Rediseñando el entorno de trabajo tradicional en la era de la WFM

La era WFH > ¿Moda o tendencia?
Aunque en Splashtop hemos sido pioneros en software de acceso remoto para teletrabajo durante muchos años, hasta hace unas semanas, trabajar desde casa no era la norma para nosotros. Sólo recientemente hemos tomado la empresa totalmente a distancia. Debido a la COVID19 y al distanciamiento social, asistimos a una carrera para implantar la VDH. Ahora es más importante que nunca replantearse el entorno laboral de los puestos que lo permiten.
Contrariamente a la creencia popular y a todo el ruido de las noticias, trabajar desde casa no es algo nuevo. Ha sido tendencia mucho antes de la llegada de COVID19. Y esta tendencia es mundial, por lo que los trabajadores de Estados Unidos no son los únicos que teletrabajan.
Un estudio de 2018 descubrió que "más de dos tercios de las personas de todo el mundo (70%) trabajan fuera de la oficina al menos una vez a la semana, según la CNBC. Y, el 53% trabaja al menos la mitad del tiempo a distancia". Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en EE.UU. alrededor del 16% de la población activa, lo que representa más de 26 millones de estadounidenses, trabaja a distancia.
Dada esta innegable tendencia, ¿por qué hay tanta resistencia a la WFH, y por qué tantos negocios no estaban preparados para este cambio cuando COVID19 surgió?
La principal resistencia al horario de trabajo a domicilio > La necesidad de mantener el control
Durante mucho tiempo, la tradición del gerente-administrador ha sido popular, con la creencia de que estar presente se ve como un signo de participación de los trabajadores.
¿Cómo puede asegurarse de que los empleados están trabajando sin poder verlos? ¿Cómo puedes medir su productividad a distancia?
Muchas preguntas e incertidumbres siguen relacionadas con el concepto de la WFH.
La realidad es que la mayoría de los tele-trabajadores tienden a trabajar mucho más que los que están sentados en la oficina.
En Splashtop, podemos dar fe de que es así. Desde que somos virtuales hemos visto un alto rendimiento de todo el equipo. Todos dan el 100%... ¡o más!
Los beneficios de trabajar desde casa
Aumento de la productividad
Los trabajadores a distancia evitan pasar tiempo yendo y viniendo del trabajo, así están menos cansados y disfrutan de un mejor equilibrio entre trabajo y vida.
Dado que los trabajadores a distancia también están sujetos a un estrés menos directo y a menos interrupciones que en la oficina, suelen tener una mejor concentración y, por lo tanto, son mucho más productivos que en un entorno de oficina ajetreado.
Como resultado, la mayoría de ellos tienen mucha más energía y entusiasmo para dar el 100%.
Un estudio de Harvard Business Review encontró que los tele-trabajadores trabajan el equivalente a casi un día extra a la semana en comparación con sus colegas de la oficina. Y un estudio de Stanford de dos años muestra un asombroso aumento de la productividad al trabajar desde casa.
Reducción de los costos operacionales
Según PGi, el ahorro inmobiliario medio con teletrabajadores a tiempo completo es de 10.000 $ por empleado y año. E incluso las empresas que permiten a sus empleados trabajar desde casa sólo unos pocos días a la semana pueden beneficiarse. Parte de este ahorro procede de la reducción de las bajas por enfermedad, un gasto muy elevado en Estados Unidos: 1.800 $ al año y por empleado.
Mayor atractivo como empleador
La revolución digital y ahora COVID19 han cambiado irreversiblemente el mundo. Para las nuevas generaciones, como la Generación Z y los Millennials, el teletrabajo ya no es opcional, sino un factor importante a la hora de elegir una empresa. Según una encuesta realizada por Virtual Vocations, el 79,5% de los Millennials encuestados afirmaron que el teletrabajo es su principal tipo de trabajo. Así que, para seguir siendo competitivas y continuar atrayendo a los mejores talentos, las empresas tendrán que hacer frente a esta nueva realidad ofreciendo la opción del teletrabajo a sus empleados.
Cómo establecer con éxito el trabajo desde casa a través de su empresa
Paso 1 - Establecer una política de teletrabajo
- Define a quién se aplica la política. Identifica los puestos y funciones que pueden ser objeto de teletrabajo.
- Especifica cuándo se permitirá el teletrabajo de forma regular, ocasional o excepcional, como días de teletrabajo debido a citas médicas, cuidado de niños o cualquier otro motivo.
- Define las expectativas - ¿Cuántas horas tienen que trabajar al día los trabajadores a distancia? Asegúrate de que sus objetivos y las expectativas asociadas son claros y coherentes. Si también quieres que los empleados se comuniquen entre sí cuando trabajen a distancia para mantener una alta productividad, especifícalo.
- Comunica cómo trabajarán los empleados desde casa: ¿deben llevarse los ordenadores a casa o dejarlos en la oficina? ¿Existe alguna herramienta de escritorio remoto que puedan utilizar para acceder a su ordenador a distancia? ¿Qué aplicaciones tendrán que utilizar los miembros del equipo para comunicarse entre sí? Sean cuales sean las herramientas de que dispongas, asegúrate de que todo el mundo sabe utilizarlas.
- Haz de la seguridad una prioridad - Recuerda a los empleados la importancia de la seguridad. Enumera todas las normas de tu empresa relativas a la seguridad de datos y dispositivos.
Una vez que tenga su política en marcha, estará listo para empezar a probarla en un pequeño grupo de empleados. Una vez que la haya probado y refinado, podrá implementar el teletrabajo en el resto de la compañía. Lea más al respecto aquí.
Paso 2 - Configurar las 5 herramientas necesarias para la WFH
Gestión de proyectos - Trello, monday.com, Frente de trabajo.
Comunicación en tiempo real: Slack, Skype o Zoom.
Colaboración: Google Drive, Microsoft Teams o Confluence.
Seguimiento y gestión de equipos: Hubstaff, Officevibe o JotForm.
Splashtop Remote Access: Splashtop Remote Access no solo es fácil de usar, sino que también es muy seguro y asequible. Más de 30 millones de personas en todo el mundo utilizan Splashtop. Puedes empezar con una prueba gratis aquí.
Paso 3 - Mantener una atmósfera positiva y humana
Para una implementación exitosa de la WFH, es importante recordar que, por encima de todo, el componente humano es el más importante. El mayor desafío del teletrabajo es a menudo un escrutinio excesivo de los empleados con herramientas de productividad y que trabajan desde sus casas.
Cuando no vemos a los empleados, a menudo nos sentimos tentados a escudriñarlos más. ¿Responde a los correos electrónicos todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo tarda en hacerlo? ¿Cuánto tiempo ha estado conectado?
Recuerda que lo más importante es el resultado y demuestra a tus empleados que confías en ellos. -->Esto creará una atmósfera de confianza y energía positiva.
Nuestras predicciones para el futuro > El teletrabajo ya no será opcional
Ya podemos ver que COVID19 ha causado una explosión forzada de teletrabajo a nivel mundial. Revolución forzada o no, es seguro que la WFH permanecerá grabada en el ADN de la mayoría de las empresas.
Creemos que las empresas que se beneficiarán de ello son las que puedan lograr un equilibrio en este nuevo mundo del teletrabajo.
"Para nosotros, ese equilibrio puede incluir ofrecer a nuestros empleados la oportunidad de trabajar desde casa algunas veces a la semana. ¿Quizás cambiemos completamente de opinión después de la crisis? Nada es seguro. Lo que está claro es que vamos a replantearnos seriamente nuestra concepción del entorno laboral. Estamos preparados para la Era del Teletrabajo. "- Mark Lee, Director General de Splashtop