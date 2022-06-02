La encuesta Splashtop revela que la gente que trabaja desde casa ve un aumento en la productividad
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Los encuestados de diversos sectores atribuyen su productividad a las soluciones informáticas que les permiten realizar sus tareas eficazmente desde casa
SAN JOSÉ, California, 18 de junio de 2020-Splashtop Inc., empresa líder en software de acceso remoto, ha hecho públicos los resultados de su Encuesta en línea sobre el trabajo desde casa de mayo de 2020, realizada a 870 encuestados al azar en diversos campos. Los resultados de la encuesta indican que, aunque más de un tercio de los encuestados nunca había trabajado desde casa antes de la pandemia COVID-19 -y otro tercio rara vez había trabajado a distancia-, un abrumador 80% del grupo declaró ser más o igual de productivo trabajando desde casa.
Entre los encuestados había profesionales de TI, desarrolladores de juegos, productores de vídeo, arquitectos, profesionales de la televisión, minoristas, educadores de primaria y secundaria y profesionales sanitarios. Un 75% de estos encuestados utilizaban soluciones de acceso remoto para trabajar eficazmente desde casa. Significativamente, este grupo englobaba a empleados cuyo trabajo depende de aplicaciones autorizadas por el empleador que requieren recursos informáticos o de ancho de banda intensivos -como estaciones de trabajo de gama alta o servidores de centros de datos- que son difíciles de reproducir en un entorno de oficina doméstica.
"Antes de la pandemia global de la COVID-19, muchos de estos profesionales eran incapaces de trabajar de forma remota porque no podían replicar los recursos en casa para ejecutar sus aplicaciones de software con licencia", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Además, es crucial que el acceso a los recursos remotos sea seguro. Afortunadamente, las soluciones de acceso remoto de última generación están abriendo nuevas posibilidades para que se realicen más tipos de trabajo de forma segura y productiva desde casa".
En última instancia, la encuesta sobre trabajar desde casa de Splashtop destaca la importancia de las herramientas remotas eficaces y arroja luz sobre esta "nueva normalidad" de trabajar desde casa que la pandemia de la COVID-19 ha impulsado:
Antes de la COVID-19, el 71% de los encuestados nunca o rara vez habían trabajado desde casa. Sólo el 7,8% se describieron como trabajadores remotos. Estos números muestran el desafío que las organizaciones abordaron cuando se les exigió repentinamente que permitieran a toda su fuerza laboral trabajar desde casa, casi de la noche a la mañana.
En el momento de la encuesta, el 80% de los encuestados, que ahora trabajan desde casa, declararon ser más (40,5%) o igual (39,5%) de productivos en comparación con cuando declararon trabajar en una oficina. Citaron el uso de herramientas de colaboración/comunicación (por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype, WebEx, Google Classroom) y herramientas de acceso remoto (Splashtop, VPN, TeamViewer, LogMeIn) como factores que contribuyen a su mejora de productividad.
De hecho, el 75% del grupo dijo que usaba soluciones de acceso remoto para trabajar de forma efectiva desde casa.
Casi el 75% del grupo esperaba que sus empresas estuvieran más abiertas a trabajar desde casa incluso después de que se redujeran las restricciones de la pandemia, y el 28% de los participantes sugirió que el trabajo desde casa podría convertirse en la nueva norma de sus empresas.
"Estos hallazgos indican que los trabajadores y las organizaciones obligadas por la COVID-19 a aplicar estrategias generalizadas de trabajo desde el hogar están experimentando, especialmente con las herramientas adecuadas de acceso remoto, que a menudo pueden realmente aumentar la productividad", dijo Lee.
Puedes encontrar más detalles sobre la encuesta, incluida la forma en que los encuestados utilizan las herramientas de acceso remoto, aquí: https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results
Mirar más allá de la era COVID-19 y abrazar la transformación digital
Aunque la pandemia sigue teniendo efectos devastadores en la economía, muchas de las grandes empresas tecnológicas y de otro tipo capaces de aplicar estrategias de trabajo desde casa lo están haciendo bien. "Si añadimos aspectos como los menores costes operativos y de desplazamiento y la mayor satisfacción de los empleados cuando trabajan desde casa, es muy probable que las empresas vean una mayor adopción del trabajo desde casa sostenida en el tiempo", afirma Lee. En apoyo de esta predicción están los recientes anuncios de empresas como Twitter, Facebook y Amazon, que tienen previsto ampliar sus opciones de trabajo desde casa más allá de la pandemia del COVID-19.
Acerca de Splashtop
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