Los sistemas de infraestructura crítica, desde plantas de energía e instalaciones de agua hasta fabricación, transporte y servicios públicos, dependen de la conectividad remota para monitoreo, mantenimiento y soporte de proveedores. Sin embargo, cada nueva conexión remota introduce una posible exposición.
A medida que estos entornos de tecnología operativa (OT) y tecnología de la información (TI) se vuelven más conectados, las organizaciones enfrentan un doble desafío: mantener el tiempo de actividad y la eficiencia que permite el acceso remoto, mientras aseguran que cada conexión sea autenticada, autorizada y auditable.
La pregunta no es si la infraestructura crítica debería permitir el acceso remoto, sino cómo habilitarlo de manera segura, con verificación de identidad, controles de privilegio mínimo y plena visibilidad sobre quién accede a qué, cuándo y por cuánto tiempo.
Este artículo explora lo que significa el acceso remoto seguro en la infraestructura crítica, los riesgos únicos que plantea y cómo un enfoque de confianza cero, basado en la identidad, ayuda a proteger las operaciones sin sacrificar la productividad.
¿Qué está en juego cuando se compromete la infraestructura crítica?
La infraestructura crítica apoya servicios esenciales de los que dependen millones de personas todos los días. Las redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, sistemas de transporte e instalaciones de manufactura dependen de la tecnología operativa que debe permanecer disponible y segura. Cuando estos sistemas se exponen a través de acceso remoto débil o descontrolado, las consecuencias pueden ser severas.
1. Disrupciones a Gran Escala
Un solo sistema comprometido puede crear efectos dominó en regiones enteras. Un ataque a una red eléctrica puede provocar cortes generalizados. Una interrupción en un aeropuerto puede detener vuelos y logística. Un incidente cibernético que apunte a un sistema de agua puede poner en peligro la salud pública. No se trata de interrupciones comerciales aisladas; son fallos operativos a gran escala que afectan a comunidades y economías.
2. Consecuencias económicas
El tiempo de inactividad prolongado en la infraestructura crítica puede rápidamente traducirse en pérdidas financieras. Los costos de recuperación, restauración del sistema y la pérdida de productividad pueden llegar a miles de millones. Para las organizaciones que gestionan servicios públicos o esenciales, estos costos se amplifican por el impacto en los clientes e industrias dependientes.
3. Riesgos para la Seguridad Pública
Cuando la infraestructura crítica se desconecta, la seguridad de las personas puede estar en riesgo. Las interrupciones en el transporte pueden provocar accidentes. Los cortes de energía pueden afectar hospitales y sistemas de respuesta a emergencias. Un suministro de agua contaminado puede causar daños a largo plazo. La conexión entre la ciberseguridad y la seguridad física es directa e inevitable.
4. Amenazas a la Seguridad Nacional
Los adversarios a menudo atacan la infraestructura crítica para crear inestabilidad o ganar una ventaja estratégica. Un ataque exitoso puede comprometer datos operativos sensibles, interrumpir las comunicaciones y debilitar la confianza en los servicios esenciales. Proteger las rutas de acceso remoto es una parte fundamental de la seguridad nacional.
5. Continuidad Operativa
La infraestructura crítica no puede permitirse el tiempo de inactividad. La disponibilidad continua es esencial para la confianza y seguridad públicas. Para mantener esa continuidad, las organizaciones deben asegurarse de que cada conexión remota a sus sistemas sea verificada, monitoreada y asegurada.
Principales Barreras para el Acceso Remoto Seguro en Infraestructura Crítica
Implementar acceso remoto seguro para infraestructura crítica no es tan simple como habilitar la conectividad remota. Estos entornos son complejos, a menudo construidos sobre décadas de sistemas antiguos y requisitos operativos estrictos. Los equipos de OT necesitan asegurar que el mantenimiento, el monitoreo y el soporte de proveedores puedan continuar sin exponer sus sistemas a riesgos innecesarios.
A continuación se presentan las barreras más comunes que enfrentan las organizaciones al adoptar acceso remoto seguro para infraestructuras críticas:
1. Sistemas Legacy y Compatibilidad
Muchas redes de infraestructuras críticas dependen de sistemas heredados que no fueron diseñados pensando en la conectividad remota. Actualizarlos es difícil porque cualquier cambio en los sistemas de producción puede interrumpir operaciones esenciales. Como resultado, estos sistemas pueden no soportar protocolos modernos de acceso remoto o controles de seguridad, lo que crea vulnerabilidades que deben mitigarse con una verificación de identidad sólida y segmentación de la red.
2. Separación Entre OT y TI
Los entornos OT priorizan la disponibilidad y seguridad. Los entornos TI se enfocan en la integridad y confidencialidad de los datos. Conectar ambos de manera segura requiere una planificación cuidadosa. Las soluciones de acceso remoto deben respetar esta división proporcionando acceso intermedio y controlado por políticas que no exponga los sistemas de control a la red corporativa más amplia.
3. Sitios y Activos Distribuidos
La infraestructura crítica a menudo abarca múltiples instalaciones y sitios remotos. Estos entornos distribuidos crean una gran superficie de ataque que los ciberdelincuentes pueden explotar. El acceso remoto debe permitir a los usuarios autorizados alcanzar sistemas en muchos lugares mientras se mantiene el control centralizado, monitoreo en tiempo real y una política de seguridad consistente.
4. Acceso de Terceros y Proveedores
Los proveedores externos, contratistas y proveedores de servicios con frecuencia necesitan acceso de terceros para mantener o solucionar problemas en los sistemas. Cada nueva conexión aumenta el riesgo si no se controla adecuadamente. Las organizaciones necesitan la capacidad de otorgar acceso basado en roles con límite de tiempo que requiera autenticación multifactorial, verificaciones de estado del dispositivo y auditorías completas de la sesión para garantizar la responsabilidad.
5. Amenazas Cibernéticas Evolutivas
La infraestructura crítica se ha convertido en un objetivo principal para amenazas avanzadas y persistentes. Los atacantes están bien financiados y a menudo usan métodos sofisticados para infiltrarse en redes a través de puntos de acceso débiles o desatendidos. Defenderse de estos ataques requiere adoptar un enfoque de confianza cero, donde cada conexión se verifica, monitorea y registra continuamente.
Asegurar el acceso remoto para la infraestructura crítica depende de más que solo conectividad. Requiere un modelo de acceso unificado que combine verificación de identidad, acceso con el menor privilegio y supervisión continua para mantener los sistemas esenciales seguros y operativos.
Cómo Mejorar el Acceso Seguro para Sistemas de Infraestructura Crítica con Splashtop Secure Workspace
Los entornos de tecnología operativa requieren controles de seguridad estrictos, tiempo de actividad confiable y visibilidad total de cada conexión remota. Splashtop Secure Workspace ofrece un enfoque basado en identidad y confianza cero para el acceso remoto que ayuda a los equipos de infraestructura crítica a mantener la seguridad, el cumplimiento y la continuidad.
Aquí te mostramos cómo Splashtop Secure Workspace apoya el acceso remoto seguro para la infraestructura crítica:
Control de Acceso Basado en Identidad: Cada usuario y dispositivo debe autenticarse a través de inicio de sesión único (SSO) y autenticación multifactor (MFA). El acceso se otorga solo a usuarios aprobados con identidades verificadas, ayudando a prevenir la entrada no autorizada y el abuso de credenciales.
Acceso de Menor Privilegio y Justo a Tiempo: Los administradores pueden crear políticas de acceso granular que otorgan permisos específicos para tareas y con tiempo limitado. Estos permisos expiran automáticamente, asegurando que los usuarios y contratistas solo tengan acceso cuando sea necesario.
Conexiones Encriptadas y Administradas: Las sesiones remotas se gestionan a través de puertas de enlace seguras, lo que significa que los sistemas de control nunca están expuestos directamente a internet. Todas las conexiones están encriptadas, reduciendo el riesgo en entornos OT y TI.
Monitoreo y Grabación de Sesiones: La supervisión en tiempo real de sesiones permite a los administradores ver sesiones activas, grabar la actividad del usuario y recibir alertas sobre comportamientos inusuales. Las sesiones grabadas se pueden usar para auditorías, capacitación e informes de cumplimiento.
Registros de Auditoría Comprensivos: Los registros detallados capturan cada intento de acceso, evento de conexión y acción tomada dentro de una sesión. Esto asegura plena responsabilidad y apoya el cumplimiento con marcos de seguridad como ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e IEC 62443.
Gestión de Acceso de Terceros: Se puede otorgar a los proveedores y contratistas acceso seguro y temporal a sistemas específicos sin credenciales permanentes. Los flujos de trabajo de aprobación, las restricciones de IP y las verificaciones de estado de los dispositivos aseguran que solo los usuarios autorizados en dispositivos confiables estén permitidos.
Despliegue Rápido y Mínimo Tiempo de Inactividad: Splashtop Secure Workspace se puede desplegar rápidamente, sin cambios complejos en la infraestructura. Las organizaciones pueden comenzar a asegurar el acceso a sitios y activos en minutos mientras mantienen la continuidad operativa.
Al combinar la verificación de identidad, el acceso con el menor privilegio y visibilidad completa, Splashtop Secure Workspace ayuda a los operadores de infraestructura crítica a proteger los puntos de acceso remoto, reducir el riesgo cibernético y asegurar operaciones continuas y seguras.
Cuando Armexa, una empresa de tecnología operativa, necesitó acceso remoto para su infraestructura distribuida y sistemas críticos, eligió Splashtop. Al usar Splashtop para acceso remoto eficiente y seguro a sistemas OT, Armexa mejoró su seguridad, simplificó el acceso y apoyó sus esfuerzos de cumplimiento de TI para asegurar la continuidad operativa eficiente.
Fortalece la Seguridad de Acceso a Infraestructuras Críticas con Splashtop Secure Workspace
Asegurar el acceso remoto para la infraestructura crítica es un desafío complejo. Requiere proteger los sistemas operativos de amenazas externas mientras se asegura que los empleados, contratistas y proveedores puedan realizar su trabajo de manera eficiente y segura. Splashtop Secure Workspace ofrece a las organizaciones una plataforma única para lograr ambos objetivos.
Con Splashtop Secure Workspace, puedes:
Habilitar acceso basado en identidad y de menor privilegio en sistemas OT y TI.
Otorga acceso Just-in-Time y basado en aprobaciones a activos y sesiones específicos.
Monitorear toda la actividad remota con visibilidad en tiempo real y registros de auditoría detallados.
Mantén la conformidad alineada con los marcos comunes de la industria y del gobierno.
Reduce el tiempo de inactividad implementando una capa de acceso segura, de confianza cero, rápida y fácilmente.
Splashtop Secure Workspace ayuda a los operadores de infraestructura crítica a mantenerse resilientes frente a amenazas evolutivas mientras mantienen operaciones continuas y seguras.
Experimenta cómo Splashtop Secure Workspace simplifica el acceso remoto seguro para infraestructura crítica. Comienza tu prueba gratuita hoy.