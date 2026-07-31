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Cómo sacar el máximo partido de Splashtop AEM

Tanto si estás evaluando Splashtop AEM como si quieres sacar más partido a tu implementación, descubre formas prácticas de automatizar tareas rutinarias de TI, mejorar la visibilidad de los endpoints y simplificar la gestión de endpoints.

Fecha: 16 de septiembre de 2026 

Hora: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT 

Duración: 30 minutos  

Descripción: Gestionar endpoints no debería llevarte mucho tiempo ni ser algo reactivo.

Únete a nuestro equipo de producto para ver una demostración en directo de Splashtop AEM y descubre cómo los equipos de TI están usando la automatización para reducir tareas repetitivas, mejorar el estado de los endpoints y obtener mayor visibilidad en todos sus entornos.

A través de casos de uso prácticos y flujos de trabajo reales, descubrirás cómo Splashtop AEM puede ayudarte a optimizar la gestión diaria de endpoints, tanto si la estás explorando por primera vez como si quieres aprovechar aún más sus capacidades.

Lo que aprenderás

  • Automatiza las tareas repetitivas de TI incluidos el parcheado, las actualizaciones y el mantenimiento rutinario.

  • Identifica y resuelve de forma proactiva los problemas de los endpoints con monitorización del estado y alertas.

  • Mejora la visibilidad en todo tu entorno para gestionar mejor los dispositivos a escala.

  • Descubre flujos de trabajo reales que ayudan a los equipos de TI a ahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente.

  • Descubre cómo Splashtop AEM complementa el soporte remoto para crear una solución de gestión de endpoints más completa.

Picture of Kaius Vu - Product Manager


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