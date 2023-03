Cómo las Escuelas Pueden Aprovechar las Chromebooks para el Aprendizaje a Distancia

Las Escuelas y Universidades pueden utilizar el software de acceso remoto de Splashtop para permitir a los estudiantes controlar a distancia las computadoras del laboratorio desde sus Chromebooks.

Tras su debut en 2011, las Chromebooks se han convertido en un elemento básico en las escuelas y aulas. Muchos modelos duraderos y de bajo precio se construyen específicamente para el entorno del aula.

Su sistema operativo simplificado los mantiene libres de virus y ahorra tiempo a los ya sobrecargados departamentos de TI. Son una herramienta excelente y rentable para los estudiantes.

Pero, ¿cómo pueden las escuelas y universidades aprovechar mejor las Chromebooks en entornos de aprendizaje híbrido y remoto?

Aunque las Chromebooks pueden ser excelentes para tareas sencillas, no pueden reemplazar los laboratorios de computación de las escuelas que los estudiantes usan para acceder al diseño gráfico, la edición de video, la producción de audio, el modelado en 3D y otras aplicaciones de uso intensivo de recursos que se usan en los programas de CTE.

Con Splashtop para laboratorios remotos, las escuelas y universidades pueden permitir a los estudiantes acceder de forma remota a los ordenadores más potentes del laboratorio directamente desde sus Chromebooks. Durante las conexiones de escritorio remoto, los estudiantes pueden ver la pantalla de la computadora remota en tiempo real y controlarla remotamente como si estuvieran sentados frente a ella.

Esto da a los estudiantes acceso a los recursos informáticos que necesitan de sus dispositivos Chromebook mientras aprenden a distancia. Los estudiantes pueden acceder remotamente a las computadoras de laboratorio de Windows y Mac desde su casa, ¡o desde cualquier parte del mundo! Todo lo que necesitan es una conexión a Internet y su Chromebook.

Splashtop es fácil de usar para los estudiantes. Con sólo un clic pueden iniciar la sesión de escritorio remoto a una computadora de laboratorio y comenzar a controlarla remotamente. Splashtop proporciona conexiones HD a la velocidad del rayo y los más altos niveles de seguridad.

"Hay un programa estatal que provee a los estudiantes de computadoras, así que les hemos estado proveyendo de Chromebooks. No pueden ejecutar SolidWorks con las Chromebooks. Pero las Chromebooks proporcionan acceso a nuestros laboratorios de informática, donde pueden ejecutarlo. A los instructores les encanta. No pueden creer que funcione tan bien, están sorprendidos, y no creo que esté exagerando". – Gerald Casey, Colegio Laney. Lea el caso de estudio