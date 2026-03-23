El aprendizaje a distancia y los laboratorios de computación a distancia están aquí para quedarse

Un reciente artículo de Forbes decía: "La COVID-19 ha hecho evidente el hecho de que la tecnología educativa, que ofrece un gran contenido y engancha a los estudiantes y profesores, nunca ha sido más importante". Esto es especialmente cierto en el caso de las instituciones académicas que se transformaron en instituciones en línea en un corto período de tiempo durante la pandemia. Como resultado, un número cada vez mayor de escuelas han recurrido al software de acceso remoto Splashtop para permitir un mejor aprendizaje a distancia.
El acceso remoto a los laboratorios informáticos puede mejorar el aprendizaje a distancia ⬇
El software de acceso remoto, también conocido como software de control remoto o escritorio remoto, permite a profesores y estudiantes iniciar sesión de manera remota en las máquinas de los laboratorios de computación como si estuvieran sentados en el ordenador. Si los estudiantes que se encuentran a distancia necesitan acceder a software que solo está disponible en las computadoras del laboratorio, o si solo las computadoras del laboratorio están conectadas a un equipo como un telescopio controlado por computadora para una clase de astronomía, Splashtop es una gran solución para el acceso remoto a esas computadoras.
Para la administración de los ordenadores del laboratorio, el acceso remoto de Splashtop permite a los equipos de TI de la facultad y de la escuela administrar a distancia todas las máquinas del laboratorio de computación y supervisar y asistir a distancia a los estudiantes y profesores que necesitan acceso al laboratorio de computación.
Además, reduce la carga de TI y el coste administrativo asociado con la instalación de licencias de software adicionales en los ordenadores personales de los estudiantes. ¿Imagina tener que ampliar las licencias de AutoCAD o del software de Adobe Creative a todos los estudiantes de un campus? Con el acceso remoto de Splashtop ya no será necesario. Además, la configuración del acceso remoto con Splashtop es muy sencilla.
El software de acceso remoto Splashtop consta de dos componentes: una aplicación de transmisión en directo y una aplicación de cliente. La aplicación de transmisión se instala en los equipos de la sala de computación y la aplicación cliente en los dispositivos de los estudiantes o profesores (ordenadores portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes). Una vez que todo está configurado, los estudiantes y los profesores pueden ejecutar programas académicos en sus dispositivos como lo harían en las estaciones de trabajo convencionales de la universidad.
Aunque existen muchas soluciones de software de acceso remoto, muchas instituciones de enseñanza superior han elegido Splashtop para satisfacer sus necesidades ya que Splashtop es muy fácil de usar, seguro y asequible.
Además, Splashtop admite sesiones remotas con streaming multipantalla 4k a 40 fotogramas por segundo (fps) y estaciones de trabajo iMac Pro 27" Retina 5k a baja latencia. Esto permite a los estudiantes de la industria de los medios y el entretenimiento transmitir de manera remota 4k/5k a 40 fps, y acceder a videos, modelos u otros archivos de ultra alta resolución desde sus estaciones de trabajo del campus como si estuvieran sentados los tuvieran justo delante. Entre otras instituciones educativas que usan Splashtop tenemos Stanford, Berkeley Penn State, Cornell y muchas más.
¿Deben las instituciones educativas volver a la normalidad tras el COVID-19?
El Colegio de Bellas Artes, Artes Escénicas y Comunicación de la Universidad Estatal de Wayne es un ejemplo de un colegio que recurrió a Splashtop para dar a los estudiantes acceso remoto a las computadoras del laboratorio. Un beneficio a largo plazo que ven en Splashtop es que podrán usar todas sus computadoras de laboratorio "retiradas" para propósitos virtuales. En lugar de tirar los ordenadores del laboratorio, los apilan, los conectan a Internet y permiten a los estudiantes acceder a ellos de forma remota. La división de CTE en Laney College es otra universidad que usa Splashtop para el acceso a laboratorios remotos y para encontrar beneficios a largo plazo.
Si el darwinismo nos ha enseñado algo es que los que sobreviven son los que mejor se adaptan al cambio. Y la realidad es que esto sigue siendo cierto para las organizaciones, ya que las crisis nos obligan a adaptarnos.
Así que en un mundo post-COVID, es probable que las instituciones académicas que sobrevivan sean aquellas que no solo se han adaptado al cambio, sino que lo han adoptado y avanzado con él.
Esto significa que las instituciones académicas tendrán que ser más fluidas y flexibles en su oferta debido al cambio hacia una mentalidad a distancia.
Los laboratorios de computación remotos han venido para quedarse.
Dondequiera que nos lleve este mundo post-COVID, Splashtop estará aquí para apoyar la educación :
"El coronavirus COVID-19 es un vívido recordatorio de por qué creamos Splashtop en primer lugar: para ayudar a las organizaciones tradicionales como los colegios a ser más flexibles incorporando soluciones eficaces de acceso remoto a sus operaciones." - Mark Lee, director general de Splashtop