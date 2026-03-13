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Freshworks Refresh

11 de noviembre de 2021 – Las Vegas, NV y evento virtual

Freshworks Refresh

¡Splashtop está encantado de ser expositor en Freshworks Refresh nuevamente este año!

¡Splashtop está encantado de ser expositor en Freshworks Refresh nuevamente este año! Nuestro equipo está deseando mostrar la integración de Splashtop SOS y Freshworks que permite a los técnicos de Freshdesk y Freshservice iniciar una sesión remota desde el ticket. Con Splashtop SOS, los profesionales de TI pueden acceder de forma remota a los dispositivos de los usuarios finales bajo demanda, solucionar problemas y resolver problemas rápidamente.

Freshworks Refresh | Integración Splashtop-Freshservice | Integración Splashtop-Freshdesk