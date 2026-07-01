Este mes, Foxpass lanzó una función nueva y muy esperada: inicio de sesión único (SSO). El SSO permite a un usuario iniciar sesión una vez (por ejemplo, en la red de su proveedor de identidad) y luego reutiliza la información para iniciar sesión de los usuarios en varios proveedores de servicios, como AWS o Google workspace.
Hoy en día, las organizaciones usan muchos servicios en la nube y aplicaciones web de terceros diferentes, lo que puede hacer que sea engorroso para los empleados escribir nombres de usuario/contraseñas y pasar por la autenticación multifactor (MFA) cada vez que necesitan iniciar sesión en estos servicios en la nube. En cuanto a los usuarios de Foxpass, nuestro SSO elimina la necesidad de cambiar constantemente de una cuenta a otra. Si has iniciado sesión desde Foxpass, puedes iniciar sesión en otros proveedores de servicios con solo hacer clic en un botón.
Foxpass SSO
El nuevo inicio de sesión único (SSO) de Foxpass ofrece varias ventajas y funciones, entre ellas:
Ahorra tiempo y esfuerzo al iniciar sesión en varios proveedores de servicios.
Compatibilidad con federaciones de usuarios tanto web como basadas en terminal.
La capacidad de dar acceso a usuarios o grupos específicos para un proveedor de servicios SSO determinado.
Protege el acceso a los proveedores de servicios obteniendo credenciales de acceso temporales.
Actualmente, los proveedores de servicios compatibles son Amazon Web Services (AWS), Google Workspace y Github.
SSO para Amazon Web Services
El SSO de Foxpass ofrece una forma rápida y segura de acceder a la consola de interfaz de usuario de AWS y a la utilidad de línea de comandos de AWS. Los usuarios pueden acceder a estos a través de Foxpass SSO sin necesidad de tener una cuenta real, al recibir credenciales temporales generadas por el administrador.
El acceso temporal mediante SSO protege mejor tus cuentas en comparación con almacenar credenciales de acceso de usuario pregeneradas en tu host. Tu administrador puede configurar las credenciales de acceso temporal para que caduquen en una hora o más, según sea necesario.
Disfruta de una seguridad sencilla que te ahorra tiempo con el nuevo SSO de Foxpass. Haz clic aquí para empezar: