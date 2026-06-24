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Caso de éxito de cliente: cómo Nubeseg amplió el soporte remoto seguro y la seguridad de endpoints con Splashtop

Fecha: 26 de agosto de 2026 

Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT  

Duración: 30 minutos  

Descripción: A medida que los proveedores de servicios gestionados crecen, ofrecer soporte remoto seguro, fiable y eficiente se vuelve cada vez más complejo.

Únete a nosotros en un webinar exclusivo de caso de cliente con Nubeseg SRL, un MSP centrado en la ciberseguridad que da soporte a organizaciones de distintas regiones con servicios de seguridad gestionada, protección de endpoints, seguridad en la nube y acceso remoto seguro.

En esta conversación en directo, Ramiro Hercilla comparte cómo Nubeseg sustituyó herramientas fragmentadas de soporte remoto por Splashtop Enterprise y gestión autónoma de endpoints (AEM) para optimizar las operaciones, mejorar la visibilidad, reforzar la seguridad y ampliar el soporte sin aumentar la plantilla.

Durante esta sesión, descubrirás cómo Nubeseg:

  • Pasó de una gestión de TI reactiva a unas operaciones de endpoints proactivas

  • Mejora del rendimiento y la visibilidad del soporte remoto en más de 1.400 dispositivos

  • Redujo las tareas manuales de aplicación de parches y actualizaciones mediante la automatización

  • Permitió un trabajo remoto seguro y una resolución de problemas más rápida

  • Flujos de trabajo de tickets y soporte simplificados con Service Desk

  • Expansión a nuevas ciudades y mercados sin aumentar el equipo de soporte

  • Logró controles de seguridad más sólidos e informes listos para auditorías

Descubre cómo Nubeseg usa Splashtop para mejorar la eficiencia operativa, reforzar la seguridad de los endpoints y apoyar el crecimiento del negocio.