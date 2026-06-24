Caso de éxito de cliente: cómo Nubeseg amplió el soporte remoto seguro y la seguridad de endpoints con Splashtop
Fecha: 26 de agosto de 2026
Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duración: 30 minutos
Descripción: A medida que los proveedores de servicios gestionados crecen, ofrecer soporte remoto seguro, fiable y eficiente se vuelve cada vez más complejo.
Únete a nosotros en un webinar exclusivo de caso de cliente con Nubeseg SRL, un MSP centrado en la ciberseguridad que da soporte a organizaciones de distintas regiones con servicios de seguridad gestionada, protección de endpoints, seguridad en la nube y acceso remoto seguro.
En esta conversación en directo, Ramiro Hercilla comparte cómo Nubeseg sustituyó herramientas fragmentadas de soporte remoto por Splashtop Enterprise y gestión autónoma de endpoints (AEM) para optimizar las operaciones, mejorar la visibilidad, reforzar la seguridad y ampliar el soporte sin aumentar la plantilla.
Durante esta sesión, descubrirás cómo Nubeseg:
Pasó de una gestión de TI reactiva a unas operaciones de endpoints proactivas
Mejora del rendimiento y la visibilidad del soporte remoto en más de 1.400 dispositivos
Redujo las tareas manuales de aplicación de parches y actualizaciones mediante la automatización
Permitió un trabajo remoto seguro y una resolución de problemas más rápida
Flujos de trabajo de tickets y soporte simplificados con Service Desk
Expansión a nuevas ciudades y mercados sin aumentar el equipo de soporte
Logró controles de seguridad más sólidos e informes listos para auditorías
Descubre cómo Nubeseg usa Splashtop para mejorar la eficiencia operativa, reforzar la seguridad de los endpoints y apoyar el crecimiento del negocio.