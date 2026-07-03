En el cambiante panorama digital actual, la necesidad de contar con un control de acceso firme en las redes Wi-Fi adquiere más importancia que nunca. Las empresas buscan constantemente soluciones que puedan ofrecer una experiencia fluida a la par que segura a sus usuarios.
En este blog, analizaremos cuatro soluciones líderes para proteger redes Wi-Fi (y cableadas): Cisco ISE, Aruba ClearPass, Portnox CLEAR y nuestro propio producto, Foxpass RADIUS.
Cisco Identity Services Engine (ISE)
Cisco ISE, un componente integral de catálogo de productos de seguridad de Cisco, sirve como una herramienta de aplicación de políticas centralizada que proporciona seguridad de red empresarial. Este un desglose más detallado de sus funciones:
Control de acceso granular: Las políticas se basan en el perfilado de dispositivos, las evaluaciones de estado y la identidad y los roles específicos de cada usuario.
Integración total y absoluta: integración perfecta con otros productos de redes y seguridad de Cisco, proporcionando acceso segmentado y controlado.
Gestión de invitados: El acceso temporal se facilita a través del portal de invitados de autorregistro de ISE.
Si bien Cisco ISE tiene muchas funciones y es líder en la industria, para aprovechar verdaderamente sus capacidades es necesaria una inversión sustancial en la infraestructura y formación de Cisco. Es una solución potente, pero puede llegar a ser demasiado y suponer una inversión excesiva para las empresas que no están completamente integradas en el ecosistema de Cisco o aquellas que no tienen los recursos para gestionarla y mantenerla.
Aruba ClearPass
HPE Aruba ClearPass es conocida por sus capacidades de seguridad de acceso a través de redes cableadas e inalámbricas. Aruba ClearPass está optimizada para la infraestructura de Aruba y ofrece:
Control de acceso con reconocimiento de contexto: Aprovecha la infraestructura de HPE Aruba para un control de acceso a la red detallado.
Gestión de BYOD (tráete tu dispositivo): ClearPass Onboard admite evaluaciones y corrección de postura para varios dispositivos, incluidos dispositivos que no son de propiedad corporativa.
Incorporación de invitados: ClearPass Guest ofrece portales integrados y prácticos para que los invitados completen su incorporación de autoservicio sin complicaciones.
Sin embargo, a pesar de lo potente que es ClearPass, se recomienda la integración con la infraestructura de Aruba para tener un rendimiento óptimo. Si bien ofrece compatibilidad para múltiples proveedores, la experiencia más óptima suele deberse al aprovechamiento del paquete de redes completo de Aruba.
Portnox CLEAR (parte de Portnox Cloud)
Portnox CLEAR es una solución de seguridad Wi-Fi de múltiples proveedores que enfatiza la seguridad y la visibilidad en diversos entornos empresariales. Portnox comercializa sus ofertas de Wi-Fi como servicio/RADIUS como servicio bajo las marcas Portnox CLEAR/Portnox Cloud. Portnox también tiene una solución local para admitir el control de acceso a la red sin agentes que puede integrarse con Portnox CLEAR para una gestión ampliada tanto de dispositivos corporativos como BYOD (tráete tu dispositivo).
Las soluciones conjuntas de Portnox ofrecen:
Detección flexible de dispositivos: Opciones con agente y sin agente para la clasificación y evaluación de dispositivos.
Seguridad integral: políticas completas de control de acceso e integración con herramientas populares de seguridad de endpoints.
Autenticación centrada en cloud: RADIUS como servicio gestionado en cloud para facilitar la gestión.
Foxpass RADIUS
En un mundo que avanza cada vez más hacia el entorno cloud, Foxpass RADIUS se erige como una solución superior para las empresas que buscan una solución de acceso a la red optimizada, flexible e independiente del proveedor que sea. Foxpass RADIUS enfatiza la sencillez y la flexibilidad:
Configuración simplificada basada en la nube: una de las funciones distintivas de Foxpass RADIUS es su configuración fácil de usar basada en la nube. Las empresas pueden establecer y gestionar rápidamente sus servicios RADIUS sin la carga de la infraestructura local, simplificando la implementación y reduciendo los gastos generales de TI.
Flexibilidad en su base: Foxpass comprende las necesidades dinámicas de las empresas, especialmente a medida que crecen. Con Foxpass, las empresas aumentan o reducen su alcance sin esfuerzo según sus requisitos específicos.
Autenticación moderna basada en certificados: En la era de las ciberamenazas, Foxpass pone el foco en la seguridad con su enfoque en la autenticación basada en certificados. La infraestructura de clave pública (PKI) automatizada garantiza que los dispositivos y los usuarios se autentiquen de forma segura, lo que reduce las vulnerabilidades asociadas a los mecanismos basados en contraseñas.
Incorporación fluida: Con una variedad cada vez mayor de dispositivos, usuarios y redes Wi-Fi, la incorporación a menudo puede convertirse en una tarea compleja. Foxpass simplifica este proceso, garantizando que los dispositivos y los usuarios puedan añadirse a la red con una fricción mínima, mejorando la seguridad y la experiencia de usuario.
Enfoque igualitario sea el proveedor que sea: a diferencia de muchas soluciones de seguridad Wi-Fi que vinculan a las empresas con un ecosistema específico, Foxpass RADIUS se destaca por su diseño independiente del proveedor. Esto garantiza que pueda integrarse perfectamente con prácticamente cualquier red y hardware de seguridad, proporcionando a las empresas flexibilidad y evitando la dependencia de proveedores.
Gestión centralizada: Foxpass RADIUS, una solución centrada en la nube, ofrece una plataforma centralizada donde los administradores pueden supervisar, gestionar y modificar políticas de acceso, perfiles de usuario y listas de dispositivos. Esta vista unificada mejora la eficiencia, reduce los tiempos de respuesta y garantiza una aplicación coherente de las políticas.
A diferencia de las soluciones tradicionales, Foxpass RADIUS reinventa el control de acceso a la red para la era moderna. Su énfasis en la simplicidad, la flexibilidad y la asequibilidad lo convierte en una propuesta atractiva para las empresas, desde nuevas empresas flexibles hasta empresas en expansión. En un ámbito dominado por soluciones complejas y a menudo costosas, Foxpass RADIUS ofrece un soplo de aire fresco, lo que demuestra que una seguridad de red férrea no tiene por qué ser complicada o exorbitante.
Por qué deberías elegir Foxpass
Soluciones como Cisco ISE, Aruba ClearPass y Portnox son ideales para grandes empresas. Conllevan una buena cantidad de implicaciones de inversión en cuanto a licencias, hardware y mantenimiento.
Para empresas pequeñas y medianas, Foxpass representa una alternativa ideal para la autenticación de red y el control de acceso. La facilidad de configuración, la expansión flexible y los bajos gastos de mantenimiento de la solución cloud RADIUS de Foxpass permiten a las empresas obtener una seguridad de red férrea sin las barreras típicas de costes y complejidad.
Más allá de sus capacidades técnicas, Foxpass RADIUS también está diseñada teniendo en cuenta a las empresas que cuidan su presupuesto. Al eliminar el coste y las complejidades de los sistemas locales tradicionales, Foxpass hace posible una férrea seguridad de red Wi-Fi para empresas de todos los tamaños y presupuestos.
En conclusión, si estás buscando una solución de acceso seguro Wi-Fi rentable, fácil de usar y flexible, Foxpass RADIUS es la opción ideal.
Si tu empresa desea mejorar la seguridad y la autenticación de la red con un sistema asequible y fácil de usar, Foxpass RADIUS es la opción óptima en comparación con las implementaciones tradicionales de control de acceso a la red local o las complicadas soluciones cloud. Nuestro modelo optimizado de entrega cloud y nuestra gestión intuitiva hacen que empresas de cualquier tamaño o presupuesto puedan lograr el mejor control de acceso a la red de su clase.
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