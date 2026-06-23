Conferencia Nacional de Liderazgo en Ciberseguridad K-12 2026
25 - 26 de febrero — Albuquerque, NM
Conoce a Foxpass en el stand de Splashtop en la Conferencia Nacional de Liderazgo en Ciberseguridad K-12 del 2026.
¡Únete a nosotros en la Conferencia Nacional sobre Liderazgo en Ciberseguridad K-12 de 2026! Foxpass, parte del portafolio de acceso seguro e identidad de Splashtop, mostrará cómo Cloud RADIUS ayuda a los líderes de TI de K–12 a asegurar el acceso a la red y Wi-Fi con autenticación sin contraseñas, basada en certificados y autenticación de usuarios. Descubre cómo Foxpass facilita proteger las redes escolares, agilizar el acceso de estudiantes y personal, y fortalecer la seguridad de confianza cero mientras reduces la sobrecarga de TI.
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