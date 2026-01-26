Seminario web sobre acceso remoto
Tema: cómo aprovechar al máximo el acceso remoto de Splashtop
Fecha: 25 de marzo de 2026
Hora: 9:00 h PT / 12:00 h ET / 17:00 h GMT
Duración: 30 minutos
Descripción: Descubre cómo sacar el máximo partido aSplashtop Remote Access solución en este seminario web diseñado exclusivamente para nuevos usuarios. Nuestro equipo de expertos del equipo de Producto mostrará funciones potentes, compartirá consejos y trucos y mostrará las mejores prácticas para ayudarte a agilizar tu experiencia.
A través de debates con expertos y demostraciones en vivo, aprenderás lo siguiente:
Explorar las funciones, funcionalidades y casos prácticos clave
Aprovechar las mejores prácticas para garantizar una adopción sin problemas
Preguntas y respuestas con nuestros expertos para resolver tus preguntas específicas
No pierdas esta oportunidad de garantizar una adopción llevadera y con todas las garantías de Splashtop.