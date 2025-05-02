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A demonstration of how Splashtop Classroom works for students

Splashtop Classroom - Cómo funciona para los estudiantes

Splashtop Team
Se lee en 3 minutos
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Aquí hay algunos ejemplos ilustrados de cómo funciona Splashtop Classroom desde la perspectiva de un estudiante para unirse a la sesión de compartir pantalla de un maestro.

Splashtop Classroom permite a los profesores compartir su escritorio y aplicaciones. Una vez conectados, los estudiantes pueden ver, controlar y anotar sobre el contenido de la lección directamente desde sus propios dispositivos. ¡Splashtop Classroom es perfecto para los profesores e instructores que quieren comprometer a toda la sala! Si aún no tienes Splashtop Classroom, puedes empezar con una prueba gratuita.

La información de la experiencia del estudiante de Splashtop Classroom a continuación incluye

Cómo un Estudiante Se Une a una sesión de Splashtop Classroom desde un Chromebook o Chrome Browser

(Si el estudiante no tiene instalada la extensión del navegador Splashtop Classroom Chrome, consíguela en la tienda web de Chrome)

Haga clic en el enlace Aplicaciones en la esquina superior izquierda de la ventana del navegador Chrome

Chrome Apps Icon

Haz clic en el icono "Splashtop Classroom"

Splashtop Classroom Icon

Ingresa el Código de Sesión que se muestra en la pantalla del maestro y el nombre del estudiante y haz clic en el botón Unir. (El nombre del estudiante aparecerá en la lista de participantes en la pantalla del maestro).

Splashtop Classroom interface with fields to enter session code and name to join a session

El alumno verá entonces la pantalla del profesor.

Cómo un Estudiante Se Une a una sesión de Splashtop Classroom desde un iPad o iPhone

(Si el estudiante no tiene la aplicación Splashtop Classroom instalada, consíguela en la App Store buscando Splashtop Classroom)

Haz clic en el icono "Splashtop Classroom"

Splashtop Classroom Icon

Haz clic o desliza hacia el estudiante

Illustration of a teacher pointing at shapes on a board with three students

Toca el icono del código QR para abrir la cámara y escanear el código QR que aparece en la pantalla del profesor. O introduce el código de 9 dígitos que aparece en la pantalla del profesor y el nombre del alumno y pulsa el botón Unir. (El nombre del estudiante aparecerá en la lista de participantes en la pantalla del profesor).

Splashtop Classroom tablet app student interface with options to enter session code and name to join a session

El alumno verá entonces la pantalla del profesor.

El profesor puede opcionalmente darle al alumno la capacidad de controlar o anotar la pantalla del profesor.

Cómo un Estudiante Se Une a una sesión de Splashtop Classroom desde un dispositivo Android

(Si no tiene instalada la aplicación Splashtop Classroom, consígala en Google Play Store buscando Splashtop Classroom)

La aplicación está disponible para teléfonos y tabletas Android.

Toque el icono "Splashtop Classroom"

Splashtop Classroom Icon

Toca "Estudiante" (o desliza en esa dirección)

Splashtop Classroom app interface showing options for Student or Teacher with an illustration

Toca el icono del código QR para abrir la cámara y escanear el código QR que aparece en la pantalla del profesor. O introduce el código de 9 dígitos que aparece en la pantalla del profesor y el nombre del alumno y pulsa el botón Unir. (El nombre del estudiante aparecerá en la lista de participantes en la pantalla del profesor).

Splashtop Classroom mobile app student interface with options to enter session code and name to join a session

El alumno verá entonces la pantalla del profesor.

El profesor puede opcionalmente darle al alumno la capacidad de controlar o anotar la pantalla del profesor.

Ve un ejemplo de Splashtop Classroom en acción en este video:

Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview
Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview

Haga que su salón de clases sea interactivo con Splashtop Classroom

En este artículo, hemos visto cómo comenzar a compartir y anotar la pantalla de su computadora con Splashtop Classroom.

Splashtop Classroom funciona con computadoras Windows y Mac y puede controlar y anotar desde un dispositivo iPad o Android (teléfono o tableta Android).

Aprende más sobre Splashtop Classroom y obtén una prueba gratuita

O continúe con la publicación del tutorial anterior:Splashtop Classroom: cómo funciona para los maestros

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