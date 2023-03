Conexión Remota Entre Dispositivos de Escritorio, Tabletas y Móviles

Trabajar desde casa y trabajar a distancia con conexiones rápidas y seguras de escritorio remoto. Conéctese a su computadora desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Trabajar a distancia, ya sea desde casa o desde otro lugar remoto, se está convirtiendo en la nueva normalidad. Encontrar una herramienta efectiva de conexión remota es más crítico que nunca.

Aunque hay muchas cosas que puede hacer desde su ordenador de casa, portátil o dispositivo móvil, hay veces que necesita acceso remoto al ordenador de su oficina.

Tal vez use software propietario que sólo tiene licencia para su máquina de oficina. O sus dispositivos personales no tienen la potencia de computación para ejecutar aplicaciones de recursos intensivos. O tal vez hay archivos localizados en la computadora de tu oficina que no puedes simplemente transferir a la nube.

No importa su situación, hay muchas maneras en que una conexión remota a la computadora de su trabajo pueda ser beneficiosa.

Casos de Uso del Software de Conexión Remota

Acceda y controle remotamente la computadora de su trabajo desde cualquiera de sus dispositivos personales. Siéntase como si estuviera sentado frente al ordenador de su oficina mientras trabaja de forma remota. Acceda a cualquier archivo y ejecute cualquier programa en su computadora remota con facilidad.

Las conexiones remotas a sus dispositivos administrados le permiten supervisar, administrar y dar soporte a sus puntos finales. Conéctese de forma remota a los dispositivos de sus usuarios para proporcionar asistencia remota a petición en el momento en que necesiten ayuda.

Permite a los estudiantes iniciar conexiones de escritorio remoto desde sus dispositivos personales a los ordenadores de la escuela para que puedan acceder remotamente a los ordenadores del laboratorio mientras aprenden a distancia. Los estudiantes podrán acceder al software con licencia escolar (como Microsoft Office, Adobe Creative Suite y otros) durante sesiones remotas en ordenadores de laboratorio, incluso desde Chromebooks.

¿Qué sistemas operativos necesito para las conexiones remotas?

Dependiendo del paquete Splashtop, puedes establecer conexiones remotas con dispositivos Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chromebook. También puedes conectarte desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil.

¿Son multiplataforma las herramientas de conexión remota de Splashtop?

Sí. Puedes establecer una conexión remota entre dispositivos que funcionen con cualquier sistema operativo. No importa si tu ordenador remoto es un Mac o un PC, puedes conectarte a él desde cualquier otro dispositivo PC Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

¡Incluso puedes trabajar desde casa usando una Chromebook!

Pruebe gratis el software de conexión remota de Splashtop

Trabajar desde casa o en la carretera es más fácil y más productivo con Splashtop. No hay necesidad de preocuparse por ese archivo que dejaste atrás o por el software al que necesitas acceder. Tenga la sensación de estar sentado frente a su ordenador del trabajo dondequiera que esté.

Y no hay necesidad de preocuparse por la seguridad. Cada conexión remota está encriptada con TLS y AES de 256 bits. También puede habilitar la autenticación de dispositivos y la verificación de dos pasos.

Cuando se trata de conexiones remotas, puedes confiar en Splashtop. Más de 30 millones de usuarios ya lo hacen. Comience su prueba gratuita hoy mismo.

