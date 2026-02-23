Seminario web sobre acceso remoto
Tema: cómo aprovechar al máximo el acceso remoto de Splashtop
Fecha: 8 de abril de 2026
Hora: 9:00 h PT / 12:00 h ET / 17:00 h GMT
Duración: 30 minutos
Descripción: Descubre cómo sacarle el máximo partido a la solución Splashtop Remote Access en este seminario web diseñado exclusivamente para nuevos usuarios. Nuestro equipo de expertos del equipo de productos mostrará funciones potentes, compartirá consejos y trucos y demostrará las mejores prácticas para ayudarte a optimizar tu experiencia.
A través de debates con expertos y demostraciones en vivo, aprenderás lo siguiente:
Explorar las funciones, funcionalidades y casos prácticos clave
Aprovechar las mejores prácticas para garantizar una adopción sin problemas
Preguntas y respuestas con nuestros expertos para resolver tus preguntas específicas
No pierdas esta oportunidad de garantizar una adopción llevadera y con todas las garantías de Splashtop.