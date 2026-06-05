El futuro del aprendizaje en la educación superior: lo que quieren los estudiantes

La tecnología tiene una tendencia a redefinir cómo hacemos las cosas en nuestra vida cotidiana. Si bien las instituciones académicas se han mantenido principalmente tradicionales, solo tomó un año de la pandemia de COVID-19 para que la tecnología cambiara el mundo de la educación para siempre.
La pandemia ha obligado a las instituciones de educación superior, fuertemente basadas en las interacciones cara a cara tradicionales, a tomar repentinamente cualquier tecnología remota que pudieran improvisar en cualquier momento.
Los líderes de TI y operaciones tuvieron que actualizar rápidamente la pila tecnológica de su escuela para ayudar a los profesores y estudiantes a acceder de forma remota a recursos críticos en el campus desde casa, a veces de la noche a la mañana.
De hecho, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo que hemos visto dos años de transformación digital en solo unos meses debido a la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, a medida que el polvo se asienta y muchas instituciones de educación superior vuelven a abrir sus puertas, se enfrentan a una pregunta importante que dicta el futuro de la educación:
¿Deberíamos volver a cómo eran las cosas antes de la pandemia u ofrecer opciones de aprendizaje combinado en las que los estudiantes tengan acceso a cursos tanto remotos como presenciales y recursos en el campus?
Para responder a esta difícil pregunta, debemos comenzar por entender lo que quieren los estudiantes.
Lo que quieren los estudiantes: información de la encuesta de estudiantes de Splashtop
* Fuente: Encuesta de enseñanza digital de Bay View Analytics
Le preguntamos a 500 estudiantes aleatorios de todo el mundo cómo les parece el futuro del aprendizaje, incluido lo que las universidades podrían hacer para maximizar su potencial. La mayoría de las respuestas se inclinaron hacia un mejor aprovechamiento de la tecnología para entornos de aprendizaje híbridos.
Los estudiantes quieren "aprendizaje remoto 50/50 y en el campus".
En esta misma encuesta de Splashtop,
El 56% prefiere tomar más de la mitad de sus clases en línea
El 85 % dijo que sería más eficiente si tuviera acceso continuo a las computadoras del campus de forma remota.
El 83% piensa que una combinación de aprendizaje en línea y en el campus es el futuro de la educación.
En un comunicado de prensa reciente, evaluamos más a fondo estos hallazgos y descubrimos que los resultados de la encuesta Splashtop Future of Education están bien alineados con muchos otros estudios sobre el futuro de la educación.
Esto incluye la Encuesta Digital Learning Pulse de Bay View Analytics, que encuestó a 1413 estudiantes estadounidenses que estaban registrados en una institución de educación superior en los semestres de otoño de 2020 y primavera de 2021.
La Encuesta Digital Learning Pulse también destacó que seguir adelante; a la mayoría de los estudiantes les gustaría tener opciones de aprendizaje híbridas y más tecnología integrada en sus cursos.
* Fuente: Encuesta de enseñanza digital de Bay View Analytics
Aprendizaje híbrido: el creciente interés de los estudiantes
1. Mayor flexibilidad para los estudiantes
Los programas de aprendizaje híbrido ofrecen más flexibilidad que las clases en el campus. En lugar de asistir a clases en el campus todas las semanas, los estudiantes pueden completar más de la mitad de sus tareas de forma asincrónica en un esquema de distribución híbrido. Esto podría ser una combinación de clases en línea y en el sitio o clases híbridas donde los estudiantes hacen parte de su trabajo en línea y el resto en el sitio con sus maestros.
Según la revista Best Schools, la mejora en la flexibilidad también permite a las instituciones adaptar el aprendizaje a varios estilos de aprendizaje de los estudiantes: "Los estudiantes auditivos pueden beneficiarse de la capacidad de rebobinar conferencias grabadas, [..] los estudiantes visuales pueden estudiar las diapositivas a su propio ritmo". y "los estudiantes que se benefician de las reuniones en persona aún pueden conectarse con sus instructores y compañeros de estudios".
En un entorno de aprendizaje híbrido, los estudiantes tienen la flexibilidad de acceder de forma remota a los recursos del campus, como los laboratorios de computación, en cualquier momento y sin salir de sus hogares. En otras palabras, los entornos híbridos permiten a los estudiantes beneficiarse de lo mejor del aprendizaje presencial y remoto.
2. Acceso más amplio al aprendizaje
Muchos estudiantes internacionales tuvieron que tomar un año sabático porque no pudieron asistir a sus universidades en persona debido a las restricciones de viaje de COVID-19. Los programas de aprendizaje híbrido permiten que estos estudiantes se inscriban en clases de aprendizaje remoto independientemente de su proximidad al campus.
Un programa de aprendizaje híbrido facilita la educación continua durante varias emergencias que pueden variar desde una pandemia hasta escenarios más probables como una tormenta de nieve donde el campus está cerrado. El aprendizaje híbrido abre puertas para los estudiantes que están lejos del campus y brinda a las universidades la oportunidad de inscribir a estudiantes que ya no están limitados a una ubicación geográfica.
3. Desarrollar la alfabetización digital
En un entorno de aprendizaje híbrido, los estudiantes están expuestos a diversas tecnologías que facilitan el aprendizaje híbrido.
Esta exposición ocurre cuando los estudiantes usan software para una tarea o aprenden a usar un sistema de administración en línea para acceder a los recursos de aprendizaje. También se puede adquirir experiencia comunicándose y colaborando a través de tecnologías como Microsoft Teams, o accediendo de forma remota a software de computadoras de laboratorio en el campus como Splashtop.
En última instancia, estas experiencias acumuladas con herramientas de aprendizaje remoto mejoran las habilidades de alfabetización digital de los estudiantes, una habilidad esencial en crecimiento en el mundo profesional.
Qué significa el interés de los estudiantes en el aprendizaje híbrido para la educación superior
Con un número cada vez mayor de estudiantes que muestran interés en los programas de aprendizaje híbrido, las universidades deben continuar incorporando estas iniciativas en su plan de estudios posterior a COVID.
No solo puede aumentar la inscripción, sino también mejorar y ampliar el acceso a la educación superior para los estudiantes que no pueden asistir a clases en persona.
Según un artículo de Harvard Business Review, el cambio hacia el aprendizaje híbrido está muy retrasado: "La educación superior se ha rezagado significativamente con respecto a otras industrias en el cambio a un modelo [..] más impulsado digitalmente".
La pandemia ha cambiado la cara de la educación y, con los beneficios claros, muchas universidades se están moviendo hacia un modelo híbrido.
Configuración de un entorno híbrido eficaz en la educación superior
La configuración de un entorno de aprendizaje híbrido efectivo en la educación superior comienza con tener la pila tecnológica adecuada.
Antes de que comenzara la pandemia, las instituciones de educación superior dedicaban menos del 5 % de sus presupuestos al gasto en TI. Los entornos de aprendizaje híbridos eran muy básicos o inexistentes. Cuando el aprendizaje remoto se convirtió en el estándar en 2020, muchos colegios y universidades se limitaron a cambiar a la educación remota con clases de Zoom en vivo.
Si bien el software de videoconferencia como Zoom es esencial en un entorno de aprendizaje remoto, no es suficiente.
Además del video, existen cuatro tipos adicionales de software de aprendizaje remoto en los que las instituciones de educación superior deberían invertir al crear un entorno de aprendizaje híbrido.
1. Sistema de gestión de aprendizaje (LMS)
Los sistemas de gestión del aprendizaje brindan a los docentes una forma de automatizar la entrega del material del curso en un formato virtual. Los sistemas de gestión de aprendizaje populares incluyen Schoology Learning, Canvas y Blackboard Learn.
2. Software de colaboración y coordinación
Con el aprendizaje remoto, puede ser un desafío coordinar las tareas de varias personas. El software de colaboración puede ayudar a los estudiantes y profesores a trabajar mejor juntos en un entorno remoto. Algunas de las herramientas de software colaborativo más comunes incluyen MURAL, Drawp for School y Loop.
3. Software de acceso remoto
Mientras trabajan desde casa, algunos estudiantes pueden carecer de las herramientas de software de alta gama que necesitan; incluyendo Adobe, Revit, AutoCAD y Microsoft Office. El software de acceso remoto como Splashtop for Remote Labs permite a las escuelas brindar a los estudiantes acceso remoto a computadoras Windows y Mac desde sus computadoras, tabletas, Chromebooks e incluso dispositivos móviles. Como resultado, los estudiantes pueden acceder de forma remota a todo el software del campus de alta gama que necesitan sin necesidad de licencias adicionales ni desplazamientos al campus.
4. Software de soporte remoto bajo demanda
Debido a la naturaleza de la enseñanza a distancia, puede resultar un reto para los equipos de soporte técnico de TI académicos prestar soporte a estudiantes y profesores. Cuando las personas no están en el campus, no hay muchas opciones para recibir soporte para problemas técnicos en sus dispositivos. El software de soporte remoto como Splashtop Remote Support ofrece una manera de permitir que los técnicos de TI accedan de forma remota a los dispositivos de estudiantes y profesores y presten soporte remoto bajo demanda.
Si bien esta lista no es exhaustiva, proporciona una excelente base para establecer un entorno de aprendizaje híbrido en la educación superior. A medida que avanzamos hacia un mundo educativo más digital impulsado por una generación de estudiantes más orientados a la tecnología, las universidades deberán adaptarse continuamente para seguir siendo relevantes para las necesidades de los estudiantes.