a qué y cuándo lo solicita.
Puedes filtrar los registros por intervalo de tiempo y ver el nombre de enlace, el tipo, el estado de éxito y el mensaje de error (si corresponde) utilizados en la solicitud de enlace LDAP.
Alojamiento on-premise
También estamos ultimando una aplicación Foxpass on-premises que utiliza Docker. Los clientes podrán ejecutar Foxpass en sus propias máquinas y recibir actualizaciones periódicas a través de Docker Hub, en lugar de depender de nuestro servicio alojado (si así lo desean).
Soporte para Office 365
Por fin, estamos a punto de añadir compatibilidad con Office 365. Una vez terminado, cualquier empresa que use Azure Active Directory podrá usar Foxpass. Esto proporcionará una forma nueva, sencilla y eficiente de gestionar usuarios y permisos, ya que Foxpass puede sincronizarse con Azure Active Directory para ajustar los permisos cuando se añaden y eliminan usuarios.
Gracias por ser clientes tan increíbles y atentos a la próxima tanda de actualizaciones.
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