Acceso Remoto a los Laboratorios de Computación de la Escuela para los Estudiantes de K-12

Esta es la razón por la que las escuelas K-12 deberían permitir a los estudiantes acceder de forma remota a los laboratorios de informática desde sus propios dispositivos. Mejore sus posibilidades de aprendizaje remoto con Splashtop.
Muchas escuelas se han visto obligadas a adoptar la enseñanza a distancia y horarios híbridos en respuesta a la pandemia de COVID-19. Los estudiantes que aprenden desde sus casas tienen que usar sus dispositivos personales, o dispositivos proporcionados por la escuela (como las Chromebooks) para completar su trabajo de clase.
Aunque muchas soluciones pueden ayudar a los estudiantes y profesores a mantenerse conectados en entornos de aprendizaje remotos, hay veces en las que el acceso a los laboratorios de informática de la escuela no puede ser sustituido.
Los laboratorios de informática escolares proporcionan a los estudiantes computadoras potentes que ejecutan aplicaciones de software especializadas. Los estudiantes a menudo no tienen estos recursos en casa, ya que las licencias de software pueden ser caras, y los portátiles de los estudiantes y otros dispositivos personales no son lo suficientemente potentes como para ejecutar ciertas aplicaciones.
Esto es especialmente importante para los cursos de Educación Técnica Profesional (CTE) que enseñan a los estudiantes a utilizar programas de software para la edición de vídeo, producción de audio, diseño gráfico, modelado 3D y más. La mayoría de los estudiantes no tienen las computadoras o el software necesario para continuar su educación CTE desde casa.
Entonces, ¿cómo pueden los distritos escolares y las escuelas superar este desafío?
Dar a los Estudiantes Acceso Remoto a los Laboratorios de Computación de la Escuela
Con Splashtop para laboratorios remotos, las escuelas K-12 pueden permitir a los estudiantes acceder remotamente a los laboratorios de computación de la escuela desde cualquier otra computadora, tableta o dispositivo móvil. Los estudiantes pueden usar sus dispositivos personales o los proporcionados por la escuela para conectarse remotamente a las computadoras del laboratorio.
Una vez en una sesión de escritorio remoto, el alumno podrá ver la pantalla de la computadora de la escuela en su propio dispositivo en tiempo real. Podrá tomar el control, abrir cualquier archivo y ejecutar cualquier aplicación como si estuvieran sentados delante de la computadora de laboratorio.
Los estudiantes podrán acceder y controlar cualquier computadora Windows o Mac desde sus propios dispositivos Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Podrán ejecutar aplicaciones como Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, cualquier aplicación de Microsoft Office como Word, Excel y PowerPoint, AutoCAD ¡y más!
"No podíamos proporcionar a todos los estudiantes su propio escritorio Mac de alta potencia, así que queríamos ofrecer una solución en la que pudieran conectarse de forma remota. Queríamos aprovechar nuestra infraestructura existente... Ahora estamos preparados tanto si los estudiantes entran como si no". - Mats Holm, Distrito Escolar Intermedio de Lenawee
Splashtop es fácil de usar para los estudiantes y fácil de desplegar y administrar para la TI. Los equipos de TI de la escuela podrán gestionar y agrupar a sus usuarios y ordenadores desde un consejo de administración centralizado.
Además, la nueva función de acceso remoto a los horarios de Splashtop da a los administradores de TI el poder de administrar un horario que permite a individuos o grupos de estudiantes acceder a las computadoras de la escuela en franjas horarias predeterminadas.
¡Splashtop también es compatible con los requisitos de la FERPA! Vea la Hoja Informativa de Splashtop FERPA.
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