Webinar a petición: Mejorar el Aprendizaje a Distancia con el Acceso Remoto a los Laboratorios de Computación

Las instituciones de educación K-12 y superior usan Splashtop para laboratorios remotos para permitir que sus estudiantes y miembros de la facultad accedan de forma remota a las computadoras de laboratorio Windows y Mac en el campus desde cualquier dispositivo como si estuvieran físicamente en el laboratorio.
Vea este webinar para ver cómo las instituciones educativas pueden mejorar sus programas de aprendizaje a distancia o híbrido con el acceso remoto a la computadora usando Splashtop.
Con Splashtop para laboratorios remotos puedes:
Permitir a los estudiantes utilizar cualquier dispositivo, incluyendo las Chromebooks, para entrar y utilizar las computadoras del laboratorio y las aplicaciones que se ejecutan en ellas.
Aprovéchate de la agrupación de usuarios y ordenadores y los permisos de acceso para configurar fácilmente salas de informática remotas.
Programe horarios de cuando los estudiantes pueden acceder remotamente a las computadoras.
Permitir que los estudiantes y la facultad colaboren en el mismo ordenador.
Contacte con nuestros especialistas en educación para saber más y ¡monte su laboratorio remoto hoy mismo!