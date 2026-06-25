Conferencia Anual CITE 2026
17 - 19 de noviembre – Anaheim, CA
Visita Foxpass en el Stand de Splashtop en CITE 2026
¡Únete a nosotros en la Conferencia de TI en Educación de California (CITE) 2026 (Stand #314)! Foxpass, parte del portafolio de acceso seguro e identidad de Splashtop, mostrará cómo Cloud RADIUS ayuda a los líderes de TI de K–12 a asegurar el acceso a la red y Wi-Fi con autenticación sin contraseña basada en certificados y autenticación basada en usuario. Descubre cómo Foxpass facilita la protección de redes escolares, agiliza el acceso de estudiantes y personal, y fortalece la seguridad de confianza cero mientras reduce la carga de TI.
Pasa por el stand de Foxpass/Splashtop para aprender cómo podemos ayudar a tu distrito a mejorar la seguridad y simplificar la gestión del acceso a la red.