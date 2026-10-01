Los equipos de TI están constantemente ocupados, especialmente cuando tienen múltiples endpoints que gestionar. A menudo tienen dificultades con los retrasos en la aplicación de parches, la gestión de endpoints distribuidos y el mantenimiento del cumplimiento de TI en todos los dispositivos, lo que puede quitar tiempo y recursos de otras tareas.
Sin embargo, todos estos desafíos pueden resolverse con la solución de gestión de parches adecuada. Una buena gestión de parches empresarial puede facilitar la protección de los endpoints, mantener la ciberseguridad y tenerlo todo actualizado desde un único lugar, manteniendo así los dispositivos seguros sin ocupar el tiempo de los equipos de TI.
Entonces, ¿cómo puede la gestión de parches empresarial ayudar a mejorar la seguridad de TI? Veámoslo…
¿Qué es la gestión de parches empresarial?
La gestión de parches empresariales es el proceso de identificar, probar, implementar y verificar actualizaciones en toda la infraestructura de TI de una organización. Como la aplicación de parches es una parte esencial de la ciberseguridad y del cumplimiento de TI, la gestión de parches empresariales está diseñada para establecer reglas claras que garanticen que todas las actualizaciones se instalen y verifiquen correctamente dentro de un plazo determinado, y para seguir directrices establecidas de pruebas y priorización.
La automatización es un componente clave de la gestión moderna de parches empresariales. Mientras que la gestión manual de parches depende de que los usuarios recuerden instalar las actualizaciones o de que los agentes de TI actualicen manualmente cada dispositivo, la automatización agiliza el proceso, mejora la eficiencia y ayuda a garantizar que cada endpoint se actualice correctamente.
Comprender los parches, las actualizaciones y las mejoras en la TI empresarial
Los términos «patch», «update» y «upgrade» suelen usarse indistintamente, pero hay algunas diferencias importantes, especialmente en el contexto de la gestión de parches empresarial. Podemos desglosarlos así:
Qué es
Qué resuelve
Por qué es importante para la priorización de TI empresarial
Parcheo
Un cambio de software dirigido que corrige un problema específico sin alterar significativamente la funcionalidad. Normalmente se publica entre versiones principales del software.
Vulnerabilidades de seguridad, correcciones de errores, problemas de estabilidad, requisitos de cumplimiento y pequeñas mejoras de rendimiento.
Normalmente tiene alta prioridad, porque los parches suelen abordar vulnerabilidades que se están explotando activamente. Retrasar la aplicación de parches puede provocar brechas, infracciones del cumplimiento de seguridad e interrupciones.
Actualización
Una colección de mejoras y correcciones publicadas para una versión de software existente. Las actualizaciones pueden incluir parches, pequeñas mejoras de funciones y mejoras de rendimiento.
Múltiples correcciones de errores, mejoras de seguridad, mejoras en la calidad de vida, correcciones de problemas de compatibilidad y pequeñas incorporaciones de funciones.
Importante para mantener la estabilidad, el rendimiento y la capacidad de soporte del sistema. Pueden ayudar a prevenir la deuda técnica y los problemas de compatibilidad.
Actualizar
El paso a una nueva versión o a la última versión de un software, que a menudo implica cambios significativos en las funciones, la arquitectura o la experiencia de usuario.
Sustitución de software al final de su vida útil, acceso a nuevas capacidades, mejora de los marcos de seguridad y requisitos de soporte del proveedor.
Normalmente requiere planificación estratégica, pruebas, formación para usuarios y gestión del cambio. Aunque las actualizaciones de versión quizá no sean tan urgentes como los parches críticos, son esenciales para la seguridad y la capacidad de mantenimiento a largo plazo.
Básicamente, los parches son los cambios más pequeños, pero también pueden ser los más importantes, ya que a menudo corrigen vulnerabilidades de seguridad críticas. Las actualizaciones de versión, al ser los cambios más grandes en conjunto, suelen requerir la mayor planificación, pruebas y formación. Las actualizaciones, por su parte, se sitúan entre ambos en cuanto a tamaño y prioridad, pero también pueden incluir actualizaciones de seguridad importantes.
Cómo funciona el proceso de gestión de parches empresariales (ciclo de vida)
Entonces, ¿cómo funciona el ciclo de vida de la gestión de parches empresariales? Podemos dividir el proceso en siete pasos, llevando la aplicación de parches desde el descubrimiento hasta la instalación correcta y la generación de informes. El proceso completo debería verse así:
Descubrimiento de activos: Primero, tendrás que hacer un inventario de tus activos, incluidos dispositivos, software, sistemas operativos y aplicaciones. Esto constituirá la base de tu gestión de parches y te ayudará a identificar qué necesita actualizarse.
Evaluación de vulnerabilidades: Una vez que tengas tus activos correctamente inventariados, podrás identificar los parches que faltan y las vulnerabilidades existentes. Es importante evaluar las vulnerabilidades para determinar cuáles representan las mayores amenazas, de modo que puedan abordarse lo antes posible.
Priorización de parches: No todos los parches son igual de importantes; algunos corrigen vulnerabilidades de seguridad críticas, mientras que otros son mejoras menores. La priorización es importante para determinar qué parches implementar primero, en función de la gravedad, la criticidad del sistema y el daño potencial.
Pruebas: Asegúrate de probar los parches antes de implementarlos en toda la empresa. Empieza con un conjunto pequeño pero diverso de dispositivos para aplicar parches, de modo que puedas identificar cualquier problema que deba resolverse y asegurarte de que los parches funcionan según lo previsto.
Despliegue: Si no hay problemas importantes, puedes comenzar un despliegue más amplio. Usar grupos de despliegue y actualizaciones programadas puede ayudar a garantizar una implementación fluida al centrarse en conjuntos seleccionados de dispositivos a la vez y programarlas cuando causen las mínimas interrupciones.
Verificación: Verificar que los parches se hayan instalado correctamente es importante para garantizar que cada endpoint esté actualizado como corresponde. A veces los parches pueden fallar, o puede ser necesario reiniciar los dispositivos antes de que se complete la aplicación de parches, por lo que la verificación puede ayudar a identificar si hay endpoints que necesitan atención.
Informes: Mantener registros también es esencial para la gestión de parches. Estos informes dejan claro qué se actualizó, cuándo, cualquier problema que se encontrara y cualquier excepción que tuviera que hacerse, para que los equipos de TI puedan demostrar el cumplimiento de parches durante las auditorías.
Por qué los responsables de TI empresariales priorizan la gestión de parches
Los endpoints sin parches son uno de los mayores riesgos en los entornos empresariales, lo que convierte la gestión de parches en una función de seguridad clave para los equipos de TI empresariales.
Según el Informe de investigaciones de brechas de datos 2026 de Verizon, explotar vulnerabilidades fue la forma más común en que los atacantes obtuvieron acceso inicial en las brechas, con un 31%. El mismo informe reveló que solo el 26% de las vulnerabilidades del catálogo Known Exploited Vulnerabilities de CISA se corrigieron por completo en 2025, y que el tiempo medio para solucionarlas aumentó a 43 días.
Retrasar la aplicación de parches puede tener consecuencias graves. Una brecha de datos puede causar un daño significativo a una empresa, incluida la pérdida de datos confidenciales de clientes y de propiedad exclusiva, posibles ataques de ransomware y periodos prolongados de inactividad, por no hablar de las sanciones económicas y del daño reputacional que le siguen.
Parches planificados vs. de emergencia: cómo los equipos de TI empresariales gestionan ambos
A veces, se descubre una nueva vulnerabilidad y es necesario aplicar un parche lo antes posible. En estos casos, el parche no puede esperar al ciclo de actualizaciones habitual y debe gestionarse por separado.
Esto nos lleva a la diferencia entre los parches planificados y los parches de emergencia. Mientras que los parches planificados se publican en ciclos regulares, los parches de emergencia son parches fuera de ciclo creados para abordar vulnerabilidades de día cero y otros exploits críticos.
Mientras que los parches habituales pueden gestionarse en un ciclo planificado, con tiempo de sobra para pruebas y aprobación, los parches de emergencia pueden requerir una gestión más rápida. Estos parches deben priorizarse para las pruebas, la aprobación y la implementación, de modo que los dispositivos puedan parchearse y protegerse lo antes posible, especialmente si la vulnerabilidad se está explotando activamente.
Gestión de parches empresarial y marcos de cumplimiento
La gestión de parches también es una parte fundamental del cumplimiento de TI. Hay varios marcos de cumplimiento que exigen que los parches se desplieguen dentro de un plazo determinado, junto con registros claros que demuestren el cumplimiento de parches (incluidas explicaciones documentadas para cualquier excepción). Los registros de auditoría proporcionan las pruebas que los auditores necesitan para confirmar que los parches se aplicaron a tiempo, así que mantenlos completos y fáciles de recuperar.
Los marcos de cumplimiento incluyen:
NIST SP 800-40: NIST-SP 800-40 es la «Guía para la planificación de la gestión de parches empresariales» y proporciona directrices claras sobre cómo deben abordar las organizaciones la gestión de parches. Esto incluye la priorización basada en riesgos y la gestión del ciclo de vida, y sirve como un recurso útil de buenas prácticas en ciberseguridad y gestión de parches.
HIPAA: Las empresas sanitarias y otras empresas médicas deben mantener el cumplimiento de HIPAA para proteger la información confidencial de los pacientes y los historiales médicos. La norma de seguridad de HIPAA exige que las entidades cubiertas identifiquen y gestionen los riesgos para los datos electrónicos de los pacientes, y las vulnerabilidades sin parchear son uno de los riesgos más habituales.
PCI DSS: PCI DSS es un estándar global de seguridad que regula cómo las empresas manejan los datos de los titulares de tarjetas para proteger a los consumidores y la información de sus tarjetas de crédito. El requisito 6.3.3 exige que los parches para vulnerabilidades críticas se instalen en el plazo de un mes desde su publicación, y que los demás parches de seguridad se apliquen dentro de plazos basados en la evaluación de riesgos de la organizaci�ón.
CIS Control 7: El cumplimiento de CIS es la práctica de alinear los sistemas de TI con los controles y puntos de referencia del Center for Internet Security para proteger los sistemas y los datos frente a amenazas. Esto incluye la gestión continua de vulnerabilidades, por lo que la supervisión y la aplicación de parches continuas son fundamentales.
Cómo beneficia la gestión de parches empresarial a tu equipo de TI
Por supuesto, la gestión de parches ofrece múltiples beneficios para las empresas. Con una buena gestión de parches, las empresas pueden reforzar su ciberseguridad, mejorar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y evitar costes.
Los beneficios de la gestión de parches empresarial incluyen:
Menor riesgo de brechas gracias a una mayor seguridad frente a vulnerabilidades conocidas y descubiertas recientemente.
Menos tiempo de inactividad no planificado gracias a la reducción tanto de ataques como de reinicios en momentos inoportunos.
Cumplimiento listo para auditorías mediante registros y logs automatizados que muestran que los parches están actualizados.
Mayor eficiencia de TI gracias a la automatización, que garantiza despliegues fluidos y libera tiempo para que los equipos de TI se centren en otras tareas.
Ahorro de costes gracias a la reducción del riesgo de brechas de datos y de los costes que estas pueden generar.
Riesgo, despliegues e informes: estrategia empresarial de aplicación de parches
La estrategia de parcheo de TA establece las reglas que sigue tu equipo en cada uno de esos pasos, para que las decisiones se mantengan coherentes en todos los endpoints y resistan las auditorías. Los elementos clave que debes definir incluyen:
Plazos basados en la gravedad: establece un periodo objetivo de corrección para cada nivel de riesgo, como crítico, alto y rutinario, y trata las vulnerabilidades del catálogo Known Exploited Vulnerabilities de CISA como el nivel más urgente. Alinea estos plazos con los marcos de cumplimiento que sigue tu organización.
Ventanas de mantenimiento: Acuerda con los responsables del negocio cuándo se puede aplicar parches y reiniciar cada grupo de dispositivos, para que las implementaciones eviten las horas punta y las operaciones críticas.
Planes de reversión: Decide con antelación cómo responderá tu equipo si un parche causa problemas, incluido quién puede pausar una implementación y cómo se restaurarán los dispositivos afectados.
Gestión de excepciones: Algunos sistemas no pueden parchearse de inmediato debido a limitaciones del soporte del proveedor o a restricciones empresariales. Documenta cada excepción con un responsable, un motivo, un control compensatorio y una fecha de revisión.
Responsabilidad clara: asigna la responsabilidad de cada etapa del proceso, desde aprobar los parches hasta verificar los resultados, para que el trabajo no se estanque entre equipos.
Métricas de rendimiento: haz seguimiento de medidas como la tasa de cumplimiento de parches y el tiempo de corrección para poder detectar ralentizaciones a tiempo.
Qué funciones buscar en las soluciones de gestión de parches empresariales
Cuando buscas una solución de gestión de parches empresarial, puede ser difícil saber qué funciones son esenciales y cuáles solo quedan bien sobre el papel. Sin embargo, hay algunas funciones básicas de las que ninguna solución de gestión de parches debería prescindir, así que, cuando compares proveedores, asegúrate de que ofrezcan estas:
Parcheo del SO y de terceros: Las soluciones que solo aplican parches a los sistemas operativos corren el riesgo de dejar las aplicaciones desactualizadas y vulnerables. Busca una amplia cobertura de aplicaciones de terceros junto con el parcheo del SO.
Información basada en CVE: los datos de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) pueden ayudar a identificar amenazas conocidas para poder priorizarlas y mitigarlas. Busca una plataforma con información basada en CVE impulsada por IA para detectar y abordar rápidamente posibles amenazas.
Programación basada en políticas: La capacidad de programar y priorizar parches según la política de la empresa es importante. Una buena solución de gestión de parches debería programar automáticamente las actualizaciones de acuerdo con la política de la empresa, garantizando que se implementen de forma oportuna y con mínimas interrupciones.
Controles centralizados: La gestión centralizada es igual de importante para garantizar una visibilidad y un control eficientes. Busca una plataforma con un panel centralizado que ofrezca una visión clara de los endpoints y sus parches desde un único lugar.
Informes de cumplimiento: Mantener registros claros ayuda a demostrar el cumplimiento y superar auditorías. Asegúrate de encontrar una solución con informes y registros de cumplimiento para demostrar fácilmente que la seguridad y los parches están actualizados según sea necesario.
Integraciones con tu stack actual: la gestión de parches debe funcionar junto con las herramientas en las que tu equipo ya confía, como Microsoft Intune, antivirus y soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR). Esto ofrece a TI una visión combinada del estado y la seguridad de los endpoints sin duplicar el trabajo.
Cómo la automatización y la IA están transformando la gestión de parches empresariales
Hay dos herramientas que hacen que la gestión de parches empresariales sea mucho más eficaz y eficiente: la automatización y la inteligencia artificial (IA).
La automatización de parches ha permitido a las organizaciones implementar rápidamente parches en múltiples endpoints distribuidos sin que los equipos de TI tengan que gestionar manualmente cada dispositivo. Esto ha supuesto una gran mejora para la eficiencia, ya que garantiza una experiencia de aplicación de parches más uniforme y ágil.
La tecnología impulsada por IA ayuda a los equipos de TI a interpretar los datos de vulnerabilidades y priorizar los parches con mayor rapidez. Con las funciones de IA adecuadas, el software de gestión de parches puede resumir a qué afecta cada vulnerabilidad y sugerir pasos de corrección, para que los equipos actúen primero sobre los riesgos más altos.
Muchas organizaciones siguen avanzando hacia un ciclo de vida de parches totalmente autónomo. Una encuesta de Splashtop a 250 profesionales de TI y MSPs reveló que el 72 % de las organizaciones se encuentran en un estado intermedio, en el que las herramientas existen, pero la fragmentación y la automatización incoherente limitan las mejoras. Los resultados completos están disponibles en el informe de investigación Stuck in the Middle.
Toma el control de la gestión de parches empresariales en todos los endpoints
Cuando quieres una gestión de parches empresariales fiable y eficiente, Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints) tiene lo que necesitas. Splashtop AEM permite a los equipos de TI gestionar múltiples dispositivos distribuidos, con gestión automatizada de parches e información sobre vulnerabilidades basada en CVE e impulsada por IA que ayuda a los equipos a decidir qué corregir primero.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden detectar los parches disponibles, implementarlos mediante anillos de actualización para que lleguen primero a un grupo más pequeño y hacer seguimiento del estado de los parches y los registros de cada actualización. Incluye la aplicación de parches del sistema operativo para Windows y macOS y la aplicación de parches de aplicaciones de terceros para más de 100 aplicaciones, tanto en estaciones de trabajo como en servidores.
Como resultado, los equipos de TI empresariales que usan Splashtop AEM pueden dar soporte a los dispositivos de toda su empresa, mantener el cumplimiento de TI y proteger los endpoints, lo que les libera tiempo para tareas más urgentes.
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