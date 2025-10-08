Splashtop ha sido nombrada una de las 10 mejores soluciones de participación estudiantil de 2021 de EdTech

Splashtop ha sido reconocida por EdTech como una de The Top 10 Student Engagement Solutions - 2021. Estamos orgullosos de ofrecer soluciones de asistencia remota y acceso remoto seguras, fiables y fáciles de usar para la enseñanza primaria y secundaria, la enseñanza superior, la educación técnica profesional y mucho más.
Nuestros clientes han afrontado retos únicos en los dos últimos años. Tras enfrentarse a esfuerzos hercúleos para desplegar rápidamente el aprendizaje a distancia durante la pandemia, muchas escuelas siguen invirtiendo en soluciones de aprendizaje a distancia y reconocen que las soluciones seguras de aprendizaje híbrido forman parte de la nueva normalidad. De hecho, una encuesta reciente de Splashtop descubrió que el 92% de los estudiantes espera tener acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a los ordenadores del campus para seguir aprendiendo, y el 83% piensa que una mezcla de aprendizaje en línea y en el campus es el futuro de los estudiantes.
Para satisfacer las necesidades del aprendizaje híbrido, los centros educativos deben ser capaces de apoyar a los alumnos, profesores y personal tanto en persona como a distancia. Una solución de acceso remoto permite lo esencial del aprendizaje híbrido a través de:
Mayor acceso a los recursos de laboratorio del campus
Con Splashtop los estudiantes obtienen acceso remoto al laboratorio a potentes dispositivos Windows y Mac. Es tan fluido, que es como si realmente estuvieran sentados delante de los ordenadores del laboratorio. Con un acceso remoto fácil de usar y muy seguro, pueden acceder remotamente a los dispositivos del laboratorio desde casi cualquier tipo de dispositivo personal, incluidos los Chromebooks. ¿Y lo mejor? Los estudiantes pueden tener acceso 24/7 a los recursos del laboratorio, aumentando el ROI de las inversiones en infraestructura.
"Es una gran ventaja que los estudiantes puedan utilizar las aplicaciones de animación y diseño de juegos siempre que quieran, aunque sea a las 2 de la madrugada mientras comen pizza fría en sus dormitorios. El acceso más fluido al software del laboratorio ha resultado acelerar el proceso para muchos de nuestros alumnos."
- Kathryn Bradley, profesora en Asheville High School
Garantizar la participación del profesorado y los estudiantes en entornos de aprendizaje a distancia e híbridos
Garantizar la participación del profesorado y de los alumnos en entornos de aprendizaje a distancia e híbridos
En el entorno tradicional de las aulas, los alumnos suelen perderse el aprendizaje si no pueden estar físicamente presentes. Con una solución de acceso remoto, hay más flexibilidad en cuanto a cuándo y dónde acceden los alumnos a los materiales de aprendizaje. Esto aumenta el compromiso de los alumnos de forma que les permite una mayor libertad en su experiencia de aprendizaje.
"Splashtop crea entusiasmo; llega al corazón de lo que pide el tronco común. Una tecnología como ésta es un multiplicador de fuerza en la educación".
- Michael R. McCormick, Superintendente Adjunto de Servicios Educativos, Distrito Escolar Unificado de Val Verde
Infraestructura segura
Las sólidas funciones de seguridad de Splashtop garantizan la seguridad de tu red y tus datos. Nuestra infraestructura en la nube de nivel empresarial utiliza encriptación AES de 256 bits, funciona en las nubes de AWS, Google y Oracle y tiene un estado de tiempo de actividad disponible públicamente para todos los servicios. Todo esto para decir que cumplimos las normas y reglamentos del sector, al tiempo que garantizamos la seguridad de tu personal y tus alumnos.
"El cumplimiento de la FERPA es muy importante para nosotros, así que es estupendo saber que Splashtop no va a retener, manipular ni hacer nada con la información de los alumnos. Splashtop no habría pasado la puerta si no tuviera eso".
- Nicholas Adams, Director de Tecnología de la Información, Distrito Escolar Intermedio de Lenawee (LISD)
El acceso remoto Splashtop puede ayudarte a resolver tus necesidades de aprendizaje híbrido más acuciantes, al tiempo que aumenta la participación de los alumnos. ¿Necesitas que los informáticos puedan dar asistencia remota a cualquier dispositivo? ¿O mejorar el aprendizaje a distancia dando a los alumnos y al personal acceso ininterrumpido a los ordenadores y laboratorios de la escuela? Sea cual sea tu reto, Splashtop tiene la solución para ti.