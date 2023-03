El trabajo desde casa y el Futuro del Trabajo ( Una Actualización )

¿Trabajamos y deberíamos trabajar "siempre" desde casa? ¿Cuál es el futuro del trabajo?

Hace unos meses, preguntamos a los CEOs sus pensamientos sobre el futuro del trabajo - sus respuestas fueron unánimes: mientras la oficina no se va, todos están de acuerdo en que el mundo se está moviendo hacia un lugar de trabajo híbrido permanente.

Aun así, muchas empresas son reticentes a dar el salto. Algunos incluso lo desaconsejan. Apple -con Steve Jobs- había sido considerada uno de los principales escépticos del mundo corporativo sobre las ventajas del trabajo desde casa (WFH). Ahora, meses después de la pandemia, menos del 15% de la plantilla de Apple ha vuelto a la oficina, y el consejero delegado Tim Cook afirma que la empresa no "volverá a ser como antes porque hemos descubierto que hay cosas que funcionan realmente bien de forma virtual."

Al igual que Apple, muchas empresas se han mostrado reticentes durante mucho tiempo a implantar políticas generalizadas de WFH. Para muchos directivos, el vínculo percibido entre ver que la gente trabaja y creer en su productividad sigue siendo fuerte. El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, por ejemplo, calificó recientemente el trabajo a distancia de "puramente negativo".

¿Pero es una percepción exacta? Probablemente no, al menos no según los casi 900 tele-trabajadores repentinos que respondieron a la encuesta de productividad de nuestra empresa, varios meses después de que el COVID-19 comenzara a cerrar oficinas, tiendas, instituciones educativas y consultorios médicos.

La clave reside en el equilibrio adecuado de tecnología

Casi tres cuartas partes de los encuestados nunca, o casi nunca, habían trabajado desde casa antes de la pandemia. Sin embargo, un abrumador 80% -incluidos profesionales de TI, desarrolladores de juegos, productores de vídeo, arquitectos, profesionales de la televisión, minoristas, educadores de secundaria y universitarios, y profesionales sanitarios- declararon ser más o igual de productivos cuando trabajan desde casa.

Según el 75% de los encuestados de la encuesta WFH, las herramientas de colaboración y comunicación, como Zoom, y el software de acceso remoto, como Splashtop, contribuyeron en gran medida a aumentar la productividad.

Como resultado, un tercio de los encuestados dijeron que esperaban que sus empresas estuvieran más abiertas a trabajar desde casa, incluso después de que disminuyeran las restricciones de la pandemia. De hecho, el 28% de los participantes sugirió que trabajar desde casa podría convertirse en la nueva normalidad para sus empresas, de forma permanente. En apoyo de esta predicción están los recientes anuncios de empresas -como Microsoft, HubSpot, Quora, Square, Slack y Okta- que planean ampliar sus opciones de trabajo desde casa "para siempre".

Lo que esto significa para ti – ¿TDC más allá de la pandemia?

Entre los muchos aumentos de productividad comunicados, hay muchas otras razones que están allanando el camino hacia un mayor trabajo a distancia:

Mejor calidad de vida para los empleados - Las alternativas de trabajo desde casa pueden ayudar a las empresas a contratar y retener a sus empleados para que tengan éxito a largo plazo. Las empresas pueden ampliar el abanico de posibles candidatos para puestos vacantes si no están estrictamente sujetas a limitaciones geográficas. Y a la inversa, los empleados potenciales con la opción de trabajar desde casa, lejos de las ciudades costeras de alto coste, ven un atractivo en la calidad de vida. Para quienes prefieren vivir en centros urbanos y sus alrededores, los largos desplazamientos diarios pueden reducirse o eliminarse.

Menor inversión de capital - Las empresas pueden reevaluar sus gastos inmobiliarios. Más empleados trabajando desde casa, a tiempo completo o parcial, podrían permitir a las empresas reducir los metros cuadrados de espacio de oficinas que deben alquilar o poseer para mantener a todos sus trabajadores.

Huella de carbono - La huella de carbono se expresa mediante el número de toneladas de CO2 emitidas por una persona a lo largo del año. Según Action Protect Earth, los estadounidenses tienen una de las mayores huellas de carbono por persona, con una media por estadounidense de 16,5 toneladas. En cambio, en la UE, esta media es de 7 toneladas. Ahora imagina que todas las empresas se vuelven total o parcialmente remotas. Esto supondrá menos emisiones, menos uso de papel impreso y menos uso de plástico por cada empleado que trabaje desde casa. En consecuencia, al no conducir todos los días para ir y volver del trabajo, los trabajadores a distancia están modificando drásticamente la balanza del consumo, los residuos y la contaminación.

La pandemia de COVID-19 y sus necesidades generalizadas de refugio en el lugar han obligado a la adopción repentina y masiva de capacidades de trabajo desde el hogar. Algunas empresas que antes se resistían a la idea de que los empleados trabajaran desde casa, debido a la preocupación por la caída de la productividad u otras inquietudes, están descubriendo que la flexibilidad del trabajo a distancia puede ofrecer beneficios tangibles no sólo para aumentar los beneficios sino también para tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Esto confirma la suposición que hicimos hace unos meses: el trabajo remoto está aquí para quedarse – Para Siempre. Así que si aún no lo has hecho, probablemente es el momento de empezar a pensar en un enfoque flexible para tu lugar de trabajo.