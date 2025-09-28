Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Surface tablets running Microsoft WinRT, optimized with Splashtop remote access

Splashtop Supercarga Tabletas Surface con Microsoft WinRT

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

Los trabajadores móviles siempre buscan formas de ganar tiempo y aumentar la productividad. Splashtop sigue innovando y liderando la optimización de nuestro software de escritorio remoto de alto rendimiento para las últimas plataformas de hardware, incluidas las tabletas Surface con Windows RT. Ahora los trabajadores remotos pueden acceder y trabajar fácilmente en MS Office, además de en grandes aplicaciones 3D, de diseño y vídeo, desde sus tabletas Surface y todos los dispositivos Windows 8. Se trata de un avance que ofrece nuevas comodidades y eficiencias a millones de usuarios de Surface y Win8, que ahora tienen acceso remoto a aplicaciones, juegos, contenido multimedia y todos sus archivos de Windows o Mac sin necesidad de sincronizar archivos o datos.

Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anuncios

Facturación mensual de Splashtop AEM

Conozca más
Anuncios

Actualizaciones de productos de Splashtop 2026: resumen del primer semestre

Conozca más
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anuncios

Resumen de Producto 2025: Avanzando en la Gestión de Dispositivos y Seguridad

Conozca más
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anuncios

Plataforma unificada de Splashtop para operaciones modernas de TI

Conozca más
Ver todos los blogs