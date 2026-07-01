¡Bienvenido al blog de Foxpass! En nuestra publicación introductoria, quería darte un poco de contexto sobre quiénes somos y qué hacemos, para que puedas entender mejor lo que Foxpass puede hacer por ti.
He estado en la piel de nuestros clientes al dirigir tanto Operaciones Técnicas como TI en muchas empresas en crecimiento, incluida Pinterest. Mientras estuve allí, sabía que era importante desarrollar una sólida gestión de identidades en toda nuestra infraestructura (servidor, VPN, redes inalámbricas), pero rara vez la implementación estaba entre nuestras principales prioridades. Y, una vez creados, estos servicios que a menudo se descuidan siempre parecían fallar en el peor momento posible.
Nuestro objetivo con Foxpass es crear y operar los productos de identidad y seguridad de misión crítica que tu empresa en crecimiento necesita, pero en los que no quieres invertir tu tiempo para desarrollarlos o mantenerlos. Al trabajar con nosotros, puedes dedicar la energía de tu equipo a los elementos de tu hoja de ruta en lugar de a herramientas internas de control de acceso.
Tenemos muchas ganas de compartir contigo los últimos avances en seguridad de la infraestructura, nuevos productos y funciones, casos prácticos de clientes y mucho más.
- Aren
CEO y fundador
Mejora tu seguridad
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