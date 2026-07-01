Aquí en Foxpass, las nuevas funciones e innovaciones nunca terminan. Hoy nos emociona anunciar oficialmente algunas funciones nuevas que hemos lanzado durante las últimas semanas, así como algunas próximas funciones que están en Beta.
Soporte de Office 365
¡Hemos terminado el desarrollo de la compatibilidad con Office 365! Si usas Office 365 y/o Azure AD, contáctanos en help@foxpass.com para participar en nuestro programa Beta.
VPN
Deja de lidiar con OpenVPN! Para nuestros usuarios de AWS, ahora ofrecemos una AMI que crea un servidor VPN IPSEC/L2TP sencillo. La autenticación se verifica con Foxpass y, opcionalmente, con Duo (para la autenticación de dos factores).
Puedes crear tú mismo el servidor VPN desde nuestro repositorio de Github o encontrar la AMI en Amazon marketplace en las próximas semanas. Contáctanos en help@foxpass.com para obtener acceso anticipado a la AMI.
DNS dinámico
Los servidores RADIUS de Foxpass ahora admiten a clientes que tienen direcciones IP dinámicas. Solo tienes que introducir el nombre de host al añadir un nuevo cliente en la página RADIUS Clients y Foxpass hará un seguimiento de tu dirección IP y actualizará sus sistemas cada vez que cambie.
Campos personalizados del usuario
Ahora, los administradores pueden especificar campos de usuario personalizados desde la página Config. Cada usuario puede tener datos personalizados asociados a su cuenta, y puedes especificar hasta 10 campos y sus nombres para mostrar correspondientes para tu organización.
Además, puedes añadir cosas como el ID del empleado o el número de escritorio para organizar mejor al equipo. Estos campos están expuestos tanto en LDAP como en la API.
Implementación completa del registro LDAP
Hemos implementado por completo el registro de LDAP, lo que te permite ver todos los intentos de conexión a Foxpass (o a tu servicio de autenticación delegado) a través de LDAP en la página de registros de LDAP y mediante la API. Los registros estarán disponibles gratis durante las 24 horas anteriores. Si quieres ver todos los registros de RADIUS y LDAP, contáctanos para consultar los precios.
También hemos actualizado la página de registros de RADIUS para usar la misma interfaz que los registros de LDAP en el sitio y a través de la API.
Filtro de usuarios
La página Usuarios ahora admite el filtrado por nombre de usuario, lo que facilita encontrar usuarios en organizaciones grandes. Compruébalo en la esquina superior derecha de la página Users.
Marcas de tiempo de último uso
Hemos añadido nuevas marcas de tiempo para que puedas ver la última vez que un usuario inició sesión correctamente con LDAP o Radius en la página de Usuarios.
Zonas horarias predeterminadas
Los usuarios de Engineering y Admin pueden configurar su zona horaria predeterminada desde la página My Settings. Todas las marcas de tiempo del sitio web se mostrarán en esta zona horaria, y los filtros de registro de LDAP y RADIUS la usarán de forma predeterminada.
Endpoint de API de autorización
Hemos añadido un nuevo endpoint de API para comprobar si a un usuario se le debe conceder acceso a un recurso específico. Las especificaciones completas se pueden encontrar aquí.
Compatibilidad con Ubuntu 16.04
Ahora tenemos un script de instalación para configurar la integración de Foxpass LDAP en Ubuntu 16.04. Puedes encontrar las instrucciones de configuración aquí.
Ficha en Google Apps Marketplace
Foxpass ya está disponible en Google Apps Marketplace.
Mejora tu seguridad
¿Quieres aportar seguridad y facilidad de acceso a tu red? Haz clic aquí para descubrir cómo Foxpass puede ayudarte a evitar costosos errores de seguridad: