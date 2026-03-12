SITS The Service Desk & IT Support Show

SITS – El Show de servicio de ayuda y asistencia informática de TI
11 y 12 de mayo de 2022 – Londres, Reino Unido
Splashtop se complace en mostrar Splashtop Remote Support y Splashtop SOS en el evento líder en Europa para profesionales de la asistencia informática y gestión de servicios de TI
Splashtop se complace en presentar Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para los técnicos interesados en una de las soluciones de asistencia informática y acceso remotos más rentables en el evento líder en Europa para profesionales de asistencia informática y gestión de servicios de TI. Más de 3700 responsables de la toma de decisiones de TI asistirán para conocer a los equipos de los principales proveedores de la industria. Splashtop SOS ha lanzado recientemente muchas nuevas integraciones de la plataforma de TI del servicio de ayuda, como aquellas con ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk y Syncro, que se exhibirán en SITS. Todas las integraciones de socios de Splashtop se pueden encontrar aquí.
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