Creación de una sala de radiodifusión de noticias a distancia en medio de COVID-19

Más de 30 millones de profesionales utilizan Splashtop. Con el acceso remoto de Splashtop, cualquiera puede acceder de forma remota a sus PC y Mac desde su teléfono inteligente, tableta u otra computadora, como si estuvieran sentados frente a su computadora. Debido a COVID19, trabajar desde casa ahora es "la nueva normalidad". En medio de esta creciente tendencia de trabajar desde casa, notamos un aumento en la demanda de acceso remoto de un segmento en particular: la industria de los medios y el entretenimiento.
¿Es la hora de las Emisoras Remotas?
Patrick Evans, meteorólogo del Canal 3 de KESQ News y anfitrión de Eye on the Desert
Para entender mejor cómo los profesionales de los medios y el entretenimiento están usando Splashtop, hablamos con Patrick Evans meteorólogo del Canal 3 de Noticias KESQ y Anfitrión de Eye on the Desert. Patrick Evans usa el Escritorio Remoto de Splashtop para acceder a su estación meteorológica y seguir ejecutándola de forma remota.
P: ¿Cómo se usa el escritorio remoto de Splashtop?
Patrick: Me conecto a nuestro sistema meteorológico Baron en la estación usando Splashtop en un portátil IBM ThinkPad. Splashtop funciona muy bien. Me conecto al sistema meteorológico, preparo los gráficos, configuro las secuencias para los espectáculos y manejo el sistema meteorológico de forma totalmente remota.
P: ¿A causa del COVID-19 es la primera vez que trabajas a distancia con este sistema? Si no es asi, ¿cuándo y por qué lo ha usado en el pasado?
Patrick: Esta es la primera vez que hacemos el clima de forma remota. He usado Splashtop para transferencias de archivos con mi otro trabajo en una estación de radio local (CV 104.3 FM), donde cargaba archivos de audio. Recomendé Splashtop por mi familiaridad con él. En KESQ, nuestro departamento de TI lo compró para todos los usuarios meteorológicos. Creo que todo nuestro personal meteorológico lo está utilizando, así como varios de nuestros reporteros están trabajando de forma remota .
P: ¿Alguna frase que le gustaría compartir sobre el logro de la resistencia durante esta crisis de COVID19?
Splashtop ha sido fundamental para permitir a nuestro departamento meteorológico operar de forma remota, mientras que todavía utilizamos todos los recursos de nuestro sistema meteorológico.
WFH: ¿Un renovado sentido a la libertad?
Si bien el uso de escritorio remoto de Splashtop por parte de Patrick es inusual, no es tan impensable. Se sabe que los equipos de radio y estudio son bastante caros. ¿Imagínese traer un dispositivo de 10K a casa y romperlo o tener que comprar varias máquinas para que los usuarios puedan trabajar de forma remota? Eso no solo es arriesgado sino también bastante costoso.
Meteorólogo Bryan Hughes en WOWK, créditos: TVSpy
Con Splashtop, los profesionales de la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento pueden acceder a sus estudios o estaciones de radio de forma segura y fácil, manteniendo una baja latencia y disfrutando de una resolución de 4K, por sólo $6 al mes. Mientras que esto es genial, para muchos que adoptan el nuevo movimiento remoto, la mejor parte que viene con el uso de Splashtop es una renovada sensación de libertad. Así que los estudios de trabajo desde casa puede que estén aquí para quedarse.
Bryan Huges de WOWK es otro meteorólogo que se volvió completamente remoto debido a COVID19. Bryan llevó su configuración remota a otro nivel: ¡ convirtió su barco en una sala de redacción remota usando Splashtop para ejecutar los gráficos de Weather Lynx! En una entrevista con TVSpy, Brian dijo con entusiasmo que "es como un sueño hecho realidad".
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