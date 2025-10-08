Nuevas Características de Splashtop – Enero 2020

A partir del mes pasado y hasta Enero de 2020, estamos lanzando la versión 3.3.6.0 de la familia de aplicaciones empresariales Splashtop y las nuevas características de la consola web. Las nuevas versiones de Streamer y la nueva versión de la aplicación Splashtop en las notificaciones de la aplicación se despliegan generalmente en un período de unas pocas semanas. Si quieres actualizar la tuya más rápido, siempre puedes hacerlo manualmente a través de la opción Buscar actualizaciones en el producto u obtener las últimas aplicaciones en nuestra página de descargas de Splashtop.
Estas son algunas de las nuevas funciones que se han añadido:
Streamers Actualizados
Los streamers para Windows y Mac se han actualizado con las últimas mejoras de seguridad y compatibilidad con las funciones más recientes.
Soporte mejorado de MacOS Catalina: Seguimos mejorando la experiencia en macOS Catalina en nuestro Mac Streamer actualizado, publicado el 9 de Enero de 2020.
Actualización de Splashtop Business Apps
En las aplicaciones actualizadas 3.3.6.0 para Windows y Mac, basadas en los comentarios de los usuarios, encontrarás un mayor tamaño del búfer de copiar/pegar (aumentado de 16 KB a 256 KB) para que puedas copiar y pegar mayores cantidades de texto entre sistemas. También se aumentó el tamaño del búfer de notas del ordenador.
También hay una nueva herramienta de diagnóstico que puede resultar útil para resolver problemas al evaluar la conectividad del servidor, el tipo de conexión, la configuración de la red informática local (Wi-Fi, cortafuegos, proxy) y la configuración de la red informática remota. Puede activarse en Opciones, Avanzado, Activar herramienta de diagnóstico. A continuación, verás un icono de Herramienta de diagnóstico en el conjunto de iconos junto a cada equipo de la lista de equipos de la aplicación Splashtop. Consulta el artículo de la guía de la herramienta de diagnóstico para obtener más información.
La aplicación Splashtop Business para iOS se actualizó a la versión 3.3.4.0, en la que ahora puedes ver el usuario conectado en un ordenador remoto. También puedes guardar el Código de seguridad de un ordenador remoto. Y el diálogo de información incluye nueva información, como la versión del sistema operativo del ordenador y el usuario/duración de la última sesión.
De 1 a muchos
La nueva función de 1 a muchos de Remote Support te ayuda a simplificar la gestión de puntos finales al ejecutar o programar tareas instantáneamente en múltiples puntos finales simultáneamente. Incluye instalación de software, comando remoto, ejecución de script, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows. Disponible para Windows y Mac.
La funcionalidad de "1-to-Many" consiste en acciones y horarios:
Acciones de 1-to-Many – Estas son acciones que defines y configuras, como la instalación de un controlador de impresora o una actualización de software, la ejecución de un script para limpiar la caché, el reinicio o la instalación de actualizaciones de Windows.
Programas de 1-to-Many – Cuando creas una acción de 1 a muchos, tienes la opción de ejecutar esa acción a pedido o programar futuras ejecuciones de la acción. La programación puede ser útil si hay tareas que deseas ejecutar en un grupo de computadoras durante las horas de descanso o los fines de semana, cuando no interfieren con el trabajo del usuario final.
Cuando crees una nueva Acción verás que hay varias opciones.
De 1 a muchos amplía las siguientes acciones existentes de Remote Support para que puedan ser ejecutadas en múltiples puntos finales simultáneamente en lugar de una por una.
Reinicio del Sistema
Actualizaciones de Windows
Comando remoto - CMD o PowerShell
1-To-Many también añade nuevas características que te permiten desplegar e instalar/desinstalar/actualizar instalaciones de software, ejecutar ejecutables y ejecutar archivos por lotes de múltiples puntos finales simultáneamente.
Archivo por lotes/ejecutable - .bat, .cmd o .exe
Script de Shell (Mac)
Archivo de script/ejecutable (Mac) - .pkg o .sh
Archivo MSI
Consulta este artículo de soporte con más detalles sobre cómo configurar acciones de 1 a muchos en Remote Support.
Exportar listas de inventario de sistema/hardware y software (en Remote Support)
Los suscriptores de Remote Support ahora pueden exportar/descargar una versión en archivo CSV del inventario del sistema y de las listas de inventario de software.
Esta función está disponible en Gestión | Todos los Ordenadores. Desplázate hasta la parte inferior de la lista de equipos y verás un enlace "Exportar". Al hacer clic en el enlace, aparece un cuadro de diálogo que te pregunta qué deseas exportar.
Lista de Computadoras
Inventario del Sistema / Hardware
Inventario de Software de Computación
Aquí tienes un ejemplo del informe de inventario del hardware del sistema. Si quieres hacer algo como ver cuántos de tus ordenadores siguen con versiones antiguas del sistema operativo, puedes identificarlos fácilmente en la lista. Y si dominas las hojas de cálculo, puedes utilizar una tabla dinámica para obtener un recuento de ordenadores por SO.
Ve este artículo para más información sobre el caso de uso de la identificación de computadoras que ejecutan Windows 7 y Windows Server 2008, ya que Microsoft termina el soporte para esas versiones de Windows en enero de 2020.