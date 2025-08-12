Como vicepresidente de tecnología avanzada en Splashtop, Yanlin Wang es el motor que impulsa Splashtop Secure Workspace. Con más de 20 años de experiencia en liderazgo con empresas como Fortinet, Centrify y ArcSight/HP Software, Yanlin se ha mantenido a la vanguardia del espacio de tecnología de seguridad, con experiencia demostrada en la creación de software galardonado y equipos de primer nivel. Su gran perspicacia comercial se refleja en sus múltiples patentes y contribuciones a transacciones globales de fusiones y adquisiciones. Lejos del mundo empresarial, entre sus intereses se incluyen salir a correr, el tenis de mesa y la caligrafía.