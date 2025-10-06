Gestionar múltiples puntos finales remotos uno por uno puede ser una tarea que consume tiempo y propensa a errores humanos. Para mantener cada dispositivo seguro y actualizado, los equipos de TI necesitan un enfoque más rápido e inteligente. Ahí es donde entran los Scripts & Tasks de Splashtop (anteriormente acciones de uno a muchos).
Scripts & Tasks te permiten ejecutar comandos, desplegar actualizaciones y realizar acciones automatizadas en múltiples puntos finales simultáneamente. Desde implementaciones de parches hasta cambios de configuración, el scripting a gran escala te ayuda a mejorar la productividad, fortalecer la seguridad y mantener la consistencia en toda tu flota de dispositivos.
En esta guía, exploraremos cómo funcionan los Scripts y Tareas, por qué son esenciales para la gestión moderna de dispositivos, y cómo Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a automatizar operaciones con precisión y control.
Qué es la Automatización de Scripts & Tasks
Scripts & Tasks es una función en Splashtop AEM que permite a los equipos de TI automatizar comandos, acciones y actualizaciones a través de múltiples puntos finales simultáneamente. En lugar de gestionar cada dispositivo individualmente, puedes realizar acciones en bloque al mismo tiempo para ahorrar tiempo y reducir la probabilidad de errores humanos.
Esta automatización ayuda a las organizaciones a gestionar, actualizar y asegurar todo su entorno de dispositivos desde una única interfaz. Puedes programar scripts, ejecutar tareas de mantenimiento, desplegar parches y aplicar políticas de configuración en dispositivos Windows y macOS con solo unos clics.
Scripts & Tasks admite opciones de scripting flexibles, lo que permite a los equipos de TI estandarizar procesos, mantener el cumplimiento y mejorar la eficiencia operativa en fuerzas de trabajo distribuidas y de trabajo híbrido.
Impulsando el Crecimiento Empresarial con Scripts & Tasks
Cuando los equipos de TI usan Scripts & Tasks de manera efectiva, pueden simplificar las operaciones diarias y crear más valor para la empresa.
Las ventajas clave incluyen:
Productividad mejorada: Scripts & Tasks elimina el esfuerzo manual al permitir que los equipos ejecuten comandos, desplieguen actualizaciones o instalen software en muchos puntos finales a la vez. Esto ayuda al personal de TI a centrarse en iniciativas de mayor valor en lugar de mantenimiento rutinario.
Reducción del tiempo de inactividad: La ejecución automatizada de actualizaciones y parches mantiene los puntos finales funcionando sin interrupciones prolongadas. Menos pasos manuales significan menos errores y una recuperación más rápida cuando surgen problemas.
Seguridad más fuerte: Al automatizar la implementación de parches y la aplicación de políticas, Scripts & Tasks ayuda a mantener estándares de seguridad consistentes en todos los dispositivos. Cada punto final puede mantenerse alineado con los requisitos de cumplimiento de la empresa y los estándares de seguridad.
Costos más bajos: La automatización reduce la necesidad de supervisión manual y minimiza las horas de trabajo necesarias para mantener los entornos de puntos finales. Los equipos de TI pueden escalar operaciones sin añadir personal o complejidad.
6 Pasos para Escalar con Scripts & Tasks
Scripts & Tasks pueden transformar cómo los equipos de TI gestionan entornos grandes, pero escalar la automatización requiere una planificación clara y una ejecución consistente. Sigue estas mejores prácticas para aprovechar al máximo Splashtop AEM.
1. Estandariza la Gestión de Dispositivos
Usa Scripts y Tareas para aplicar políticas consistentes en cada dispositivo. Estandarizar la gestión ayuda a hacer cumplir los requisitos de antivirus, estándares de encriptación y controles de acceso. Esto asegura el cumplimiento y reduce la deriva de configuración a través de dispositivos remotos o híbridos.
2. Identifica Tareas Repetitivas de Alto Impacto
Empieza con las tareas que consumen más tiempo. La instalación de parches, las actualizaciones de aplicaciones, la limpieza de archivos temporales y la recopilación de registros son candidatos ideales para scriptings. Automatizar estas tareas ahorra horas de trabajo manual cada semana.
3. Automatiza con Acciones Basadas en Políticas
Basa tu automatización en políticas de la empresa en lugar de acciones puntuales. Define scripts que reflejen tus estándares de seguridad y operación, para que cada dispositivo se mantenga alineado sin supervisión manual constante.
4. Orquesta Flujos de Trabajo
Ve más allá de tareas individuales y diseña flujos de trabajo de principio a fin. Combina múltiples scripts y desencadenadores para manejar procesos complejos como pruebas de parches, despliegue de software o mantenimiento programado.
5. Monitorea y Aplica Cumplimiento
La automatización aún necesita supervisión. Utiliza la monitorización en tiempo real y los informes de AEM para confirmar que los dispositivos están en cumplimiento, los parches están aplicados, y ningún punto final se queda atrás. Revisiones regulares ayudan a refinar tu estrategia de scripting.
6. Optimizar y Escalar
A medida que tu entorno crece, revisa tus scripts y horarios de automatización para asegurar que sigan siendo eficientes. Splashtop AEM se escala fácilmente para gestionar un número creciente de dispositivos a medida que tu organización se expande, asegurando operaciones seguras y consistentes.
Consulta nuestro artículo de soporte de Scripts & Tasks para más información.
Splashtop AEM: Automatización Segura, Cumplidora y Escalable de Dispositivos
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI las herramientas para automatizar, monitorizar y gestionar cada punto final desde un panel unificado. Con Scripts & Tasks, los equipos pueden ejecutar comandos, desplegar parches y aplicar políticas en dispositivos de manera rápida y segura.
AEM combina visibilidad en tiempo real, automatización y gestión de cumplimiento para mantener las operaciones sin problemas. Desde el seguimiento de activos hasta las perspectivas de vulnerabilidades, ayuda a los departamentos de TI a ser proactivos en lugar de reactivos.
Entre las capacidades clave, se incluyen:
Parcheo automatizado para Windows, macOS y aplicaciones de terceros compatibles.
Perspectivas de vulnerabilidades basadas en CVE para identificar y priorizar riesgos críticos.
Marcos basados en políticas para automatizar actualizaciones y hacer cumplir los estándares de cumplimiento.
Seguimiento en tiempo real de inventario de hardware y software.
Alertas y flujos de trabajo de remediación que resuelven problemas antes de que escalen.
Acciones de fondo que permiten a los técnicos de TI gestionar dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
Splashtop Autonomous Endpoint Management permite a los equipos escalar operaciones con confianza. Ya sea que estés gestionando unas pocas docenas de dispositivos o varios miles, puedes automatizar el trabajo repetitivo, mantener una seguridad constante y reducir el esfuerzo manual, todo desde una plataforma única y fácil de usar.
