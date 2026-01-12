Remote Access Para que particulares y pequeños equipos puedan acceder a sus ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

Remote Support Para que los profesionales de TI puedan prestar soporte remoto a cualquier dispositivo. Gestión de parches en tiempo real disponible como complemento. Opción local disponible.

Autonomous Endpoint Management Para que los profesionales de TI supervisen, gestionen y protejan dispositivos de forma remota con parches en tiempo real, automatizaciones, visibilidad y control completos.

Enterprise Para acceso remoto de nivel empresarial y soporte remoto con SSO y capacidad de gestión avanzada. Opción local disponible.