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K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers

Webinar a petición: Mejorar el Aprendizaje a Distancia con el Acceso Remoto a los Laboratorios de Computación

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Las instituciones de educación K-12 y superior usan Splashtop para laboratorios remotos para permitir que sus estudiantes y miembros de la facultad accedan de forma remota a las computadoras de laboratorio Windows y Mac en el campus desde cualquier dispositivo como si estuvieran físicamente en el laboratorio.

Vea este webinar para ver cómo las instituciones educativas pueden mejorar sus programas de aprendizaje a distancia o híbrido con el acceso remoto a la computadora usando Splashtop.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs


Con Splashtop para laboratorios remotos puedes:

  • Permitir a los estudiantes utilizar cualquier dispositivo, incluyendo las Chromebooks, para entrar y utilizar las computadoras del laboratorio y las aplicaciones que se ejecutan en ellas.

  • Aprovéchate de la agrupación de usuarios y ordenadores y los permisos de acceso para configurar fácilmente salas de informática remotas.

  • Programe horarios de cuando los estudiantes pueden acceder remotamente a las computadoras.

  • Permitir que los estudiantes y la facultad colaboren en el mismo ordenador.

Contacte con nuestros especialistas en educación para saber más y ¡monte su laboratorio remoto hoy mismo!

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