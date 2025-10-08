Acceso Remoto y la Brecha Digital

¿Podría el proporcionar acceso remoto a los laboratorios de computación, ayudar a nivelar el campo de juego para los estudiantes en el E-learning?
Por Mark Lee, Jefe Evangelista de Splashtop
Obtener una educación es bastante difícil ahora mismo, ya que COVID-19 obliga a las escuelas a adoptar varios niveles de educación a distancia. Y la educación es especialmente difícil para los estudiantes que carecen de las herramientas tecnológicas para hacer su trabajo de curso a distancia.
Un aspecto del desafío de aprendizaje a distancia que a menudo se pasa por alto es la falta de acceso a los recursos del laboratorio de informática.
Me ha sorprendido la gama de software especializado que se ha vuelto vital para todo tipo de áreas de estudio. Los laboratorios de computación ya no son sólo para los estudiantes de ingeniería o informática.
Los cursos en áreas tan diversas como arquitectura, la música, diseño teatral, química, bellas artes, estudios de comunicación, diseño de moda y biología se basan en softwares especializados como los de Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid y muchos otros, softwares que requieren estaciones de trabajo muy específicas con capacidad para Mac o Windows GPU. Además, los estudiantes que sólo pueden permitirse comprar Chromebooks u otros portátiles baratos a menudo dependen de estos laboratorios de computación de alto rendimiento para hacer los deberes.
Con la pandemia que mantiene cerradas las puertas de muchos laboratorios de computación, o que limita en gran medida el acceso físico, las escuelas están buscando formas creativas de brindar a todos sus estudiantes—e instructores el acceso a los recursos informáticos que necesitan para completar sus cursos o investigaciones, completar los requisitos de graduación y progreso en su viaje educativo.
La preocupación por la pandemia dispara la demanda de programas informáticos de acceso remoto en la educación
Splashtop, fabricante de soluciones de acceso remoto, ha estado en el negocio desde 2007. Hemos visto periódicamente rachas de crecimiento en las ventas durante esos años, pero nada como lo que experimentamos en 2020.
En los tres meses de junio a agosto de este año—los meses de verano en los que las universidades, las facultades y las escuelas de K-12 se preparaban para el nuevo año escolar en medio de las continuas inquietudes sobre la pandemia—el número de nuestros clientes en el sector de la educación creció ocho veces. Además, muchos clientes actuales de la educación ampliaron sus compras.
Al hablar con nuestros clientes, confirmamos que este crecimiento fue alimentado en gran medida por el deseo de proporcionar acceso remoto al hardware y software del laboratorio de computación. En un sentido muy real, el software de acceso remoto se ha convertido en un salvavidas esencial para los estudiantes e instructores que dependen de los recursos del laboratorio de computación.
Aliviando la presión sobre los departamentos de educación de TI
En las escuelas y universidades digitalmente dependientes de hoy, las demandas a los departamentos de TI de la educación, ya eran intensas mucho antes de que el COVID-19 llegara. Imaginen la presión cuando no sólo los profesionales de la TI tuvieron que implementar repentinamente procesos de aprendizaje a distancia, sino que también el personal del servicio de asistencia técnica tuvo que resolver los problemas informáticos a distancia.
Cuando se trata de acceso a laboratorios de computación remotos, el enfoque de VPN familiarizado con la tecnología de la información tiene serias limitaciones que hacen que las VPN no sean adecuadas para el aprendizaje a distancia a largo plazo y el acceso a laboratorios de computación remotos. Por ejemplo, debido a la forma en que están diseñadas, las VPN:
No se propagan bien. — Es difícil de agregar rápidamente a todos los estudiantes que de repente deben acceder al software del campus desde su casa o residencia. Actualizar el hardware VPN es una tarea costosa y que requiere mucho tiempo.
No tienen buen rendimiento. — La necesidad de las VPN de retomar el tráfico de la red, en particular, crea una experiencia de usuario lenta que dificulta su productividad.
No permite que los estudiantes usen sus propios dispositivos informáticos. — Las VPN requieren el uso de dispositivos proporcionados por el centro o la instalación de software de seguridad de puntos finales para evitar que los dispositivos informáticos comprometidos se conecten directamente a la red del centro.
Introducen problemas de seguridad. — En gran parte, esto se debe a que las VPN no distinguen entre el tráfico oficial del centro y el tráfico personal de los usuarios y, debido a que las puertas de enlace y el software de VPN funcionan de forma ininterrumpida, a menudo se dejan sin parches.
El software de acceso remoto de clase empresarial basado en cloud es una mejor alternativa, que supera las limitaciones de rendimiento, escalabilidad, seguridad y hardware especializado de las VPN.
Con las modernas soluciones de acceso remoto, los departamentos de TI de la educación pueden configurar y apoyar el acceso de los estudiantes e instructores a los recursos del laboratorio de computación, incluyendo el inicio de sesión único (SSO) y las características de programación que mejoran la seguridad y la facilidad de uso de los recursos. Y, significativamente, el software de acceso remoto permite este acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluso para aquellos estudiantes que dependen de dispositivos informáticos de bajo costo.
Trabajando hacia una mayor igualdad de condiciones en la educación
Por supuesto, facilitar a los estudiantes e instructores el acceso remoto a los recursos del laboratorio de computación no puede resolver todos los problemas de la brecha digital. Pero todavía creo que puede hacer una diferencia significativa.
Entre las ventajas que hemos visto:
Más estudiantes de todos los niveles de ingresos pueden estar seguros de que, aunque su campus no les permita el acceso físico al software que necesitan en los laboratorios de computación, pueden completar sus cursos y graduarse a tiempo.
Con un acceso remoto posible 24/7, los estudiantes pueden pasar más tiempo con aplicaciones cruciales que cuando tenían que acceder físicamente a los laboratorios de computación, y pueden evitar los problemas de seguridad de cruzar el campus a altas horas de la noche.
Ese acceso remoto 24/7 también significa que los administradores de TI y los administradores de las escuelas pueden maximizar el uso de los preciosos recursos del laboratorio de computación.
Gracias a las funciones avanzadas de programación que ahora están disponibles en nuestro software de acceso remoto, los instructores pueden planificar sobre tener horarios predecibles para albergar clases que utilicen software de laboratorio informático.
Las funciones avanzadas multiusuario permiten a los profesores asistir a los alumnos de forma remota sin estar físicamente junto a los alumnos.
En cualquier momento del día o de la noche, los estudiantes y los profesores pueden sentarse en la mesa del comedor, en el sofá de la sala de estar o en un dormitorio y utilizar los recursos informáticos del campus.
En Splashtop, estamos orgullosos y emocionados de ofrecer una solución que ayuda a nivelar el campo de juego del acceso digital para todos los estudiantes.