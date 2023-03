Con el aumento del trabajo flexible, las empresas, las escuelas y los particulares necesitan un acceso remoto seguro en su caja de herramientas tecnológicas. Sigue leyendo para saber por qué.

¿Por qué necesitas una solución de acceso remoto seguro? Nos alegra que lo preguntes. Hay muchas razones por las que creemos que es un software importante que las empresas, las escuelas e incluso los particulares deben tener en su caja de herramientas tecnológicas. Hoy vamos a exponer algunas.

Primero empecemos por lo básico. ¿Qué es el acceso remoto? Es la capacidad de acceder a un ordenador o dispositivo desde otro dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. El acceso remoto ofrece a los empleados la posibilidad de acceder remotamente a su escritorio de trabajo desde casa. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de acceder remotamente a los laboratorios informáticos de la escuela desde su dormitorio. Incluso te da acceso al ordenador de tus padres cuando tienen problemas técnicos al otro lado del país. Aunque esto es sólo una breve sinopsis, consulta la entrada del blog enlazada más arriba para obtener una explicación más detallada.

Vale, volvamos a ¿por qué necesitas un acceso remoto seguro?

Ha habido algunas grandes predicciones de tendencias laborales sobre lo que los empresarios podrían esperar en 2022. Una es el poder de permanencia del trabajo flexible. La pandemia ha demostrado que los empleados pueden hacer su trabajo desde casa, y nuevos estudios muestran que la gente preferiría dejar su trabajo antes que volver a una oficina. El trabajo flexible también permite a una empresa adquirir talento de cualquier parte del mundo.

En lugar de perder a tu plantilla en la Gran Dimisión, prueba a utilizar un software de acceso remoto seguro. Splashtop te permite controlar ordenadores de oficina (que pueden tener una infraestructura robusta y estaciones de trabajo de gama alta) en tiempo real, con calidad de alta definición y sonido remoto. Todo ello sin comprometer tu seguridad ni la de tu organización.

Cuando esos empleados flexibles tengan problemas informáticos, no tendrán que preocuparse por no disponer de personal informático en su oficina doméstica. Splashtop permite la asistencia remota atendida y desatendida bajo demanda para el soporte informático y los servicios de ayuda. No hace falta que describas minuciosamente cuál es el problema. Los informáticos pueden ver cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, y ayudar a resolver el problema.

Una plantilla flexible puede ser una plantilla segura

Si a los empleados les encanta trabajar desde casa, a los hackers de les gusta aún más. El trabajo flexible se está intensificando, especialmente con las nuevas variantes de COVID-19 a nuestras puertas. Para los equipos informáticos y de ciberseguridad, eso significa aún más amenazas que vigilar. Cuando atacan a tu empresa, perjudican a tu marca, erosionan la confianza de tus clientes y empleados y te cuestan dinero.

Los productos Splashtop están diseñados específicamente para dar a los informáticos el control total sobre la seguridad de los datos y a los empleados la flexibilidad para acceder a ellos desde cualquier lugar. Nuestras funciones de seguridad incluyen autenticación de dispositivos, autenticación de dos factores e inicio de sesión único, por nombrar sólo algunas.

Los ordenadores que utilizan Splashtop también ganan un nivel añadido de seguridad. No hay necesidad de dejarlos expuestos en Internet o en una DMZ, donde los hackers pueden escanearlos y atacarlos fácilmente.

Incluso cuando alguien trabaja desde casa, fuera de la red de la empresa, una solución de acceso remoto mitiga los riesgos, sobre todo los que se observan con las VPN. Las VPN han llevado a los ciberdelincuentes a aprovechar la escasa seguridad de las contraseñas y las vulnerabilidades de las VPN para acceder a la red corporativa y robar información y datos. La tecnología VPN tiene décadas de antigüedad. No ves a mucha gente utilizando un móvil de hace 10 años, así que ¿por qué confiar en tecnología de hace más de 10 años para protegernos de los hackers?

¿Cómo mantiene Splashtop la seguridad?

Hay muchas formas de que Splashtop mantenga tu empresa y tu trabajo seguros mientras trabajas desde cualquier lugar. Entre las funciones de seguridad de Splashtop se incluyen: integración de inicio de sesión único, prevención de intrusiones, autenticación de dos factores, seguridad de contraseña multinivel, pantalla en blanco, bloqueo automático de pantalla y tiempo de espera de sesión inactiva, por destacar sólo algunas.

¿Quién utiliza el acceso remoto seguro?

Los tres usos más comunes de las soluciones de acceso remoto hoy en día son:

Para que los empleados puedan acceder a sus ordenadores de trabajo desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, sin comprometer la seguridad Permitir a los alumnos el acceso a los recursos escolares, como los ordenadores del laboratorio, desde casa. Proporcionar acceso basado en la asistencia tanto a ordenadores gestionados como a dispositivos BYOD para el personal informático, los equipos de asistencia y los proveedores de servicios gestionados.

Harvard ha anunciado que va a cambiar a la enseñanza a distancia en las primeras semanas de enero debido al aumento de casos de COVID-19. En lugar de luchar para que los empleados y estudiantes trabajen y estudien desde casa de forma segura (como hicieron las empresas y escuelas en marzo de 2020), prepárate para cualquier cosa. Cuando las escuelas utilizan el escritorio remoto Splashtop, los estudiantes pueden acceder a distancia a los ordenadores del laboratorio, el profesorado puede trabajar a distancia y el departamento de TI puede prestar asistencia remota a cualquier dispositivo.

Los estudiantes pueden conectarse a sus Chromebooks desde casa y utilizar programas de software como Adobe Creative Suite y Blender, y seguir trabajando como de costumbre. Los estudiantes pueden utilizar aplicaciones de animación y diseño de juegos siempre que quieran, incluso cuando deberían estar durmiendo.

Además, ha llegado el invierno, y eso suele significar más enfermedades y un tiempo de conducción traicionero. Las empresas tienen que adaptar una mentalidad de "lo remoto primero". Una plantilla flexible puede ser una plantilla segura y productiva si utiliza un acceso remoto seguro, independientemente de la estación del año.

Conclusión

Añadir un software de acceso remoto seguro a tu cinturón de herramientas tecnológicas es una solución sencilla a una larga lista de problemas. Es una forma de evitar perder personal por la Gran Dimisión. Protege a tu empresa del ransomware y los ciberataques, y mantén a tu equipo productivo aunque el COVID o una tormenta de nieve les impidan llegar a la oficina.

¿Buscas una solución de acceso remoto seguro?

Prueba Splashtop Business Access hoy mismo

Prueba gratuita