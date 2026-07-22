Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
IT service desk team providing support at a computer workstation.

SITS Netherlands 2026

22 de septiembre de 2026 – Utrech, Netherlands

Conozca más

Una sola plataforma. Más control. Menos caos.

Visita Splashtop en SITS Netherlands el 22 de septiembre en el stand B2 y descubre cómo tu equipo de TI puede simplificar el soporte en toda tu institución con gestión de endpoints habilitada por IA, acceso remoto seguro y automatización inteligente, todo desde una única plataforma unificada.

Descubre cómo Splashtop ayuda a los equipos de TI de educación a mejorar la visibilidad de los dispositivos, reforzar la seguridad, reducir las tareas repetitivas y ofrecer soporte más rápido a estudiantes, profesorado y personal, todo ello manteniendo los costes bajo control.

¿No puedes asistir en persona?

Programa una demostración de nuestra solución todo en uno de asistencia informática y acceso remoto para TI

Reservar