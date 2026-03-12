Freshworks Refresh
27 y 28 de octubre de 2020 – Evento virtual en línea
¡Splashtop está encantado de ser expositor en Freshworks Refresh nuevamente este año!
Splashtop está muy emocionado de exhibir en Freshworks Refresh nuevamente este año. Nuestro equipo está ansioso por mostrar la integración de Splashtop Remote Support y Freshworks, que permite a los técnicos de Freshdesk y Freshservice iniciar una sesión remota desde el interior del ticket. Con Splashtop Remote Support, los profesionales de TI pueden acceder remotamente a los dispositivos de los usuarios finales bajo demanda, solucionar problemas y resolverlos rápidamente.
Integración de Splashtop-Freshservice | Integración de Splashtop-Freshdesk