Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Seminario web sobre acceso remoto

Tema: cómo aprovechar al máximo el acceso remoto de Splashtop   

Fecha: 11 de febrero de 2026

Hora: 9:00 h PT / 12:00 h ET / 17:00 h GMT 

Duración: 30 minutos 

Descripción: averigua cómo aprovechar al máximo la solución Splashtop Remote Access en este seminario web diseñado exclusivamente para nuevos usuarios. Nuestro equipo de expertos del equipo de productos mostrará funciones potentes, compartirá consejos y trucos y demostrará las mejores prácticas para ayudarte a optimizar tu experiencia.  

A través de debates con expertos y demostraciones en vivo, aprenderás lo siguiente: 

  • Explorar las funciones, funcionalidades y casos prácticos clave  

  • Aprovechar las mejores prácticas para garantizar una adopción sin problemas 

  • Preguntas y respuestas con nuestros expertos para resolver tus preguntas específicas 

No pierdas esta oportunidad de garantizar una adopción llevadera y con todas las garantías de Splashtop. 