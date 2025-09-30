Conozca a su jefe a mitad de camino con el trabajo híbrido: es beneficioso para todos

La lucha es real. Quieres trabajar desde casa, pero tu jefe quiere que vuelvas a la oficina como antes de la COVID. Si bien hay mucha investigación sobre los beneficios de trabajar desde casa, también hay alguna evidencia sobre los beneficios de trabajar en la oficina.
Ese fue el desafío al que se enfrentó el editor de Solar Energy, Kami Turky, cuando trató de convencer a su jefe para que lo dejara trabajar desde casa.
“Aunque trabajar desde casa se siente mucho mejor, ayuda al medio ambiente, reduce los atascos de tráfico y, por supuesto, me ahorra mucho dinero en gasolina, eso no fue suficiente para convencer a mi jefe”, dijo Kami.
"Mi jefe en realidad hizo referencia a algunos estudios de Harvard que afirman que las personas no pueden funcionar correctamente cuando trabajan donde duermen debido a muchos factores psicológicos que podrían causar depresión. ¿Cómo podría ganar la discusión?"
La realidad es que cuando se trata de las ventajas y desventajas de trabajar desde casa, no todo es blanco y negro.
Afortunadamente para Kami, su jefe accedió a encontrarse con él a mitad de camino cambiando a una configuración en la que Kami trabajaría 3 días desde la oficina y 2 días desde casa.
Esta configuración se llama oficina híbrida: ¡la combinación perfecta de su hogar y su oficina corporativa! ¿Qué significa esto para ti?
Si actualmente no tiene la opción de trabajar de forma remota para su empresa porque su jefe se negó a hacerlo, la oficina híbrida puede ser un excelente término medio para ambos, tal como lo fue con Kami y su jefe.
Pero antes, espera... ¿Qué es la oficina híbrida?
La oficina híbrida es una configuración que brinda a los empleados la flexibilidad de trabajar tanto desde sus oficinas corporativas como desde sus hogares.
Las organizaciones pueden establecer horarios de trabajo híbridos que describan las fechas y horas en que se espera que los empleados trabajen en la oficina, o pueden otorgar a los empleados total autonomía para elegir cuándo y dónde quieren trabajar.
Un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard predijo recientemente que la semana laboral de 9 a 5 se convertirá en el '3-2-2' después de la configuración de la oficina híbrida posterior a la pandemia. En este escenario, los empleados trabajarán tres días en casa, dos días en su oficina.
Este 3-2-2 también podría ser de tres días en la oficina y dos días trabajando desde casa. La idea es que las empresas y los empleados se unan para lograr el equilibrio adecuado entre trabajar desde la oficina y trabajar desde casa.
¿Listo para convencer a tu jefe? Comience con la mentalidad correcta.
Antes de tener la conversación sobre la creación de una oficina híbrida, es importante reconocer que su jefe no solo está tratando de ser difícil. Tener la mentalidad y la actitud adecuadas puede hacer maravillas.
“Tu actitud es fundamental para el éxito. Si esperas que las cosas sean difíciles, siempre será más fácil resolver problemas, superar la adversidad y tener una energía entusiasta sobre cómo te comportas y disfrutas de tu trabajo”. – Nick Sabán
¡Tu jefe también podría estar en una situación difícil! Tienen clientes y empleados que necesitan acceso cara a cara todo el tiempo, por lo que deben estar en la oficina para estar disponibles en todo momento. En consecuencia, esperan lo mismo de ti. Ponte primero en el lugar de tus jefes y mantén una mentalidad positiva.
Haz tu tarea, ¿puedes incluso ser remoto?
Si desea que usted u otros puedan tener un lugar de trabajo híbrido, primero debe comprender y definir qué tipo de trabajo se puede realizar en casa y qué trabajo necesita interacciones cara a cara en la oficina.
Piense detenidamente en todas las cosas que podría hacer desde su casa o en la oficina. Escríbalos.
Si bien hace mucho tiempo, la mayoría de las tareas de oficina debían realizarse en el sitio, ahora podemos hacer muchas cosas de oficina de forma remota gracias al auge de la era digital y al advenimiento de herramientas que revolucionaron la forma en que trabajamos: software de videoconferencia como zoom, software de escritorio remoto como Splashtop, herramientas de colaboración como ProofHub, Slack, Google Drive, Confluence y Microsoft Teams.
Con todas estas nuevas tecnologías disponibles para facilitar el trabajo, hay muchas más tareas que podemos hacer desde casa. Piense cuidadosamente en todos ellos y escríbalos para que usted y su jefe tengan una idea clara de lo que pueden y no pueden hacer desde su casa.
¿Cuáles son los beneficios del trabajo remoto híbrido para su jefe?
Antes de reunirse con su jefe para cambiar a una configuración híbrida, debe definir claramente los beneficios que obtendrá la empresa al permitirle estar en una configuración híbrida.
Estos son los dos factores principales que pueden ayudar a cambiar las cosas a su manera.
1. Mayor productividad
Tradicionalmente, ha existido durante mucho tiempo el temor de que permitir que las personas trabajen de forma remota resulte en que se distraigan fácilmente debido a que trabajan en casa sin supervisión. Su jefe probablemente esté preocupado por esto.
Sin embargo, muchos estudios han demostrado que esto es falso, ya que se descubrió que los trabajadores remotos eran mucho más productivos que los compañeros de trabajo atrapados dentro de las oficinas todo el día todos los días de la semana porque tenían menos distracciones en la oficina y pasaban menos tiempo viajando.
Esto probablemente se aplicaría a las tareas que identificó, que podrían realizarse de forma remota. Además, una configuración de oficina híbrida permite la continuidad del negocio en caso de un problema climático, una pandemia como COVID u otro evento importante que le impida llegar a la oficina.
Esto significa que cuando se tienen en cuenta todos los aspectos, una oficina híbrida da como resultado una mayor productividad de los empleados, lo que es una victoria para su jefe.
2. Costos comerciales reducidos
Una configuración de oficina remota híbrida tiene el potencial de reducir significativamente los costos comerciales.
La forma más obvia es, por supuesto, que elimina la necesidad de que una empresa compre o alquile un gran espacio inmobiliario, ya que los empleados trabajarían desde la oficina solo la mitad del tiempo.
Además, tener trabajadores híbridos también dará como resultado una reducción en las facturas de calefacción y refrigeración porque los colaboradores remotos están en casa algunos días de la semana en lugar de en la oficina. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer funcionar el aire acondicionado o la calefacción 5 días a la semana.
¿Qué tecnología necesitas para montar una oficina híbrida?
Si bien VPN es la tecnología tradicional utilizada para configurar una oficina híbrida, se ha encontrado que es costosa, lenta y complicada de configurar.
El software de acceso remoto + su dispositivo doméstico es la mejor configuración para híbridos.
El software de acceso remoto como Splashtop para la oficina híbrida es fácil de configurar, ofrece conexiones ultrarrápidas, es compatible con todos los sistemas operativos y es muy asequible.
Así es como funciona:
Paso 1: inicia una prueba gratuita de Splashtop o suscríbete a partir de $6 al mes.
Paso 2 : instale el transmisor Splashtop en la computadora y los dispositivos de su oficina.
Paso 3 : instale la aplicación comercial en sus dispositivos domésticos, que pueden ser su computadora portátil personal, una tableta e incluso un teléfono inteligente.
¡Eso es todo! Estas listo. Ahora puede conectarse con la aplicación comercial en los dispositivos de su hogar y ahora tiene acceso a la computadora y los archivos de su oficina desde su hogar, como si estuviera en la oficina.
Mire el video a continuación para obtener una demostración de alto nivel o pruebe el software de forma gratuita para probarlo usted mismo.
¡Hemos cubierto mucho! Esperamos que esto le brinde alguna orientación o al menos un comienzo para cambiarse a una oficina híbrida.