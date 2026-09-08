Splashtop Live! – Área de la Bahía

Aprende. Conecta. Simplifica.
Únete a nosotros en Splashtop Live – Bay Area para una tarde de ideas, perspectivas del mundo real y conversaciones valiosas con profesionales de TI y MSPs, fundadores de Splashtop, líderes de producto y clientes.
Descubre lo que viene, aprende cómo otros equipos de TI están afrontando sus desafíos y obtén respuestas a tus preguntas directamente de las personas que desarrollan y respaldan Splashtop.
Quédate después de las sesiones para disfrutar de un happy hour de networking con la comunidad de Splashtop y, además, tener la oportunidad de ganar fantásticos premios en el sorteo.