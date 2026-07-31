Cómo sacar el máximo partido de Splashtop AEM
Tanto si estás evaluando Splashtop AEM como si quieres sacar más partido a tu implementación, descubre formas prácticas de automatizar tareas rutinarias de TI, mejorar la visibilidad de los endpoints y simplificar la gestión de endpoints.
Fecha: 2 de septiembre de 2026
Hora: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT
Duración: 30 minutos
Descripción: Gestionar endpoints no debería llevarte mucho tiempo ni ser algo reactivo.
Únete a nuestro equipo de producto para ver una demostración en directo de Splashtop AEM y descubre cómo los equipos de TI están usando la automatización para reducir tareas repetitivas, mejorar el estado de los endpoints y obtener mayor visibilidad en todos sus entornos.
A través de casos de uso prácticos y flujos de trabajo reales, descubrirás cómo Splashtop AEM puede ayudarte a optimizar la gestión diaria de endpoints, tanto si la estás explorando por primera vez como si quieres aprovechar aún más sus capacidades.
Lo que aprenderás
Automatiza las tareas repetitivas de TI incluidos el parcheado, las actualizaciones y el mantenimiento rutinario.
Identifica y resuelve de forma proactiva los problemas de los endpoints con monitorización del estado y alertas.
Mejora la visibilidad en todo tu entorno para gestionar mejor los dispositivos a escala.
Descubre flujos de trabajo reales que ayudan a los equipos de TI a ahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente.
Descubre cómo Splashtop AEM complementa el soporte remoto para crear una solución de gestión de endpoints más completa.
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