¡Splashtop estará mostrando nuestras soluciones de acceso remoto para el acceso remoto a laboratorios educativos!
Splashtop presentará nuestras soluciones de acceso remoto para educación acceso remoto a laboratorios para permitir el acceso a computadoras de laboratorio escolares, así como soluciones de acceso remoto para que el profesorado y el personal accedan a las computadoras de la escuela. Los equipos de TI en educación estarán interesados en las soluciones de Splashtop Remote Support que pueden usarse para proporcionar asistencia remota a estudiantes, docentes y personal (accediendo a sus computadoras, tabletas y Chromebooks) mientras están aprendiendo o enseñando desde casa.
A los profesores les interesará Mirroring360 Pro para duplicar y compartir pantallas en el aula.
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