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SupportWorld Live: Una experiencia digital

10 – 11 de noviembre de 2021 – En línea

SupportWorld Live

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¡Únete a nosotros en línea en el evento virtual más grande del año para la industria de soporte técnico! Nuestro equipo estará demostrando Splashtop Enterprise para que los profesionales de TI puedan controlar, gestionar y monitorizar ordenadores de forma remota, proporcionar soporte a demanda a los dispositivos de los usuarios finales y habilitar el acceso remoto a ordenadores para empleados que trabajan desde casa o en un entorno de trabajo híbrido.

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