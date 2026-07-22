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MSP technician working at his computer.

MSP Global 2026

21-22 de octubre de 2026 – PortAventura Theme Park, Barcelona, España

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Crece de forma más inteligente. Da soporte más rápido. Llega más lejos.

Visita Splashtop en MSP Global, en el stand G34, para ver cómo puedes simplificar el soporte remoto, la gestión de endpoints y la seguridad de endpoints con una plataforma unificada creada para proveedores de servicios gestionados.

Descubre cómo Splashtop ayuda a los MSPs a reducir la proliferación de herramientas, mejorar la eficiencia de los técnicos, reforzar la seguridad y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes mientras amplían los servicios recurrentes y mejoran la rentabilidad.

¿No puedes asistir en persona?

Programa una demostración de nuestra solución todo en uno de asistencia informática y acceso remoto para TI

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