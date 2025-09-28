Los trabajadores móviles siempre buscan formas de ganar tiempo y aumentar la productividad. Splashtop sigue innovando y liderando la optimización de nuestro software de escritorio remoto de alto rendimiento para las últimas plataformas de hardware, incluidas las tabletas Surface con Windows RT. Ahora los trabajadores remotos pueden acceder y trabajar fácilmente en MS Office, además de en grandes aplicaciones 3D, de diseño y vídeo, desde sus tabletas Surface y todos los dispositivos Windows 8. Se trata de un avance que ofrece nuevas comodidades y eficiencias a millones de usuarios de Surface y Win8, que ahora tienen acceso remoto a aplicaciones, juegos, contenido multimedia y todos sus archivos de Windows o Mac sin necesidad de sincronizar archivos o datos.
Splashtop Supercarga Tabletas Surface con Microsoft WinRT
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