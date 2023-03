7,170,000,000.

Si buscas "trabajar desde casa post COVID," el motor de búsqueda de Google te devolverá unos 7.170.000.000 resultados (a fecha de lunes 22 de junio de 2020). Eso es un montón de contenido sobre el trabajo desde casa (WFH).

Casi todas las semanas oímos que una empresa ha decidido pasar a ser completamente remota hasta finales de año. Es el caso de Google, Facebook, Microsoft, Slack, Zillow, Palo Alto Networks, Box e incluso Sagicor, el proveedor de seguros más importante del Caribe. Nos hemos dado cuenta de que todo este ruido sobre la cobertura informativa de la WFH implica que la oficina va a desaparecer y que todos nos vamos a volver completamente remotos en un mundo post-COVID-19. ¿Pero lo somos?

¿Cuál es el futuro de la oficina? ¿Cuál es el futuro del trabajo a distancia? ¿Cuáles son los problemas de privacidad y seguridad que las empresas enfrentarán post-COVID? ¿Cómo pueden las empresas prepararse para todo esto? Para explorar este tema más a fondo, entrevistamos a algunos ejecutivos y líderes de recursos humanos de diversas industrias, y todos están de acuerdo en una cosa: La oficina no se va a ir.

5 razones por las que la oficina está aquí para quedarse > Ideas de directores generales y líderes de RR.HH.

I. Una oficina física es una fuerte señal de prestigio, marca & confianza

Según Dmytro Okunyev, fundador del fabricante de software de chat en equipo Chanty, "una oficina física es un signo de prestigio, una forma de presentar una empresa como exitosa ante los posibles clientes y la competencia".

Nelson Sherwin, director de RRHH de PEOCompare, un intermediario de organizaciones profesionales de empleadores, añade que los clientes quieren ver una oficina física no sólo por imagen de marca, sino porque tienen algún tipo de prejuicio y desconfianza hacia una empresa totalmente remota. "Los clientes suelen querer venir a visitarte, tener reuniones en persona y, básicamente, investigar a tu empresa," dijo Nelson, "y no pueden hacerlo a través de una llamada por Skype".

James Jason, Gerente de Recursos Humanos de la firma de corretaje Mitrade, confirmó que no importa cuán efectivo pueda ser el trabajo desde casa, los clientes y otros interesados necesitan un espacio profesional donde puedan visitar sin sentir que están infringiendo la privacidad de nadie.

Además, según Allison Schworn, Directora de RRHH del fabricante de mobiliario de oficina Poppin, para muchos, una oficina física no es sólo recomendable; es una necesidad. "Nos hemos dado cuenta de que los clientes quieren ver los productos físicos en persona para probarlos", dijo Allison.

Y Katherine Stone, directora de marca del estudio de arquitectura Cooper Carry, destacó que "Una oficina física es mucho más que un lugar para la productividad, es un lugar donde las personas interactúan con la misión y el alma de la empresa. En otras palabras, las oficinas son la manifestación física de la marca de una empresa", afirma Katherine. "

II. Las interacciones sociales son difíciles de replicar en un entorno completamente TDC

Aristóteles dijo una vez que "El hombre es por naturaleza un animal social." Esta afirmación sigue siendo cierta incluso en la era digital. Aunque la tecnología es una gran baza, "nada sustituye a la conexión personal", afirma Ashley Monk, propietaria de IT Media, una agencia digital boutique.

Amie Devero, Directora General de BeyondBetter, una empresa de coaching ejecutivo y consultoría de gestión, añadió que, aunque las nuevas tecnologías permiten reproducir los aspectos básicos de la vida en la oficina, muchas interacciones humanas se pierden en el proceso. "Hay una enorme cantidad de desarrollo social y de los empleados que se produce a través de interacciones informales y no planificadas," subrayó Amie. Explica que puede tratarse de "interacciones en la sala de descanso, una conversación escuchada entre miembros de un equipo del que no formas parte y el lenguaje corporal que vemos cuando los miembros del equipo reaccionan ante el comentario de otra persona." Amie llegó a la conclusión de que, aunque estas interacciones pueden parecer intrascendentes cuando se toman individualmente, pueden sumar "un vasto acervo de experiencia, aprendizaje y mejores relaciones sociales."

Chris Chan, fundador y director general de la empresa de gestión de eventos 3C Strategies LLC, coincidió con las observaciones de Amie. "Al no haber salas de descanso ni servicio de café, nos perdemos un aspecto esencial del entorno de trabajo: el establecimiento de relaciones interpersonales a un nivel informal", afirma Chris. "Y aunque ahora la gente está bien, será muy aislante para los nuevos trabajadores que no conozcan a sus compañeros y no tengan una forma casual de conocerlos en el entorno de la oficina."

Bruce Hogan, Director General de la empresa de investigación tecnológica Software Pundit, subrayó además esta necesidad social. "Interactuar con los miembros del equipo en persona ayuda a construir lazos", dijo Bruce. "Sin la oficina, no creo que los individuos llegarían a conocerse también".

III. La Innovación y el Desarrollo de los Empleados Podrían ser Mejores en la Oficina

"En Splashtop, hemos tenido la suerte de ver un tremendo aumento de la productividad del equipo, y todo el mundo en el equipo ha estado trabajando extremadamente duro para ofrecer su mejor trabajo," dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. Hace poco publicamos los resultados de una encuesta que revelaba un aumento de la productividad para la mayoría de los trabajadores que actualmente trabajan desde casa . Sin embargo, esta productividad puede tener contrapartidas cuando no se toman las medidas adecuadas para que los empleados puedan desarrollarse y trabajar de forma productiva a distancia.

Christian Giordano, Presidente de Mancini Duffy—una empresa de arquitectura de 100 años de antigüedad en la ciudad de Nueva York, que está trabajando estrechamente con sus clientes para re-imaginar cómo será el futuro del lugar de trabajo, subrayó que "las videoconferencias o el uso compartido de pantallas no pueden replicar los encuentros inesperados de la oficina que estimulan la creatividad y la innovación".

Esto se debe a que "las mejores ideas y operaciones empresariales [a menudo] se hacen en persona sobre la marcha", afirmó John Cushing, director general de mnAI, un motor de búsqueda de flujos de operaciones financieras impulsado por IA con sede en el Reino Unido.

El Director General de 3C Strategies, Chris Chan, podría tener una explicación para esta disminución de la creatividad y la innovación. "Trabajar desde casa nos deja atascados en lo familiar y permaneciendo dentro de nuestros confines normales, reduciendo nuestra inclinación a salir de nuestras zonas de confort y rutinas, lo que puede obstaculizar el pensamiento innovador y la ideación".

Brian Robben, director general de la agencia de marketing digital Robben Media, añadió que la mejor formación y tutoría también se da en persona: "Si no hay oficina, estas personas están atrapadas aprendiendo de videollamadas y correos electrónicos, que no es lo mismo".

Benjamin Walker, director general de Transcription Outsourcing, subrayó que también puede ser difícil decidir a quién promocionar virtualmente. "Si tu jefe vuelve a la oficina, probablemente tú también deberías volver a la oficina, porque estar fuera de la vista permanentemente y fuera de la mente podría permitir fácilmente que otra persona consiguiera el ascenso para el que tú estabas en la cola." dijo Ben.

IV. Un Punto de Vista Mixto sobre el TDC, la Oficina y los Riesgos para la Salud Mental

Cuando una empresa pasa a ser totalmente remota, las fronteras entre el trabajo y el tiempo libre se vuelven muy difusas. Amie Deverro, de BeyondBetter, dice que esto se debe a la uniformidad de vivir, trabajar, dormir, comer y despertarse en el mismo entorno todos los días, lo que conduce al estancamiento mental.

¿Por qué? Amie explicó que ir a una oficina proporciona un nuevo estímulo: "Ya sea que lo gane en el tren, en el tráfico, en la oficina, mientras camina para almorzar o al ver a nuevas personas en el ascensor, nuestro cerebro crea nuevos caminos neurales cuando recibe nuevos aportes". John Rampton, Director General de Calendar, añadió que una oficina física ayuda a mantener algún tipo de equilibrio entre el trabajo y la vida privada y que por esta razón, su equipo está muy emocionado de volver a la oficina.

Sin embargo, también se podría argumentar que el TDC puede realmente ayudar con la salud mental: menos tiempo en el tráfico, menos distracciones durante la jornada laboral, mantenerse fuera de la política de la oficina y acceso a un ambiente de trabajo más cómodo. Esto sugiere que todo dependería del tipo de trabajo involucrado y si los empleados están extremadamente aislados (¿viven solos?), son introvertidos o extrovertidos.

V. Consecuencias para la Seguridad y la Infraestructura de la TI

La oficina no es sólo interactuar con los compañeros de trabajo; también es un lugar físico donde muchas empresas guardan su hardware, servidores y máquinas informáticas. Es la columna vertebral de la infraestructura informática de muchas empresas. "Supondría mucho trabajo y dinero trasladarlo todo sólo para acomodar una configuración totalmente remota de trabajo desde casa," dijo Jack Wang, director general de Amazing Beauty Hair, una tienda de comercio electrónico de extensiones de pelo y accesorios de primera calidad.

También hay que tener en cuenta el componente de seguridad digital y fiabilidad de la infraestructura, explicó Camilo Barrero, Director Senior de Tecnología de Operaciones de Ontrack, fabricante de soluciones de seguimiento de la salud en el lugar de trabajo. "Incluso con Internet de alta velocidad en casa y acceso a las VPN de la empresa, algunas oficinas disponen de infraestructuras técnicas diseñadas específicamente para protocolos de seguridad o para cumplir determinados requisitos técnicos," dijo Camilo.

A esta conversación, Nancy Sabino, consejera delegada y cofundadora del proveedor líder de servicios gestionados de TI SabinoCompTech, añadió que la impredecible accesibilidad a Internet, el ancho de banda y la seguridad son motivos de preocupación cuando los empleados trabajan desde casa. Y según CJ Xia, vicepresidente de Ventas del fabricante de anticuerpos Boster Bio, los datos muestran que los hackers tienen como objetivo los dispositivos domésticos inteligentes, y el Wi-Fi podría ser el centro para que ataquen los activos de la oficina.

"Garantizar que los empleados tengan la cantidad adecuada de acceso que necesitarán para ser productivos requiere que Internet y otras herramientas remotas para los hogares de los empleados se gestionen de forma segura y adecuada," dijo Nancy de SabinoCompTech.

Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto?

A pesar de las preocupaciones válidas mencionadas anteriormente, un número creciente de personas sigue manifestando su deseo de teledirigirse por completo. En una reciente encuesta de personal realizada por IBM, el 75% indicó que le gustaría seguir trabajando a distancia al menos de vez en cuando, mientras que a más de la mitad -el 54%- le gustaría que ésta fuera su forma principal de trabajar. Hay muchas otras encuestas que hacen afirmaciones similares, y la mayoría de ellas afirman que el 60% de los trabajadores quieren trabajar a distancia. Pero, ¿qué pasa con el otro 40%? En medio de todas estas afirmaciones, puede ser difícil para las empresas decidir qué les conviene más.

Por eso David Hulsen, director general y cofundador de RFP360, creadores de soluciones de software que ayudan a las organizaciones a solicitar información y responder a las solicitudes, encuestó a sus empleados para averiguar qué querían. ¿Sus conclusiones? La gente sigue queriendo interacción social en el lugar de trabajo, pero esto no significa que quieran que las cosas vuelvan a la oficina como siempre. "Esto significa que nuestras expectativas para la oficina están evolucionando y que tenemos que incluir tanto a los trabajadores remotos como ofrecer un espacio social para que la gente interactúe en persona," dijo David.

A esto, el Director General de Splashtop, Mark Lee, añadió que "el genio del trabajo desde casa ya no está en la botella—pero a pesar de la necesidad de una oficina física, las empresas no deberían entusiasmarse por volver a meterlo en la botella, aunque pudieran. "Además, añadió Mark, "si bien no se pueden negar los beneficios de una oficina física, tampoco se pueden negar los sorprendentes beneficios de trabajar desde casa: reducción de los costes operativos, acceso a una reserva mundial de talentos, la capacidad de atraer a nómadas digitales como la Generación Z, una reducción del tiempo perdido en el tráfico, un aumento de la productividad gracias a la reducción de las interrupciones del trabajo, una menor huella de carbono y la continuidad del negocio".

¿Qué significa esto para la oficina y el futuro del trabajo y para las preguntas que hemos planteado anteriormente? Significa que avanzamos hacia una oficina híbrida: Un espacio de trabajo en el que los entornos de trabajo remoto y físico se complementan para ofrecer lo mejor de ambos mundos: equilibrio vital para los empleados, interacciones sociales, seguridad robusta, productividad sobrealimentada y costes reducidos para las empresas.

